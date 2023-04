Mercedes-Benz C-Class 2023 giành giải thưởng Top Safety Pick+ của IIHS

Đối với các mẫu xe năm 2023 như Mercedes-Benz C-Class mới, Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) đã áp dụng các tiêu chuẩn an toàn mới cho các giải thưởng Top Safety Pick+ và Top Safety Pick, bao gồm gia tăng độ khó của bài kiểm tra khả năng bảo vệ tác động bên hông, công nghệ phòng ngừa va chạm và tiêu chuẩn đèn pha. Điều này dễ dàng giải thích tại sao chỉ có 48 mẫu xe được trao một trong hai xếp hạng an toàn cao nhất của IIHS và mới đây, Mercedes-Benz C-Class 2023 mới đã đạt xếp hạng Top Safety Pick+. Mẫu sedan cao cấp đến từ Đức đã vượt qua xuất sắc tất cả các bài đánh giá từ IIHS nhờ được trang bị tùy chọn hệ thống ngăn ngừa va chạm trước nằm trong gói công nghệ hỗ trợ lái. Đáng ngạc nhiên là đèn pha projector LED C-Class được trang bị trên các mẫu C-Class bản tiêu chuẩn được đánh giá tốt trong hạng mục kiểm tra khả năng chiếu sáng trong khi tùy chọn đèn pha LED thích ứng chỉ ở mức mức chấp nhận được. Trong các thử nghiệm ngăn ngừa va chạm phía trước giữa phương tiện với người đi bộ vào ban ngày và ban đêm, C-Class 2023 nhận đánh giá tốt khi được nâng cấp hệ thống va chạm phía trước. Top Safety Pick+ chỉ được áp dụng với các mẫu Mercedes-Benz C-Class được trang bị gói công nghệ an toàn nâng cao, trong khi các mẫu xe có hệ thống ngăn ngừa va chạm tiêu chuẩn chỉ đạt xếp hạng Top Safety Pick, mức thấp hơn của IIHS. Mặc dù phiên bản này nhận được đánh giá tốt trong cuộc đánh giá giữa phương tiện và người đi bộ vào ban ngày, nhưng nó lại không đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra ban đêm. Từ 2023, IIHS yêu cầu đèn pha phải được xếp hạng “tốt” hoặc “chấp nhận được” ở tất cả các tùy chọn phiên bản để đạt giải Top Safety Pick hoặc Top Safety Pick+. Ngoài ra, tất cả các ô tô giờ đây đều trải qua bài kiểm tra va chạm bên khó khăn hơn với một thanh chắn nặng hơn đâm vào xe thử nghiệm ở tốc độ cao hơn. Thử nghiệm tác động bên yêu cầu xếp hạng chấp nhận được hoặc tốt cho giải thưởng Top Safety Pick và xếp hạng tốt cho giải thưởng Top Safety Pick+. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz C-Class 2023 thế hệ mới.

