Mercedes-Benz C200 2019 "mượn chân’’ Maybach ở Hà thành

Mẫu xe sang Mercedes-Benz C200 Exclusive 2019 phiên bản nâng cấp sử dụng bộ mâm nguyên bản mang kích thước 19 inch đa chấu mang hai tông màu trắng đen được trau chuốt mang hơi hướng thể thao, khoẻ khoắn. Bộ mâm Mercedes-Maybach S600 được thay thế vẫn giữ nguyên kích thước 19 inch nguyên bản. Được biết, giá trên thị trường cho bộ mâm Mercedes-Maybach 19 inch này rơi vào khoảng 70 triệu đồng (hàng chính hãng; đặt mua tư nhân). Ngoài bộ mâm xe siêu sang Mercedes-Maybach, có thể thấy chủ nhân của C200 Exclusive 2019 đã dán viền chrome cửa và ở vị trí cột B nhằm thay cho màu đen ở xe nguyên bản, dán chrome này tạo nên điểm nhấn nổi bật và sang trọng hơn khi nhìn ngang hông xe, phong cách viền cửa mạ chrome sáng bóng thường được bắt gặp trên các dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach. Tên phiên bản của xe cũng đã được gỡ bỏ giống châu Âu. Trên thực tế, đã có nhiều chủ xe Mercedes-Benz lựa chọn nâng cấp mâm để làm đẹp cho xe theo sở thích, thường thấy nhất là dòng S-Class S450L 2019 thường được nâng cấp sang mâm Mercedes-Maybach nhằm thay thế cho mâm 18 inch nguyên bản. Trước đó, tại Việt Nam mẫu xe Mercedes-Benz S450L cũng từng được nâng cấp mâm của Mercedes-Maybach S650, được biết bộ mâm này có giá phân phối chính hãng Mercedes-Benz Việt Nam hơn 250 triệu đồng. Theo nhiều thợ độ, nếu chủ nhân của một chiếc C, E hay S-Class mới không thực sự hài lòng về bộ mâm nguyên bản theo xe hay muốn ‘’dàn chân’’ xe mới mẽ và khác biệt hơn, thì lựa chọn lên mâm Mercedes-Maybach hay mâm Mercedes-AMG là một gợi ý khá hay. Tuy nhiên, nên ưu tiên chọn những bộ mâm chính hãng để bảo đảm an toàn. Mercedes-Benz C200 Exclusive là một trong 3 phiên bản nâng cấp facelift giữa đời của thế hệ C-Class W205 (C200/C200 Exclusive và C300 AMG), phiên bản 2019 này sở hữu nhiều điểm nhấn công nghệ, “lột xác” trong thiết kế và công nghệ. Ngoại thất C-Class 2019 mới có điểm nổi bật là hệ thống đèn chiếu sáng và thiết kế mâm xe. Nâng cấp lớn nhất của C-Class 2019 là động cơ mild-hybrid mới mang mã M264. Trên 02 phiên bản C 200/C 200 Exclusive, xe sử dụng động cơ I4 1.5L tăng áp cổng nạp kép (twin-scroll turbochargers) tích hợp hệ thống hybrid EQ Boost bao gồm 2 thành phần chính là máy phát điện kiêm bộ đề 48V và bộ pin 48V. Giá xe Mercedes-Benz C-Class 2019 tại Việt Nam hiện đang được phân phối chính hãng từ 1,5 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz C200 2019 từ 1,5 tỷ tại Việt Nam.

Mẫu xe sang Mercedes-Benz C200 Exclusive 2019 phiên bản nâng cấp sử dụng bộ mâm nguyên bản mang kích thước 19 inch đa chấu mang hai tông màu trắng đen được trau chuốt mang hơi hướng thể thao, khoẻ khoắn. Bộ mâm Mercedes-Maybach S600 được thay thế vẫn giữ nguyên kích thước 19 inch nguyên bản. Được biết, giá trên thị trường cho bộ mâm Mercedes-Maybach 19 inch này rơi vào khoảng 70 triệu đồng (hàng chính hãng; đặt mua tư nhân). Ngoài bộ mâm xe siêu sang Mercedes-Maybach, có thể thấy chủ nhân của C200 Exclusive 2019 đã dán viền chrome cửa và ở vị trí cột B nhằm thay cho màu đen ở xe nguyên bản, dán chrome này tạo nên điểm nhấn nổi bật và sang trọng hơn khi nhìn ngang hông xe, phong cách viền cửa mạ chrome sáng bóng thường được bắt gặp trên các dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach. Tên phiên bản của xe cũng đã được gỡ bỏ giống châu Âu. Trên thực tế, đã có nhiều chủ xe Mercedes-Benz lựa chọn nâng cấp mâm để làm đẹp cho xe theo sở thích, thường thấy nhất là dòng S-Class S450L 2019 thường được nâng cấp sang mâm Mercedes-Maybach nhằm thay thế cho mâm 18 inch nguyên bản. Trước đó, tại Việt Nam mẫu xe Mercedes-Benz S450L cũng từng được nâng cấp mâm của Mercedes-Maybach S650, được biết bộ mâm này có giá phân phối chính hãng Mercedes-Benz Việt Nam hơn 250 triệu đồng. Theo nhiều thợ độ, nếu chủ nhân của một chiếc C, E hay S-Class mới không thực sự hài lòng về bộ mâm nguyên bản theo xe hay muốn ‘’dàn chân’’ xe mới mẽ và khác biệt hơn, thì lựa chọn lên mâm Mercedes-Maybach hay mâm Mercedes-AMG là một gợi ý khá hay. Tuy nhiên, nên ưu tiên chọn những bộ mâm chính hãng để bảo đảm an toàn. Mercedes-Benz C200 Exclusive là một trong 3 phiên bản nâng cấp facelift giữa đời của thế hệ C-Class W205 (C200/C200 Exclusive và C300 AMG), phiên bản 2019 này sở hữu nhiều điểm nhấn công nghệ, “lột xác” trong thiết kế và công nghệ. Ngoại thất C-Class 2019 mới có điểm nổi bật là hệ thống đèn chiếu sáng và thiết kế mâm xe. Nâng cấp lớn nhất của C-Class 2019 là động cơ mild-hybrid mới mang mã M264. Trên 02 phiên bản C 200/C 200 Exclusive, xe sử dụng động cơ I4 1.5L tăng áp cổng nạp kép (twin-scroll turbochargers) tích hợp hệ thống hybrid EQ Boost bao gồm 2 thành phần chính là máy phát điện kiêm bộ đề 48V và bộ pin 48V. Giá xe Mercedes-Benz C-Class 2019 tại Việt Nam hiện đang được phân phối chính hãng từ 1,5 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz C200 2019 từ 1,5 tỷ tại Việt Nam.