Mercedes-AMG G63 xuất hiện "bá đạo" ngày công chiếu Ma Trận

Sau 18 năm vắng bóng, series phim “The Matrix - Ma trận” đã chính thức trở lại với phần mới nhất “The Matrix Resurrections” vừa công chiếu tại San Francisco, Mỹ. Điều đáng nói là trong buổi công chiếu này có sự xuất hiện của một chiếc Mercedes-AMG G63 màu xám được đặt trong một “viên thuốc đỏ” khổng lồ. Mercedes-Benz G63 thế hệ mới đã có màn trình diễn khá ấn tượng tại sự kiện công chiếu phim Ma trận "The Matrix Resurrections" này. “Viên thuốc đỏ” này được cho là lấy cảm hứng từ câu hỏi “Red or blue pill?” vốn đã trở thành biểu tượng của series phim “The Matrix”. Để có thể chứa được một chiếc Mercedes-AMG G63, kích thước của “viên thuốc” này là rất lớn với chiều dài 12m, rộng 4m và cao 3,5m. Như một cách để khẳng định mối quan hệ hợp tác với đoàn làm phim cùng chiến dịch quảng bá sản phẩm, không chỉ xuất hiện bên ngoài rạp chiếu phim, một chiếc Mercedes-Benz G-Class còn góp mặt vào phân cảnh rượt đuổi trong phần phim mới nhất. Tuy nhiên, chiếc G-Class trong The Matrix Resurrections chỉ là phiên bản G550, được cầm lái bởi những kẻ nổi loạn giúp mở đường cho Neo và Trinity trốn thoát khỏi Ma trận. Video: Xem Trailer The Matrix Resurrections.

