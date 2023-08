"Soi" Mercedes-Benz EQS SUV to như VF9, giá 4,9 tỷ tại Việt Nam

Theo kế hoạch, tại triển lãm xe và nghệ thuật The Avantgarde 2023 do Mercedes-Benz tổ chức vào ngày 23/9 tới đây, 3 mẫu ôtô điện mới là EQB, EQE SUV, EQS SUV sẽ được mang đến trưng bày, giới thiệu với người tiêu dùng Việt. Trước thời điểm đó, hãng xe Đức đã mở cọc và công bố giá bán của 3 mẫu ôtô điện này. Có giá cao nhất trong bộ 3 xe điện này là Mercedes-Benz EQS SUV 2023 mới khởi điểm 4,999 tỷ đồng. Tại Việt Nam, mẫu xe điện này hiện chỉ có 1 phiên bản là Mercedes-Benz EQS 500 4Matic SUV chạy điện. Xe được trang bị mô-tơ điện với công suất tối đa 330 kW (khoảng 443 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 828 Nm. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Sức mạnh của mô-tơ điện cho phép Mercedes-Benz EQS 500 4Matic SUV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5 giây và đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Trong khi đó, cụm pin lithium-ion với dung lượng khả dụng 108,4 kWh giúp xe chạy được 660 km sau một lần sạc, theo công bố của Mercedes-Benz Việt Nam. Với bộ sạc nhanh DC 200 kW, thời gian tăng dung lượng pin từ 10-80% là 31 phút. Nếu dùng sạc chậm AC, thời gian sạc đầy pin sẽ là 11 tiếng 25 phút. Là phiên bản gầm cao của Mercedes-Benz EQS Sedan hiện đang bán tại Việt Nam, mẫu SUV điện này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.130 x 1.955 x 1.727 mm và chiều dài cơ sở 3.200 mm. Như vậy, mẫu xe này dài hơn, cao hơn nhưng hẹp hơn VinFast VF9. Hiện trang bị của Mercedes-Benz EQS SUV ở Việt Nam chưa được công bố cụ thể. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, xe sở hữu lưới tản nhiệt đóng kín, trang trí bằng những ngôi sao 3 cánh nhỏ, đèn pha Digital Light, đèn LED định vị ban ngày vắt ngang đầu xe, vành hợp kim 21 inch, đèn hậu LED với thiết kế xuyên suốt và hệ thống treo khí nén Airmatic với giảm xóc thích ứng. Bên trong mẫu SUV điện hạng sang này là không gian nội thất có thể gây choáng ngợp cho những tín đồ công nghệ. Điểm nhấn của nội thất nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm OLED 17,7 inch và màn hình giải trí dạng cảm ứng dành cho hành khách phía trước với kích thước 12,3 inch. Kích thước tổng cộng của 3 màn hình này lên đến 56 inch. Chưa hết, Mercedes-Benz EQS SUV còn được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế sưởi ấm/làm mát, hàng ghế thứ 3 tùy chọn và máy quét vân tay trên cụm điều khiển trung tâm. Sau khi người lái quét vân tay, xe sẽ điều chỉnh ghế và các tính năng tiện nghi khác theo sở thích của người đó. Trong khi đó, gói trang bị an toàn Driver Assistance Package mang đến những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giữ làn đường, hỗ trợ phát hiện điểm mù, hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ phanh chủ động tích hợp tính năng phát hiện phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống ngăn va chạm sớm cho mẫu SUV điện cỡ lớn này.Mercedes-Benz EQS SUV tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với số lượng giới hạn. Hiện khách hàng Việt đã có thể đặt cọc cho mẫu xe này. Trong khi đó, thời gian giao xe vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Mercedes EQS SUV 2023 chạy điện ngập công nghệ.

