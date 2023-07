Mercedes-AMG C 43 4Matic lắp ráp Việt Nam, giá từ 2,96 tỷ đồng

Cụ thể, mẫu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG C 43 4Matic 2023 mới sẽ chính thức có mặt tại các đại lý vào cuối tháng 7 này để bàn giao cho khách hàng, mức giá xe Mercedes-AMG C 43 4Matic là 2,96 tỷ đồng, cao hơn 761 triệu đồng so với phiên bản C300 AMG.Mercedes-AMG C 43 4Matic lắp ráp tại Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trong nửa cuối năm nay. Nếu khách hàng mua xe ở thời điểm này có thể tiết kiệm được từ 148 - 177 triệu đồng chi phí lăn bánh. AMG C43 4Matic được định vị là mẫu xe cận cao cấp, chỉ xếp sau C63 AMG. Mercedes-AMG C43 4Matic mang trên mình nét nhấn của dòng xe hiệu năng cao của AMG, đó chính là bộ lưới tản nhiệt trứ danh Panamericana đặc trưng với những thanh sọc dọc màu đen bóng rất cá tính và phong cách trên bộ cản trước đi kèm những hốc hút gió cỡ lớn. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại và tiên tiến nhất của hãng Digital Light với 1024 chip LED 1,4 triệu điểm ảnh cho hiệu năng chiếu sáng cực cao tối ưu và nhiều tính năng hoạt động bổ trợ an toàn cho người sử dụng. Phần sau xe có 4 ống xả đặt đối xứng hai bên, cản sau màu đen bao quanh ống xả. Mâm xe đa chấu có kích thước 20 inch đi cùng cùm phanh màu đỏ. Về nội thất, bên trong khoang cabin C43 AMG được thiết kế khá giống C-Class nhưng nhưng được bổ sung thêm nhiều chi tiết thể thao. Có thể kể đến các trang bị nổi bật như: vô lăng vát đáy phẳng thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng kích thước lớn 11,9 inch sử dụng hệ điều hành MBUX thế hệ mới… Xe có ghế ngồi được bọc da giả Artico tông đen, mang đến cho người dùng cảm giác ôm người, thoải mái, dễ chịu hơn khi sử dụng. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-AMG C 43 4Matic là động cơ 4 xi-lanh, được lắp ráp theo triết lý "One Man, One Engine" (tạm dịch: "Một kỹ sư, một động cơ"). Khối động cơ được bổ trợ bởi công nghệ hybrid 48V tích hợp máy phát, tổng công suất tối đa đạt 402 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic và hộp số tự động 9 cấp. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị chế độ lái "Race Start" giúp tối ưu khả năng tăng tốc, cùng với chế độ Sport, Sport+, Comfort và Individual. Ngoài ra, Mercedes-AMG C43 4Matic mang lại trải nghiệm lái đầy thể thao với hệ thống treo thể thao AMG Ride Control và hệ thống đánh lái bánh sau. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 lắp ráp Việt Nam.

