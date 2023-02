Mercedes-Maybach GLS 600 biển "tứ quý 6" ở Đồng Nai rao bán hơn 14 tỷ

Sở dĩ chiếc SUV siêu sang hàng lướt được “hét” giá đắt đỏ như vậy là vì xe mang biển tứ quý 60K-166.66. Chiếc xe nhìn chung vẫn còn khá mới, số đồng hồ công tơ mét chưa quá 500 km. Mercedes-Maybach GLS 600 siêu sang là mẫu SUV hiện đang được khá nhiều đại gia Việt sử dụng. Ra mắt Việt Nam từ năm 2021, hiện tại cả nước chỉ mới có khoảng 150 chiếc được lăn bánh. Chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 biển tứ quý 6 của đại gia Đồng Nai nổi bật với màu sơn đen hiện đại. Khác với các bản GLS thường, siêu phẩm GLS 600 sở hữu nhiều đường nét thiết kế đặc biệt như lưới tản nhiệt là những thanh nan dọc mạ crom sáng bóng đi kèm chữ MAYBACH in chìm ngay trên đầu. Phần thân xe đặc trưng với viền ô cửa sổ sử dụng vật liệu chrome mờ và chi tiết đáng giá nhất chính là biểu tượng Mercedes-Maybach nằm ở cột C gần cụm đèn hậu phía sau.Cụm đèn pha với thiết kế đẹp mắt như một cửa hàng đá quý thu nhỏ bên trong đi cùng những công nghệ chiếu sáng đỉnh cao của Mercedes-Benz. Mỗi cụm đèn trên GLS bao gồm 84 bóng đèn LED hiệu suất cao, tự động điều chỉnh thích ứng theo điều kiện giao thông và thời tiết. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm cỡ lớn của GLS, Mercedes-Maybach GLS mang đến một không gian nội thất cực kỳ rộng rãi với cấu hình 4 ghế ngồi với 2 ghế thương gia ở phía sau. Bước vào bên trong khoang ca-bin GLS 600, người dùng sẽ không khỏi choáng ngợp bởi sự xa xỉ và sang trọng toát lên từ chất liệu da Nappa cao cấp, các chi tiết ốp gỗ, ốp nhôm sáng bóng. Phía sau vô-lăng bọc da kết hợp gỗ và nhôm đầy sang trọng là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch với khả năng tùy chỉnh giao diện hiện đại. Trong khi đó, hàng ghế thương gia phía sau được trang bị 2 màn hình giải trí độc lập, bàn làm việc có cơ cấu gập thông minh cùng tủ lạnh mini. Hệ thống âm thanh Burmester high-end 3D đảm bảo mang đến những trải nghiệm giải trí chân thực và đỉnh cao nhất. Mercedes-Maybach GLS 600 được trang bị động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0L sản sinh công suất tối đa 558 mã lực và momen xoắn cực đại 730 Nm. Động cơ còn được hỗ trợ bởi hệ thống mild hybrid EQ Boost 48V giúp bổ sung thêm 22 mã lực và 250 Nm khi cần thiết. Sức mạnh này cho phép chiếc SUV siêu sang tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,8 giây. Về trang bị an toàn, GLS 600 sở hữu những tính năng an toàn cao cấp nhất hiện nay như: hệ thống phanh ABS/BAS/EBD, cân bằng điện tử ESP, hệ thống kiểm soát chống trượt 4-ETS Hệ thống treo khí nén AIRMATIC với hệ thống giảm chấn tương thích ADS II, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động… Hiện tại, giá xe Mercedes-Maybach GLS 600 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức từ 11,5 tỷ đồng. Video: Range Rover 2022 bản base thua xa Mercedes GLS 600 Maybach.

