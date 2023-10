McLaren - siêu xe thuần điện sẽ không xuất hiện trước năm 2030?

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, CEO của McLaren – Michael Leiters, đã làm sáng tỏ chiến lược điện hóa của hãng sản xuất ôtô này. Đồng thời cũng cho biết siêu xe hoàn toàn dùng động cơ điện vẫn còn vài năm nữa mới ra mắt. Đây không phải lần đầu những người yêu mến siêu xe nghe về phương pháp tiếp cận siêu xe McLaren điện của thương hiệu này. Theo Leiters, thách thức chính là việc phát triển công nghệ làm cho pin có trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo phạm vi di chuyển đủ lớn. Chia sẻ với đại diện truyền thông tại Dubai, Leiters nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của trọng lượng trong triết lý thiết kế của McLaren. Vị CEO khẳng định rằng trọng lượng của xe nặng sẽ giảm tính linh hoạt và nhanh nhẹn, tạo ra cảm giác tách biệt cho người lái, điều này trái ngược với bản sắc của McLaren. Trước đó trong cuộc phỏng vấn riêng vào tháng 8, Leiters đã nói những điều tương tự, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giới hạn về trọng lượng do pin gây ra. Ngoài ra, ông cũng cho rằng những gì mà các kỹ sư của nhà sản xuất siêu xe McLaren tạo ra phải vượt trội so với các mẫu động cơ đốt trong tương đương về công suất, hiệu suất và khả năng vận hành. Dự án tham vọng này, có thể dẫn đến việc ra mắt một siêu xe điện “có thể vào cuối thập kỷ”. Leiters cũng gợi ý về khả năng McLaren tham gia vào thị trường SUV và công nhận sự thay đổi của ngành công nghiệp ôtô. Tuy nhiên, trọng tâm chính vẫn là các mô hình plug-in hybrid, khi động cơ đốt trong đang dần mất đi sự quan trọng. Nhưng trước khi xem xét về chiếc SUV, McLaren muốn quay trở lại “on the right road to profitability” (tạm dịch: “con đường đúng đắn để có lợi nhuận”), như Leiters chia sẻ tại Goodwood vào đầu năm nay. Trong cuộc họp đại lý toàn cầu của McLaren vào tháng 4, một số quản lý của công ty đã thảo luận về các sản phẩm tương lai mà thương hiệu đang lên kế hoạch. Nhà sản xuất đã thông báo với những người tham gia hội nghị “stay tuned” (tạm dịch: “hãy giữ nguyên và tiếp tục theo dõi”) về chiếc xe có 4 chỗ ngồi, 4 cửa vào năm 2028. Đồng nghĩa, có thể đây sẽ là chiếc SUV McLaren hoàn toàn mới sẵn sàng ra mắt. Video: Hé lộ mẫu siêu SUV McLaren hoàn toàn mới.

