Mercedes-Benz E-Class L "lột xác"Maybach siêu sang chỉ 20 triệu đồng

Mercedes-Maybach S-Class siêu sang được ra đời để cạnh tranh với những đối thủ như Rolls-Royce và Bentley. Với giá bán khởi điểm hơn 200.000 USD, Mercedes-Maybach S-Class nằm ngoài tầm tay của phần lớn người tiêu dùng. Tất nhiên, vẫn có giải pháp dành cho những người yêu thích dòng xe này mà không có đủ điều kiện kinh tế, đó là bộ body kit do người Trung Quốc sản xuất. Bộ body kit này được thiết kế đặc biệt dành riêng cho cho dòng sedan hạng sang cỡ trung Mercedes-Benz E-Class L hiện chỉ bán ở thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. So với bản thường, Mercedes-Benz E-Class L có chiều dài tăng 140 mm lên 5.063 mm, không thua kém gì S-Class. Bộ body kit để Mercedes-Benz E-Class L độ Maybach S-Class bao gồm viền mạ crôm bao quanh hốc gió trên cản trước, lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn với nan nằm dọc, logo riêng của Maybach và ốp bên sườn. Ngoài ra, bộ body kit này còn bổ sung cả ống xả giả và viền mạ crôm trên cản sau cho Mercedes-Benz E-Class L. Được biết, bộ body kit này phù hợp với Mercedes-Benz E-Class L thuộc phiên bản từ 2016 - 2020. Trên trang thương mại điện tử Alibaba, giá body kit Mercedes-Benz E-Class L thành Mercedes-Maybach S-Class có mức dao động từ 1.000 - 1.500 USD (khoảng 23 - 35 triệu đồng). Nhờ đó, người dùng có thể tiết kiệm hơn nhiều so với việc mua một chiếc Mercedes-Maybach S-Class. Cách đây vài ngày, một chiếc Mercedes-Benz E-Class L độ Mercedes-Maybach S-Class đã bị bắt gặp tại cây xăng ở thành phố Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ. Ngoài bộ body kit mua từ Trung Quốc, chủ sở hữu của chiếc Mercedes-Benz E-Class L còn bổ sung màu sơn ngoại thất phối 2 màu theo phong cách của Mercedes-Maybach S-Class cho xe. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim đa chấu và logo V12 ở chắn bùn trước giống với Mercedes-Maybach S-Class. Nhìn bên ngoài, chiếc Mercedes-Benz E-Class L độ Mercedes-Maybach S-Class trông khá thuyết phục. Nếu nhìn không kỹ, nhiều người sẽ tưởng rằng đây chính là Mercedes-Maybach S-Class "xịn". Với những ai tinh mắt hơn thì có thể sẽ nhận ra sự khác biệt vì Mercedes-Maybach S-Class có kích thước lớn hơn và trông sang trọng hơn chiếc Mercedes-Benz E-Class L lắp body kit này. Động cơ của chiếc Mercedes-Benz E-Class L độ đương nhiên cũng không thể mạnh mẽ như Mercedes-Maybach S-Class. Ở phiên bản cũ, Mercedes-Benz E-Class L tại thị trường Ấn Độ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 184 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại dải tua máy từ 1.200 - 4.000 vòng/phút. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 3.0L, có công suất tối đa 258 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 9G-Tronic 9 cấp. Lý do khiến người ta dễ dàng biến Mercedes-Benz E-Class L thành Mercedes-Maybach S-Class chính là vì sự đồng nhất trong thiết kế và tỷ lệ kích thước của những chiếc sedan hạng sang mang thương hiệu ngôi sao 3 cánh. Điều này đã được áp dụng cho các mẫu xe thế hệ mới của Mercedes-Benz và càng rõ rệt hơn trong thời gian gần đây khi cả C-Class và E-Class đều lấy cảm hứng thiết kế từ S-Class. Video: Chi tiết xe siêu sang Mercedes S-Class Maybach 2021.

