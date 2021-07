Mercedes-Maybach S-Class 2021 sở hữu màu sơn bằng xe VinFast Fadil

Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 11 năm ngoái. Sau hơn nửa năm, mẫu xe siêu sang này mới được tung ra tại thị trường Anh quốc với 3 phiên bản là S 580 4Matic, S 580 4Matic First Class và S 680 4Matic First Class. Cả ba đều mang kiểu dáng trục cơ sở dài. Ở 2 bản S 580 4Matic tiêu chuẩn và S 580 4Matic First Class, mẫu sedan siêu sang này dùng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 496 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Động cơ này có sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid, giúp bổ sung 20 mã lực và 200 Nm khi cần. Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, động cơ cho phép mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class 2021 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4,8 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Trong khi đó, Mercedes-Maybach S 680 4Matic First Class 2021 dùng động cơ riêng là máy xăng V12, dung tích 6.0L với công suất tối đa 603 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Động cơ này cũng đồng hành với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,5 giây. Không hổ danh là sản phẩm của thương hiệu Mercedes-Maybach, ngay từ bản tiêu chuẩn S 580 4Matic 2021, mẫu xe siêu sang này đã có cả "một rừng trang bị". Có thể kể đến một số trang bị đáng chú ý có sẵn trên Mercedes-Maybach S 580 4Matic 2021 ở thị trường Anh như hệ thống thông tin giải trí MBUX, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Burmester cao cấp, ghế mát-xa phía sau, nội thất bọc da cao cấp và ốp gỗ hay hệ thống đèn viền nhiều màu. Ngoài ra, Mercedes-Maybach S 580 4Matic 2021 còn đi kèm hệ thống đánh lái bánh sau, bộ vành hợp kim 20 inch, hệ thống đèn pha kỹ thuật số Digital Light và hệ thống treo chủ động toàn phần mới, dựa trên hệ thống điện 48 V của xe. Nếu chọn phiên bản First Class, khách hàng Anh quốc sẽ nhận về xe được trang bị vành hợp kim đa chấu 21 inch, hệ thống đánh lái cầu sau khác biệt, trần bọc bằng da Nappa thay cho Dinamica ở S 580 4Matic, vô lăng bọc da Nappa, 2 ghế thương gia phía sau đi kèm tủ lạnh, ly uống rượu champagne, 2 tai nghe không dây và nội thất ốp gỗ óc chó không đánh bóng (open pore). Riêng mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S 680 4Matic First Class 2021 cao cấp nhất sẽ có thêm hệ thống treo khí nén Air Body Control. Đặc biệt, khách hàng Anh quốc sẽ phải chi số tiền lên đến 13.650 Bảng (khoảng 431 triệu đồng) nếu muốn sở hữu Mercedes-Maybach S-Class 2021 sơn phối 2 màu ngoại thất. Số tiền này đủ để mua một chiếc VinFast Fadil "đập hộp" tại Việt Nam. Trong khi đó, gói phụ kiện nội thất bọc da Nappa dành cho mẫu xe siêu sang này có giá lên đến 28.000 Bảng (khoảng 885 triệu đồng), ngang ngửa với một chiếc Toyota Corolla Cross hoặc Hyundai Tucson bản thấp tại Việt Nam. Tại thị trường Anh, giá xe Mercedes-Maybach S-Class 2021 được bán khởi điểm từ 162.390 Bảng (tương đương 5,13 tỷ đồng) cho bản S 580 4Matic. Con số tương ứng cho bản S 580 4Matic First Class là 177.025 Bảng (5,6 tỷ đồng). Đắt nhất là Mercedes-Maybach S 680 4Matic First Class 2021 với giá 204.375 Bảng (6,46 tỷ đồng). Video: Chi tiết Mercedes S-Class Maybach 2021 thế hệ mới.

