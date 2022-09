Mercedes-AMG C63 S 2023 "lột xác" với động cơ hybrid 680 mã lực

Sau khoảng thời gian “nhá hàng” dài hơi, Mercedes-AMG C63 S 2023 mới đã chính thức ra mắt khách hàng toàn cầu. Mẫu C-Class mạnh mẽ nhất của thương hiệu có trụ sở tại Stuttgart được giới thiệu với 2 phiên bản là Sedan và Estate. So với thế hệ tiền nhiệm, mẫu xe sedan Mercedes-AMG C63 S sở hữu các đường nét thể thao hơn, với hốc gió lớn, lưới tản nhiệt Panamericana được mạ chrome tối màu. So với bản tiêu chuẩn, C63 S dài hơn 83 mm, rộng hơn 50 mm và chiều dài cơ sở tăng 10 mm. Logo AMG lần đầu xuất hiện trên C63 S, thay thế cho logo ngôi sao 3 cánh. Chi tiết này được đặt bên trên lưới tản nhiệt thay vì tại nắp capo như truyền thống. Ở phía sau, xe được trang bị cánh gió cỡ lớn và cụm ống xả thể thao. So với thế hệ tiền nhiệm, mẫu xe sedan Mercedes-AMG C63 S sở hữu các đường nét thể thao hơn, với hốc gió lớn, lưới tản nhiệt Panamericana được mạ chrome tối màu. So với bản tiêu chuẩn, C63 S dài hơn 83 mm, rộng hơn 50 mm và chiều dài cơ sở tăng 10 mm. Logo AMG lần đầu xuất hiện trên C63 S, thay thế cho logo ngôi sao 3 cánh. Chi tiết này được đặt bên trên lưới tản nhiệt thay vì tại nắp capo như truyền thống. Ở phía sau, xe được trang bị cánh gió cỡ lớn và cụm ống xả thể thao. Nội thất của Mercedes-AMG C63 S không có nhiều sự thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Xe được bổ sung một số giao diện đặc biệt trên đồng hồ lái và màn hình giải trí. Ghế thể thao là trang bị tiêu chuẩn. Trong khi đó, ghế AMG Performance nằm trong gói trang bị nâng cấp. Thế hệ mới của C63 S đã không còn được trang bị động cơ V8 huyền thoại mà thay vào đó, xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh kết hợp công nghệ hybrid. Đầu tiên, xe sử dụng loại động cơ xăng mang mã M139L 2.0L tăng áp điện tử có công suất lên đến 476 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm. Đây cũng là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng thương mại mạnh mẽ nhất thế giới. Tiếp đó, khối động cơ điện 204 mã lực được bố trí tại cầu sau. Với chế độ chạy điện hoàn toàn, kết cấu này có thể đưa chiếc xe đạt vận tốc 125 km/h và quãng đường tối đa 13 km. Hai khối động cơ xăng và điện kết hợp tạo thành hệ truyền động của C63 S E Performance, với tổng công suất lên đến 680 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây, vận tốc tối đa 280 km/h. Sức mạnh truyền đến các bánh thông qua hệ dẫn động 4Matic+ và hộp số tự động 9 cấp.Giá xe Mercedes-AMG C63 S 2023 hiện vẫn chưa được nhà sản xuất công bốchính thức. Thuộc phân khúc xe hiệu suất cao cỡ trung, Mercedes-AMG C63 S E Performance cạnh tranh với các đối thủ như BMW M3, Audi RS4, Lexus IS500 và Cadillac CT4-V Blackwing. Video: Ra mắt Mercedes-AMG C63 S 2023 mới.

