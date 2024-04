Mercedes-AMG trình làng sedan CLA 45 S Edition 1 hiệu năng cao

Mới đây, hãng xe Đức đã cho ra mắt Mercedes-AMG CLA 45 S Edition 1 mới có giá bán khở điểm tại thị trưởng Mỹ với giá khởi điểm lên tới 81.195 Đô chưa bao gồm những phụ phí khác. Mức giá này được đánh giá khá cao so với mẫu xe CLS 450 4MATIC sắp ra mắt có giá khởi điểm là 76.500 Đô hay E 53 Coupe có giá bán là 84.500 Đô. Mẫu sedan Mercedes-AMG CLA 45 S Edition 1 hiệu năng cao sở hữu thiết kế với ngoại thất bắt mắt nổi bật với màu sơn cá nhân hóa đặc biệt Manufaktur Mountain Grey Magno tương phản với các điểm nhấn màu cam sáng. Mẫu xe này cũng được trang bị các chi tiết của gói AMG và được trang bị bộ mâm xe 19 inch màu đen mờ cùng trang bị bộ cùm phanh màu đỏ. Xe cũng được trang bị gói nâng cấp khí động học AMG và xe cũng được trang bị các gói chi tiết ngoại thất tối màu AMG Night Plus. Ở phần cản trước, xe được trang bị các phần vây lướt gió, bộ chia gió phía trước rõ thể thao hơn, cánh lướt gió phía sau lớn hơn và bộ khuếch tán thể thao giúp tăng hiệu quả khí động học cho xe. Gói AMG Night Plus của xe cũng được trang bị các chi tiết màu đen bóng, ống xả mạ Chrome tối màu và các logo trên xe màu đen. Về nội thất, xe được trang bị bộ ghế thể thao AMG Performance với chất liệu bọc sợi nhỏ màu đen và xe cũng được trang trí với phần đường khâu màu cam tương phản. Các ghế còn có tựa đầu thêu dòng chữ “CLA 45 S” biểu thị phiên bản của dòng xe. Xe còn được trang bị hệ thống vô lăng AMG Performance bọc da và vi sợi. Những điểm nổi bật khác trong khoang nội thất với hệ thống đèn chiếu sáng màu đỏ, tấm bệ cửa đặc biệt và các chi tiết trang trí bằng nhôm và đen hai tông màu. Xe được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 416 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe cũng được trang bị với hộp số ly hợp kép tám cấp và hệ dẫn động bốn bánh AMG Performance 4MATIC+ tiêu chuẩn. Trang bị này cho phép mẫu xe có thể tăng tốc từ 0 – 96 km/h chỉ trong vòng 4 giây. Mercedes-AMG CLA 45 S Edition 1 2024 mới sẽ sớm có mặt tại các đại lý và sẽ chỉ có 25 chiếc được bán ra tại thị trường Mỹ. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz CLA AMG® 45 Coupe 2024.

