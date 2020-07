Mercedes-Benz E300 chạy 8 năm, rẻ ngang Toyota Corolla Altis mới

Vào thời điểm khoảng 10 năm trước, mẫu xe sang Mercedes-Benz E300 là biểu tượng của dòng xe hạng sang với trang bị đầy đủ và cao cấp nhất, giá bán xe mới lăn bánh gần 3 tỉ đồng. Ở thời điểm hiện tại, giá bán xe cũ của E300 đã ở mức rất dễ chịu, phù hợp cho những người muốn trải nghiệm cảm giác sang trọng của một mẫu xe cao cấp đúng nghĩa với mức giá dễ chấp nhận. Cụ thể, một chiếc Mercedes-Benz E300 đời 2012, đã lăn bánh khoảng 70.000 km rao bán với giá 855 triệu đồng. Mức giá này tương đương với các dòng xe sedan hạng C đời mới như Mazda3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis. Tất nhiên, dù là xe cũ nhưng Mercedes-Benz E300 vẫn là chiếc sedan đẳng cấp hơn nhiều. Thông thường, những chiếc xe có giá trị lớn như Mercedes-Benz E300 được các chủ nhân nâng niu và giữ gìn cẩn thận ngay từ khi mua về. Do vậy sau 8 năm sử dụng thì chất lượng xe vẫn còn mới, các chi tiết vẫn đậm chất xe sang dù dòng E-Class thế hệ cũ có kiểu dáng tương đối cổ điển. Mercedes-Benz E300 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.868 x 1.854 x 1.465 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.874 mm (tăng 20 mm so với phiên bản trước), khoang hành lý có dung tích 540 lít. Thân xe có những đường nét cổ điển và cứng cáp, chẳng hạn như đường chỉ dọc tay nắm cửa. Bên cạnh đó, mẫu la-zăng 17 inch với 10 chấu kép cũng phần nào thể hiện định hướng cổ điển của E300, khi lăn bánh tạo hình rất bắt mắt. Nẹp cửa sổ bằng kim loại và đường nẹp thân xe kim loại tăng thêm sự sang trọng, tinh tế hơn cho chiếc xe này. Nội thất của Mercedes-Benz E300 thể hiện sự cao cấp bằng các chi tiết ốp gỗ, ghế da, cùng trang trí sợi hợp kim nhôm… E300 Elegance Sedan được trang bị tiêu chuẩn bộ kết nối đa phương tiện UCI (Universal Communication Interface) cho phép người lái truy cập nhiều thiết bị giải trí ngoại vi như iPod, thẻ nhớ… bằng hệ thống giải trí trên xe Audio 20 với ổ 6 đĩa DVD, 2 màn hình LCD 8 inch, tai nghe độc lập cho hàng ghế sau. Là mẫu xe đầu bảng ở thời điểm đó, Mercedes-Benz E300 có danh sách dài các trang bị tiện ích như 2 ghế trước chỉnh điện và có nhớ vị trí, cửa sổ trời cho cả 3 hàng ghế, cần số điện tử sau vô lăng, toàn bộ nội thất bọc da cao cấp và ốp gỗ sang trọng. Vô lăng có các lẫy chuyển số phía sau và được điều chỉnh điện 4 hướng, chỉnh rèm sau bằng điện, hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Mercedes-Benz E300 sử dụng động cơ V6 dung tích 2.990 cc, công suất tối đa 231 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 300 Nm tại 2.500 – 5.000 vòng/phút, cho xe khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 7,4 giây và đạt tốc độ tối đa 247 km/giờ. Chiếc xe này sử dụng hộp số tự động 7G-Tronic – hộp số đầu tiên 7 cấp trên thế giới, với mức tiêu thụ nhiên liệu 6.7 lít/100 km đường quốc lộ, theo công bố từ nhà sản xuất). Ngoài ra, với cần chuyển số Direct Select tích hợp trên vô lăng. Các thiết bị an toàn của Mercedes-Benz E300 Elegance gồm: thiết bị Attention Assist – tự động cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu không tập trung của người lái, hệ thống phanh Adaptive kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và hỗ trợ lực lực phanh khẩn cấp (BAS). Xe được trang bị 10 túi khí, tại thời điểm 2012 là sự vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Với 8 năm tuổi và vận hành gần 70.000 km, các chi tiết trên xe Mercedes-Benz E300 vẫn còn rất bắt mắt, mức giá xe Mercedes-Benz E300 2012 là 855 triệu đồng xứng đáng với sự thoải mái, sang trọng và các tính năng an toàn của xe mang lại. Video: Đánh giá chi tiết xe Mercedes-Benz E300 cũ 2012.

Vào thời điểm khoảng 10 năm trước, mẫu xe sang Mercedes-Benz E300 là biểu tượng của dòng xe hạng sang với trang bị đầy đủ và cao cấp nhất, giá bán xe mới lăn bánh gần 3 tỉ đồng. Ở thời điểm hiện tại, giá bán xe cũ của E300 đã ở mức rất dễ chịu, phù hợp cho những người muốn trải nghiệm cảm giác sang trọng của một mẫu xe cao cấp đúng nghĩa với mức giá dễ chấp nhận. Cụ thể, một chiếc Mercedes-Benz E300 đời 2012, đã lăn bánh khoảng 70.000 km rao bán với giá 855 triệu đồng. Mức giá này tương đương với các dòng xe sedan hạng C đời mới như Mazda3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis. Tất nhiên, dù là xe cũ nhưng Mercedes-Benz E300 vẫn là chiếc sedan đẳng cấp hơn nhiều. Thông thường, những chiếc xe có giá trị lớn như Mercedes-Benz E300 được các chủ nhân nâng niu và giữ gìn cẩn thận ngay từ khi mua về. Do vậy sau 8 năm sử dụng thì chất lượng xe vẫn còn mới, các chi tiết vẫn đậm chất xe sang dù dòng E-Class thế hệ cũ có kiểu dáng tương đối cổ điển. Mercedes-Benz E300 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.868 x 1.854 x 1.465 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.874 mm (tăng 20 mm so với phiên bản trước), khoang hành lý có dung tích 540 lít. Thân xe có những đường nét cổ điển và cứng cáp, chẳng hạn như đường chỉ dọc tay nắm cửa. Bên cạnh đó, mẫu la-zăng 17 inch với 10 chấu kép cũng phần nào thể hiện định hướng cổ điển của E300, khi lăn bánh tạo hình rất bắt mắt. Nẹp cửa sổ bằng kim loại và đường nẹp thân xe kim loại tăng thêm sự sang trọng, tinh tế hơn cho chiếc xe này. Nội thất của Mercedes-Benz E300 thể hiện sự cao cấp bằng các chi tiết ốp gỗ, ghế da, cùng trang trí sợi hợp kim nhôm… E300 Elegance Sedan được trang bị tiêu chuẩn bộ kết nối đa phương tiện UCI (Universal Communication Interface) cho phép người lái truy cập nhiều thiết bị giải trí ngoại vi như iPod, thẻ nhớ… bằng hệ thống giải trí trên xe Audio 20 với ổ 6 đĩa DVD, 2 màn hình LCD 8 inch, tai nghe độc lập cho hàng ghế sau. Là mẫu xe đầu bảng ở thời điểm đó, Mercedes-Benz E300 có danh sách dài các trang bị tiện ích như 2 ghế trước chỉnh điện và có nhớ vị trí, cửa sổ trời cho cả 3 hàng ghế, cần số điện tử sau vô lăng, toàn bộ nội thất bọc da cao cấp và ốp gỗ sang trọng. Vô lăng có các lẫy chuyển số phía sau và được điều chỉnh điện 4 hướng, chỉnh rèm sau bằng điện, hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Mercedes-Benz E300 sử dụng động cơ V6 dung tích 2.990 cc, công suất tối đa 231 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 300 Nm tại 2.500 – 5.000 vòng/phút, cho xe khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 7,4 giây và đạt tốc độ tối đa 247 km/giờ. Chiếc xe này sử dụng hộp số tự động 7G-Tronic – hộp số đầu tiên 7 cấp trên thế giới, với mức tiêu thụ nhiên liệu 6.7 lít/100 km đường quốc lộ, theo công bố từ nhà sản xuất). Ngoài ra, với cần chuyển số Direct Select tích hợp trên vô lăng. Các thiết bị an toàn của Mercedes-Benz E300 Elegance gồm: thiết bị Attention Assist – tự động cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu không tập trung của người lái, hệ thống phanh Adaptive kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và hỗ trợ lực lực phanh khẩn cấp (BAS). Xe được trang bị 10 túi khí, tại thời điểm 2012 là sự vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Với 8 năm tuổi và vận hành gần 70.000 km, các chi tiết trên xe Mercedes-Benz E300 vẫn còn rất bắt mắt, mức giá xe Mercedes-Benz E300 2012 là 855 triệu đồng xứng đáng với sự thoải mái, sang trọng và các tính năng an toàn của xe mang lại. Video: Đánh giá chi tiết xe Mercedes-Benz E300 cũ 2012.