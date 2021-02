McLaren 720S Spider - siêu xe hơn 23 tỷ, “vạn người mê” ở Sài Gòn

Siêu xe McLaren 720S Spider có lẽ đã không còn là cái tên xa lạ đối với hầu hết các tín đồ mê xe tại Việt Nam. Dù được ra mắt chưa lâu nhưng số lượng McLaren 720S nói chung và 720S Spider nói riêng ở nước ta đã lên tới hàng chục chiếc. Điều đó đã thể hiện rất rõ sức hút của mẫu xe này đối với các đại gia Việt. Siêu phẩm McLaren 720S Spider hàng hiếm trong bài viết được đưa về nước hồi tháng 6/2019 và sở hữu nước sơn ngoại thất màu đỏ Memphis Red vô cùng ấn tượng. Chưa hết, chiếc xe còn được chủ nhân tuỳ chọn thêm gói trang bị Performance cùng nhiều chi tiết làm từ sợi carbon như cản trước, hốc đèn pha, gương chiếu hậu, nắp khoang động cơ, hốc hút gió và cản sau... McLaren 720S Spider là phiên bản mui trần của mẫu 720S Coupe. Chính vì vậy, khác biệt lớn nhất trong thiết kế của 720S Spider so với bản Coupe chính là phần mui cứng có thể đóng/mở điện tiện lợi. Và cũng chính ở phần mui cứng này, đây cũng là chi tiết khiến 720S Spider hấp dẫn nhiều đại gia Việt bởi độ linh hoạt và khả năng chống chịu thời tiết tốt hơn so với mui mềm bằng vải. Phần mui cứng có thể thu vào của McLaren 720S Spider bao gồm tấm nóc sợi carbon một mảnh tiêu chuẩn với cơ chế gập điện nâng/hạ chỉ trong 11 giây, nhanh hơn 6 giây so với đàn em 650 Spider. Đặc biệt, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h) và cũng hoạt động êm ái gấp đôi so với Super Series mui trần thế hệ đầu tiên. McLaren 720S Spider được xây dựng trên cấu trúc khung sợi carbon Monocage II-S - phát triển từ Monocage II của người anh em coupe. Hệ thống khí động học dưới gầm xe cũng đã được sửa đổi để đảm bảo nó tương thích với phần thân sau mới và cánh gió đuôi chủ động thể thao (có thiết lập chuyển động khác với chiếc coupe). McLaren 720S Spider có trọng lượng khô là 1.322kg, nặng hơn 49kg so với coupe bởi vì hệ thống mui cứng và phần chứa mui. Mặc dù vậy, 720S Spider vẫn nhẹ hơn 88kg so với đối thủ Ferrari 488 Spider. Tương tự như bản Coupe, sức mạnh của 720S Spider đến từ khối động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất 710 mã lực và 769Nm mô-men xoắn cực đại, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp giúp xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Tuy nhiên, khi phần mui xếp cứng của siêu xe mui trần McLaren 720S Spider được hạ xuống, tốc độ tối đa của xe chỉ có thể đạt vận tốc 325 km/h. McLaren 720S Spider có thể xem là chiếc siêu xe mui trần sử dụng động cơ V8 mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Mức giá xe McLaren 720S Spider khi mới về Việt Nam khoảng hơn 23 tỷ đồng. Video: McLaren 720S Performance full carbon màu đỏ Memphis Red.

