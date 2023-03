Mercedes-Maybach S450 4Matic hơn 8 tỷ của đại gia Đà Lạt trúng "siêu biển"

Mới đây, hình ảnh chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic biển sảnh rồng (49A-567.89) lăn bánh tại TP HCM khiến nhiều người đi đường phải trầm trồ. Thậm chí, 567.89 còn là biển sảnh VIP vì là anh cả trong biển tiến, mang ý nghĩa "tiền tài - danh vọng - may mắn", nên ai may mắn bấm được biển số này chẳng khác gì trúng số độc đắc. Với việc chiếc biển VIP sảnh đẹp nhất mang đầu số 49A của tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt đã được gắn lên chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic hơn 8 tỷ đồng đã khiến cư dân mạng thốt lên, các đại gia rất may mắn khi đi bấm biển hay đúng thật là xe nhiều tiền thường hên bấm trúng biển khủng. Về quan niệm biển sảnh rồng trên Mercedes-Maybach S450 4Matic, giới luận biển cho rằng nó mang ý nghĩa công việc luôn thăng tiến, cuộc sống tiền tài đầy ắp, hạnh phúc viên mãn. Vì thế, các xe máy hay ôtô mà mang biển sảnh rồng, nhất là biển 567.89 thường có giá trị giao dịch rất cao, đa phần nhiều người sẽ chọn bán lại chiếc xe mới được bấm được biển VIP này để kiếm lời. Nhưng với việc 1 đại gia đã mua được xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic thế hệ mới, họ nhiều khả năng sẽ không quan tâm đến việc bán lại xe để kiếm chút ít tiền lời. Thay vào đó sẽ giữ lại cho mình, vì đây là lộc, tiền, tài, không dễ gì mua được vì hiện tại việc bấm số là ngẫu nhiên. Ngoài chiếc biển sảnh rồng siêu VIP, chiếc Mercedes-Maybach S450 4Matic thế hệ mới mang biển số 49A-567.89 không có gì khác so với hàng chục xe đang lăn bánh trên đường. Ngoại thất xe mang màu đen với các điểm nhấn được mạ crôm, lưới tản nhiệt, logo M trên cột C, mâm, cản trước/sau hay logo Maybach đuôi xe là những khác biệt so với xe thường. Nội thất của Mercedes-Maybach S450 4Matic có khoang lái bọc da Nappa, khách hàng có thể chọn giữa các màu như đen, nâu Sienna, kem Macchiato hay xám Silver, tiếp đến là trần xe được sử dụng vật liệu vi sợi Dinamica, ghế được bọc da Maybach Exclusive Nappa với thiết kế hoạ tiết hình kim cương và các đường chỉ thêu nổi được làm thủ công. Hàng ghế sau kiểu thương gia với ghế ngồi có khả năng ngả đến 43,5 độ, tích hợp bệ đỡ chân, sưởi ấm cổ và vai, cùng nhiều chế độ massage bổ sung. Gói trang bị Chauffeur package với ghế hành khách phía trước có thể điều chỉnh tiến sát về trước, tạo không gian rộng rãi cho hành khách ghế sau và còn được trang bị bàn làm việc kiểu gấp gọn. Xe sở hữu hệ thống âm thanh vòm cao cấp Burmester 15 loa, hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất, tích hợp trên màn hình giải trí OLED 12,8 inch cho phép chủ nhân điều khiển bằng giọng nói, cử chỉ hoặc cảm ứng trên màn hình giải trí trung tâm bất cứ khi nào. “Hey Mercedes” là câu lệnh đơn giản và quen thuộc giúp người dùng kích hoạt trợ lý ảo thông minh và điều khiển mọi hoạt động trên xe theo mong muốn. Về sức mạnh, Mercedes-Maybach S450 4Matic 2022 tại Việt Nam được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 3.0 lít thế hệ mới với công nghệ EQ Boost tạo ra công suất tối đa 367 mã lực. Video: Mercedes S450 Luxury 2022 độ BRABUS độc nhất Việt Nam.

