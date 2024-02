Mercedes-AMG C43 mới chạy 5.500 km rao bán lỗ 500 triệu ở Hà Nội

Tại Việt Nam, Mercedes-AMG C43 2024 mới có giá bán tương đối cao, cộng với việc mẫu xe này sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, không phù hợp với số đông nên số lượng xe không nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc Mercedes-AMG C43 lên sàn xe cũ là khá hiếm. Mercedes-AMG C43 4Matic hiệu năng cao từ thiết kế, động cơ cho đến khả năng vận hành đều thể thao và mạnh hơn so với các phiên bản của dòng xe C-Class. Chiếc xe trong bài sở hữu màu sơn ngoại thất trắng, trong khi nội thất mang tông màu đỏ sang trọng. Nhìn chung tổng thể xe trông vẫn còn khá mới vì thời gian sử dụng không nhiều. So với các phiên bản C200, C300 AMG..., Mercedes-AMG C43 4Matic sở hữu thiết kế phần cản trước, sau thể thao và hầm hố hơn. Mâm xe cũng có khác biệt khi sử dụng mâm đa chấu kích thước 20 inch (các phiên bản khác của dòng xe C-Class có kích thước 18-19 inch), kết hợp với cùm phanh màu đỏ. Trọng tâm xe cũng hạ thấp hơn. Nội thất Mercedes-AMG C43 4Matic về cơ bản giống C-Class, tuy nhiên một số chi tiết như ghế ngồi, vô lăng… được sửa đổi theo phong cách thể thao AMG. Cụ thể, vô-lăng xe thiết kế dạng đáy phẳng thể thao, tích hợp bộ điều khiển chế độ lái AMG Dynamic Select. Ngoài ra xe còn có hệ thống thông tin giải trí MBUX, ghế ngồi AMG thể thao bọc da. Cung cấp “sức mạnh” cho Mercedes-AMG C43 4Matic là khối động cơ M139 2.0L 4 xi-lanh tăng áp được hỗ trợ công nghệ Mild Hybrid 48V cung cấp nguồn cho máy phát điện khởi động bằng dây đai (RSG). Với bộ tăng áp điện này, động cơ trên Mercedes-AMG C43 4MATIC có thể tạo ra công suất mạnh mẽ lên đến 408 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm ở dải vòng tua 5.000 vòng/phút, đồng thời có thể bổ sung thêm 14 mã lực (tương đương công suất 10kW) trong thời gian ngắn. Sinh ra từ đường đua, đây là mẫu xe AMG thương mại đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ tăng áp điện thừa hưởng từ xe đua F1. Mercedes-AMG C43 4MATIC có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ vỏn vẹn trong vòng 4,6 giây. Tốc độ tối đa của C43 4MATIC đạt đến 250 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG C43 siêu lướt, sản xuất năm 2023 bất ngờ được rao bán với mức 2,699 tỷ đồng và mới chỉ lăn bánh được 5.500km. Trong khi đó, giá xe Mercedes-AMG C 43 2024 niêm yết chính hãng là 2,96 tỷ đồng. Để có thể lăn bánh trên đường, người dùng phải tốn tới 3,16 tỷ đồng. Video: Đánh giá nhanh nhanh Mercedes-AMG C43 tại Việt Nam.

