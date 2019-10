Mercedes CLS 63 AMG đời cũ mạnh như siêu xe ở Sài Gòn

Với thế hệ coupe 4 cửa CLS-Class đầu tiên, Mercedes-AMG đã tạo ra tới 2 phiên bản hiệu năng cao cho chiếc xe là CLS 55 và CLS 63. Trong khi CLS 55 AMG chỉ được sản xuất trong đúng 2 năm (2004-2006) thì chiếc xe Mercedes CLS 63 AMG lại có vòng đời kéo dài từ 2006–2010. Chia sẻ chung động cơ 6.2l V8 M156 nạp khí tự nhiên với nhiều mẫu xe Mercedes-AMG khác - trong đó có cả siêu xe SLS AMG, CLS 63 AMG thế hệ đầu tiên là một dòng xe khá hiếm tại Việt Nam. Ở điều kiện nước ta, những chiếc siêu coupe 4 cửa thể thao, mạnh mẽ như CLS 63 AMG vốn đã là niềm mơ ước của nhiều dân chơi xe. Tuy nhiên với nhiều người đam mê độ xe, những gì mà Mercedes-AMG cung cấp cho họ trên CLS 63 vẫn chưa đủ thoả mãn "cơn khát" sức mạnh và sự độc đáo. Đó là lý do một chiếc Mercedes CLS 63 tại Sài Gòn đã được chủ xe gửi tới xưởng độ D1 Workshop để nâng cấp lên một tầm cao mới. Bắt đầu từ bên ngoài, những chiếc CLS 63 nói riêng và các phiên bản Mercedes-AMG nói chung vốn đã có thiết kế thể thao hơn so với bao model Mercedes thường khác. Tuy nhiên để khiến bản độ này trở nên nổi bật hơn nữa, D1 Workshop đã "đen hoá" toàn bộ các chi tiết ngoại thất của chiếc xe. Từ choá đèn tới lưới tản nhiệt và thậm chí là từng logo - tất cả đều đã được phủ màu đen bóng đầy ma mị và tương phản với màu sơn trắng của chiếc xe. Ở phía dưới cản trước và sau của CLS 63 AMG, D1 Workshop đã trang bị thêm cho chiếc xe các cánh khí động học bằng sợi carbon để tăng vẻ thể thao cho xe. Tuy nhiên chi tiết độ nổi bật nhất ở bên ngoài đó là bộ mâm độ Rohana RC7 với thiết kế 7 cánh đơn khoẻ khoắn, cũng được sơn màu đen bóng. Bọc xung quanh bộ mâm độ đường kính 20 inch này là lốp Toyo Proxes T1 Sport, đem tới độ bám đường cao và cảm giác lái chính xác hơn. Dù đã 10 năm tuổi, nhưng nội thất của chiếc Mercedes CLS 63 AMG đời cũ vẫn khá sang trọng và đẳng cấp ngay cả khi so với tiêu chuẩn của xe hơi ngày nay. Chính vì vậy D1 Workshop đã chỉ trang trí lại cabin với các chi tiết ốp nội thất vân carbon thật. Ngoài ra dàn loa Harman/Kardon cũng giúp chủ xe có thể tận hưởng những bản nhạc yêu thích với chất lượng âm thanh tốt trên đường dài. Tuy nhiên với gói nâng cấp tới từ hãng Kleemann (Đức) và hệ thống xả độ, chiếc xe có thể đạt tới 600 mã lực và 700Nm. Đây là những con số rất ấn tượng và tương đương với nhiều siêu xe. Được biết để có thể nâng cấp lên cấu hình hiện tại, chủ xe đã phải bỏ ra số tiền khoảng hơn nửa tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz CLS thế hệ thứ 3.

