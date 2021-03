Mercedes-Benz GLE 2021 "uống" 1,1 lít xăng/100 km ra mắt Thái Lan

Mới đây, hãng xe sang Đưc đã chính thức giới thiệu mẫu SUV hạng sang cỡ trung Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Mẫu SUV dùng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) này sẽ được lắp ráp tại Thái Lan với 2 phiên bản là GLE 350 de 4MATIC Exclusive và GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe sang Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021 là hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 194 mã lực tại tua máy 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải tua máy từ 1.600 - 2.800 vòng/phút. Động cơ này có sự hỗ trợ của mô-tơ điện mạnh 136 mã lực và 440 Nm, kết hợp cùng cụm pin lithium-ion 31,2 kWh. Tổng cộng, Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021 sở hữu công suất 320 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Ngoài ra, mẫu SUV hạng sang này còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Nhờ đó, mẫu SUV nặng 2.580 kg có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,8 giây và đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Nếu chỉ dùng riêng mô-tơ điện, Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021 có thể đạt vận tốc tối đa 160 km/h. Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021 được trang bị hệ thống sạc 7,4 kW tiêu chuẩn. Khi sạc đầy pin, mẫu SUV hạng sang này có thể chạy hết quãng đường 99 km. Đặc biệt, Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021 còn tiêu thụ lượng nhiên liệu cực thấp, theo tiêu chuẩn đánh giá WLTP, là 1,1 lít/100 km. Nếu sạc bằng nguồn điện thông thường, người dùng phải chờ 12 tiếng đồng hồ. Nếu chủ xe dùng sạc gắn lên tường 7,4 kW, thời gian sạc sẽ giảm xuống còn 4 tiếng đồng hồ. Ngoài hệ truyền động PHEV tiết kiệm nhiên liệu, Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021 tại thị trường Thái Lan còn có những trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED với tính năng chiếu sáng theo góc đánh lái. Gói ngoại thất Exclusive sẽ bao gồm lưới tản nhiệt với 2 nan nằm ngang, bộ vành hợp kim 20 inch 5 chấu kép, lốp có kích thước 275/50 và hệ thống treo giúp giảm chiều cao gầm thêm 15 mm. Trong khi đó, gói AMG Dynamic bổ sung bộ vành hợp kim 21 inch cho xe. Bước vào bên trong Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021, khách hàng Thái Lan sẽ thấy những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,35 inch, hệ thống thông tin giải trí MBUX với trợ lý ảo, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, tính năng ra lệnh bằng giọng nói Hey Mercedes, vô lăng đa chức năng bọc da Nappa, mặt táp-lô và mặt cửa bọc da Artico, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng Thermotronic, gương chiếu hậu chống chói cùng hệ thống âm thanh vòm Burmester. Cuối cùng là những trang bị an toàn hiện đại như giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, phát hiện điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hỗ trợ phanh chủ động, chống trượt khi tăng tốc, camera lùi, hỗ trợ đỗ xe chủ động và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic PHEV 2021 có mức khởi điểm từ 4,699 triệu Baht (khoảng 3,5 tỷ đồng). So với Mercedes-Benz GLE 300 d 4Matic lắp ráp tại Thái Lan và ra mắt vào hồi tháng 12/2019, phiên bản này rẻ hơn một chút. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic bản tiết kiệm xăng.

