McLaren 650S Spider hơn 16 tỷ độ Liberty Walk ở Sài Gòn

Liberty Walk đã đem đến gói nâng cấp ngoại hình phù hợp cho chiếc siêu xe McLaren 650S Spider với phong cách khá độc đáo nhưng không kém phần quen thuộc. Sự “độc đáo” mà Liberty Walk đem tới cho 650S chính là phương pháp độ thân rộng (Widebody) với những vòm bánh lớn được đính vào thân xe bằng đinh tán, kèm với đó chính là hệ thống phuộc khí nén giúp chiếc xe có thể hạ gầm tới sát đất. Đúng như tên gọi của hãng, “Liberty Walk” được hiểu theo nghĩa bóng là tự do nâng cấp chiếc xe của mình theo ý mình muốn. Chính vì thế mà những tác phẩm đến từ Liberty Walk đều mang đậm tính cá nhân hóa, từ đó mỗi chiếc xe đều sở hữu vẻ đẹp rất “riêng”. Tuy nhiên, để có thể lắp đặt những gói độ Liberty Walk, những người thợ độ cần phải cắt bỏ một phần thân xe để đảm bảo hoạt động cho hệ thống phuộc khí nén. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến không ít những vị chủ nhân còn e ngại khi lựa chọn gói độ này. Nhưng với tinh thần phóng khoáng, tự do sáng tạo trong việc độ xe mà Liberty Walk đã lan tỏa, phong trào độ Liberty Walk đã và đang dần phát triển một cách mạnh mẽ trên toàn thể giới. Việt Nam không phải một ngoại lệ khi đã có tới 5 chiếc xe được trang bị những gói độ đến từ thương hiệu này, và gần đây nhất chính là chiếc McLaren 650S Spider Liberty Walk với lớp áo Harrods Livery. Trong số 5 chiếc xe được trang bị Liberty Walk tại Việt Nam, McLaren 650S Spider là mẫu xe duy nhất được nhắc tới hai lần khi đã có tới hai chiếc được trang bị gói độ đến từ thương hiệu này. Gói độ Liberty Walk cho 650S bao gồm phần cản trước và cản sau được thiết kế lại hầm hố hơn, nắp capo mới cùng bộ lip gầm được làm bằng chất liệu carbon, cánh gió sau cỡ lớn và đặc biệt là bốn ốp vòm bánh Widebody mang đậm bản sắc hãng. Đi kèm với những nâng cấp về ngoại thất chính là hệ thống phuộc khí nén Roberuta giúp chiếc xe có thể vận hành một cách thuận lợi hơn. Đi kèm với gói độ Liberty Walk chính là bộ mâm đa chấu Navaja-ECX đến từ thương hiệu Forgiato. Bộ mâm được sơn màu đen bóng chủ đạo cùng những chi tiết màu vàng ăn nhập với màu sắc của chiếc xe. Việc lựa chọn một bộ mâm xe phù hợp cho những chiếc xe độ không phải là một điều dễ dàng, nếu lựa chọn sai có thể dẫn đến việc mất đi phần nào vẻ đẹp của chiếc xe. Thay cho sắc cam nguyên bản chính là “lớp áo” mới lấy cảm hứng từ màu sắc trên chiếc xe đua huyền thoại McLaren F1 GTR của thương hiệu Harrods và Mach One Racing. Chiếc xe của Harrods Mach One Racing mang trên mình màu vàng chủ đạo cùng đường kẻ màu xanh lá chạy dọc. Giá xe McLaren 650S Spider lúc mới về nước được các đại lý tư nhân chào bán từ 14 đến 16 tỷ đồng. Chiếc xe còn được trang bị hệ thống xả đến từ thương hiệu IPE. Với trang bị này, tiếng động cơ của chiếc xe sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, uy lực hơn so với hệ thống xả nguyên bản. Mclaren 650S được trang bị động cơ V8 3.8 Lit tăng áp kép sản sinh công suất 650 mã lực – Đúng như tên gọi của chiếc xe. Với sức mạnh này , chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên tới 333km/h. Video: Ngắm siêu xe McLaren 650S Spider "lướt gió" ở Sài Gòn.

