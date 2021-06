McLaren Senna giới hạn 500 chiếc bất ngờ lăn bánh tại Philippines

Thông tin về việc chiếc siêu xe giới hạn McLaren 620R hàng hiếm nhập lậu vào Philippines ở tháng 8 năm 2020 nay phải nhận "án tử" vào ngày 18 tháng 6 năm 2021 đã khiến không ít người yêu xe trên thế giới xót xa cho mẫu xe hàng hiếm này. Một số người cũng rất tò mò muốn biết đất nước Philippines có các siêu xe gì và thật bất ngờ là ở nước bạn có hàng trăm mẫu siêu xe đủ chủng loại, trong đó, số lượng xe hypercar không ít và thành viên mới nhất là siêu xe McLaren Senna với số lượng sản xuất chỉ 500 xe trên thế giới. Có hai chiếc siêu xe McLaren Senna được nhìn thấy xuất hiện ở Philippines với bộ áo khác nhau là đen và trắng-cam nhưng nhiều nguồn tin lại cho rằng cặp đôi này là 1, lý do là chủ nhân của McLaren Senna màu đen đã cho xe của mình thay áo mới với tông màu cam trắng làm chủ đạo nhìn khá bắt mắt và nổi bật so với màu sơn nguyên bản. Số lượng siêu xe McLaren Senna tại Đông Nam Á có thể đã hơn 18 chiếc, trong đó, giới nhà giàu Việt sở hữu đúng 1 xe chính là chiếc McLaren Senna thuộc sở hữu Hoàng Kim Khánh. Giá bán siêu xe McLaren Senna ở nước ngoài là 1 triệu đô la và rất có thể giới nhà giàu Philippines phải chi ra hơn 2,2 triệu đô la để lái mẫu xe hypercar McLaren Senna trên đường. Tương tự như hàng chục siêu xe McLaren Senna khác ở châu Á, chiếc xe McLaren Senna tại Philippines vẫn có trang bị 3 ống xả, nhiều hơn 1 ống xả so với siêu xe giới hạn McLaren Senna độc nhất ở Việt Nam. Ngoài ra, chiếc hypercar này còn có thêm cửa xe dạng 1 phần bằng kính trong suốt. Bơm sức mạnh cho siêu phẩm McLaren Senna là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít sản sinh công suất tối đa lên đến 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Toàn bộ sức mạnh này sẽ truyền về trục bánh sau của McLaren Senna thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu phẩm hypercar này chỉ cần thời gian 2,8 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h. Tốc độ tối đa của siêu xe McLaren Senna ngang bằng với McLaren 720S là 341 km/h. Video: Giới thiệu McLaren Senna giới hạn hàng hiếm.

