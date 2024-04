MG ra mắt concept EXE181 – chiếc hypercar chạy điện chỉ 1 chỗ ngồi

Mẫu xe MG EXE181 concept mới này có thiết kế đặt người lái ngồi sát đất, thiết kế “viễn tưởng” giống với thiết kế của những chiếc xe Vision Gran Turismo. Mẫu Concept điện MG EXE181 sở hữu thiết kế với hình dạng giọt nước góp phần tạo ra hệ số cản thấp đáng kể chỉ 0,181, tốt hơn so với hệ số cản 0,199 của Volkswagen XL1 và tất cả những mẫu xe thương mại. Tuy nhiên, hệ số cản này vẫn còn kém một chút so với một số mẫu Concept khác như Mercedes Vision EQXX 2022 với hệ số cản Cd chỉ 0,18, General Motors Precept 2000 có hệ số cản là 0,16 hay mẫu Concept Fiat Turbina 1954 với hệ số cản chỉ 0,14, cực kỳ thấp so với mẫu Concept từ nhà MG.Siêu xe điện MG EXE181 mới là một mẫu xe viễn tưởng hiện đại tương đương với một mẫu concept cùng tên từ năm 1959. Chiếc Concept cổ này từng được chế tạo nhằm thiết lập những kỷ lục trên đường đua băng trong thế kỷ 20. MG hiện thuộc sở hữu của SAIC Motor của Trung Quốc cho biết đây không chỉ là một trong những chiếc xe có tính khí động học tốt nhất hiện nay mà còn là một trong những chiếc xe nhanh nhất. Mẫu Concept sẽ có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong vòng 1,9 giây. Về tốc độ tối đa, thương hiệu MG không tiết lộ rõ nhưng có đề cập đến EXE181 sẽ có khả năng “bất chấp mọi kỷ lục tốc độ trên đất liền”. Mẫu concept ban đầu từng được chế tạo vào cuối những năm 1950 đã đạt được tốc độ 410 km/h khi tay đua người Mỹ Phill Hill cầm lái. Mẫu xe được thiết kế với duy nhất một chỗ ngồi cùng dây đai an toàn đa điểm, vô lăng có thiết kế xe đua thể thao. Mẫu xe này dường như được thiết kế nhằm tri ân tới mẫu xe đua cổ điển cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Với thiết kế này, việc liệu mẫu xe có được thương mại hóa hay không còn vẫn còn là một ẩn số. Video: Giới thiệu MG concept EXE181 chạy điện hoàn toàn mới.

