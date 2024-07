MG HS PHEV 2025 bản "uống xăng như ngửi" ra mắt, từ 818 triệu đồng

MG HS 2025 mới được định vị là mẫu CUV cỡ C, xe có kích thước dài x rộng lần lượt là 4.655 x 1.890 mm, chiều dài cơ sở được kéo dài thêm 45 mm so với phiên bản tiền nhiệm. Theo đó, ở thế hệ mới này, MG HS có lưới tản nhiệt và hốc gió được thiết kế lớn hơn, đi cùng cụm đèn pha LED kiểu mới sắc nét, tích hợp đèn LED ban ngày. Ngoại trừ việc có thêm cánh lướt gió thì khu vực đuôi xe SUV MG HS 2025 mới cũng giống hệt so với mẫu Roewe RX5. Về nội thất, MG HS có cấu hình 5 chỗ ngồi, đi cùng hàng loạt các trang bị tiện ích như: màn hình kép 12,3 inch, kết hợp với cần số 'kiểu con thoi' mới trên bảng điều khiển trung tâm. Tùy từng phiên bản, MG HS 2025 sẽ được trang bị các tiện ích như: sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, camera 360 độ và gói MG Pilot ADAS. Cung cấp sức mạnh cho MG HS 2025 là 2 tùy chọn động cơ là xăng và PHEV. Thứ nhất là hệ truyền động PHEV với sự kết hợp của động cơ 1.5L, sản sinh công suất 141 mã lực với động cơ điện cho công suất 207 mã lực. Hệ truyền động này cho phép MG HS tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây. Đáng chú ý, bộ pin 24,7 kWh lớn hơn cung cấp phạm vi hoạt động ở chế độ thuần điện là 121 km. Thứ hai là động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này có thể kết hợp với hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép bảy cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ra mắt tại thị trường Anh quốc, mức giá xe MG HS 2025 bản động cơ đốt trong khởi điểm từ 32.187 USD (tương đương 818,2 triệu đồng) và phiên bản PHEV có giá từ 40.557 USD (khoảng 1,031 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV MG HS PHEV 2025 mới.

