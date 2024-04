Mercedes-Benz EQS 2025 nâng cấp, pin chạy xa và sang chảnh hơn

Mẫu sedan điện hàng đầu Mercedes-Benz EQS 2024 nâng cấp mới đã được trang bị tiêu chuẩn với thiết kế cản trước AMG Line thể thao, bộ lưới tản nhiệt phía trước của xe được trang bị thêm các thanh chrome nằm ngang gợi nhắc lại thiết kế của mẫu S-Class. Về nội thất, mẫu xe điện hạng sang Mercedes-Benz EQS 2025 có thêm các chi tiết trang trí mạ chrome cũng như hàng ghế sau được độn foam thêm 5mm giúp người ngồi thoải mái hơn. Ngoài đệm được độn thêm, hàng ghế sau còn có tựa lưng có thể điều chỉnh từ 27 đến 36 độ chỉ bằng một nút bấm tiện dụng. Hơn nữa, xe cũng được trang bị bộ gối tựa có các đường khâu tương phản tạo điểm nhấn cũng như đường viền trang trí bằng vật liệu da Nappa. Khi khách hàng muốn hàng ghế sau của xe trở nên đẳng cấp hơn, họ hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản Pinnacle và gói Nội thất Executive tùy chọn. Gói nâng cấp này giúp bổ sung thêm tính năng ghế hành khách phía trước có thể nghiêng về trước để tăng chỗ để chân cho hàng ghế thứ hai. Đồng thời, tựa lưng phía sau có thể ngả tới 38 độ và phần ghế ngồi cũng được trang bị tính năng sưởi và có thể điều chỉnh bằng khí nén cũng như trang bị thêm hệ thống đèn chiếu sáng. Về hiệu năng, mẫu sedan chạy điện siêu sang EQS đã được trang bị bộ pin hoàn toàn mới có công suất sử dụng là 118 kWh, tăng đáng kể so với mức 108,4 kWh và hiện bộ pin của xe đã được trang bị đi kèm với phần mềm phanh mới cho phép phục hồi năng lượng tốt hơn. Nhờ những thay đổi này, EQS 2025 có phạm vi hoạt động tăng lên thêm khoảng 82 km mỗi lần sạc so với phiên bản trước. Hơn nữa, các mẫu xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh có khả năng kéo tăng lên 1.700 kg, tăng lên đáng kể so với khả năng kéo chỉ 750 kg so với phiên bản tiền nhiệm. Đối với phiên bản bán ra tại châu Âu, xe sẽ được trang bị thêm chức năng Chuyển làn đường tự động mới cũng như một phiên bản đặc biệt mới. Phiên bản đặc biệt này sẽ được trang bị bộ mâm thể thao AMG 21 inch cũng như gói Executive. Những điểm nổi bật khác bao gồm da Nappa hai tông màu, trần xe đan bằng sợi nhỏ cùng các điểm nhấn bằng vàng hồng và nội thất được trang trí bằng vật liệu gỗ antraxit... Mức giá xe Mercedes-Benz EQS 2025 hiện chưa được công bố chính thức. Video: Giới thiệu xe điện hạng sang Mercedes-Benz EQS 2025 nâng cấp.

