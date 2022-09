Mercedes-AMG C43 4Matic lắp ráp Việt Nam giá sẽ... "mềm" hơn xe nhập

Vào tháng 4 đầu năm nay, hãng Mercedes-Benz đã bổ sung phiên bản hiệu suất cao mới mang tên C43 4Matic vào đội hình xe Mercedes-AMG của mình. Đến nay, đại diện Mercedes-Benz Việt Nam đã chia sẻ việc sẽ bán dòng xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 mới vào năm sau. Đáng quan tâm hơn, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ không nhập khẩu mà lắp ráp xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 để nhận được nhiều sự ưu đãi về thuế, giúp giá bán cạnh tranh hơn so với xe nhập. Dù vậy, hãng chưa tiết lộ giá xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 là bao nhiêu. Như vậy, sau chiếc C300 AMG, đây là dòng C-Class thứ 2 được Mercedes-Benz Việt Nam lắp ráp trong nước. So với C300 AMG chỉ có một chút trang trí kiểu AMG, chiếc xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 lại thể hiện chất của phiên bản hiệu suất cao nhà Mercedes-AMG không chỉ ở ngoại thất, trang bị đi kèm ở nội thất mà còn có động cơ mạnh mẽ. Mở nắp ca-pô của mẫu xe hiệu suất cao này bạn sẽ tìm thấy khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, thay thế cho máy xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít cũ. Trái tim này tạo ra công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh động cơ của Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift MCT 9G và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic của xe có hơi hướng phân bổ mô-men xoắn về cầu sau nhiều hơn với tỷ lệ 31% trước và 69% sau. Có thể thấy, dù dùng động cơ nhỏ hơn nhưng so với máy xăng V6 cũ, động cơ của Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 lại mạnh hơn 40 mã lực nên nhiều người còn đùa rằng, Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 tuy nhỏ nhưng nội công thâm hậu.Thậm chí so với Mercedes-AMG SL 43 sử dụng chung động cơ, chiếc xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 lại mạnh hơn 27 mã lực. Để có sức mạnh ấn tượng trên, Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 đã được cung cấp động cơ dành cho xe thương mại đầu tiên trên thế giới được áp dụng công nghệ tăng áp của xe đua Công thức 1. Ngoài ra, động cơ còn có sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid 48V, bao gồm máy phát điện - khởi động chạy bằng dây đai, có thể bổ sung 13 mã lực cho xe khi cần. Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Nếu có thêm gói AMG Driver’s Package tùy chọn, vận tốc tối đa của xe sẽ tăng lên 265 km/h. Với việc Mercedes-AMG C43 lắp ráp tại Việt Nam, chắc chắn giá bán chiếc xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 sẽ rẻ hơn so với việc nhập khẩu từ Đức. Đối thủ chính của mẫu xe này là BMW M3 và Audi RS3 hiện chưa rõ có động thái nào bán chính hãng hay chưa, trong khi đó, M3 2022 chỉ mới xuất hiện dưới dạng xe không chính hãng. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 mới.

Vào tháng 4 đầu năm nay, hãng Mercedes-Benz đã bổ sung phiên bản hiệu suất cao mới mang tên C43 4Matic vào đội hình xe Mercedes-AMG của mình. Đến nay, đại diện Mercedes-Benz Việt Nam đã chia sẻ việc sẽ bán dòng xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 mới vào năm sau. Đáng quan tâm hơn, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ không nhập khẩu mà lắp ráp xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 để nhận được nhiều sự ưu đãi về thuế, giúp giá bán cạnh tranh hơn so với xe nhập. Dù vậy, hãng chưa tiết lộ giá xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 là bao nhiêu. Như vậy, sau chiếc C300 AMG, đây là dòng C-Class thứ 2 được Mercedes-Benz Việt Nam lắp ráp trong nước. So với C300 AMG chỉ có một chút trang trí kiểu AMG, chiếc xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 lại thể hiện chất của phiên bản hiệu suất cao nhà Mercedes-AMG không chỉ ở ngoại thất, trang bị đi kèm ở nội thất mà còn có động cơ mạnh mẽ. Mở nắp ca-pô của mẫu xe hiệu suất cao này bạn sẽ tìm thấy khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, thay thế cho máy xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít cũ. Trái tim này tạo ra công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh động cơ của Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift MCT 9G và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic của xe có hơi hướng phân bổ mô-men xoắn về cầu sau nhiều hơn với tỷ lệ 31% trước và 69% sau. Có thể thấy, dù dùng động cơ nhỏ hơn nhưng so với máy xăng V6 cũ, động cơ của Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 lại mạnh hơn 40 mã lực nên nhiều người còn đùa rằng, Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 tuy nhỏ nhưng nội công thâm hậu.Thậm chí so với Mercedes-AMG SL 43 sử dụng chung động cơ, chiếc xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 lại mạnh hơn 27 mã lực. Để có sức mạnh ấn tượng trên, Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 đã được cung cấp động cơ dành cho xe thương mại đầu tiên trên thế giới được áp dụng công nghệ tăng áp của xe đua Công thức 1. Ngoài ra, động cơ còn có sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid 48V, bao gồm máy phát điện - khởi động chạy bằng dây đai, có thể bổ sung 13 mã lực cho xe khi cần. Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Nếu có thêm gói AMG Driver’s Package tùy chọn, vận tốc tối đa của xe sẽ tăng lên 265 km/h. Với việc Mercedes-AMG C43 lắp ráp tại Việt Nam , chắc chắn giá bán chiếc xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 sẽ rẻ hơn so với việc nhập khẩu từ Đức. Đối thủ chính của mẫu xe này là BMW M3 và Audi RS3 hiện chưa rõ có động thái nào bán chính hãng hay chưa, trong khi đó, M3 2022 chỉ mới xuất hiện dưới dạng xe không chính hãng. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 mới.