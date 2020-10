Mazda3 2020 bản đặc biệt, hơn 860 triệu đồng tại Việt Nam

Mới đây tại các đại lý của Mazda trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu xe Mazda3 2020 đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập thương hiệu xe hơi Nhật Bản. Đáng chú ý, phiên bản này sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn đúng 40 xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda3 đặc biệt tại Việt Nam được niêm yết ở mức 869 triệu đồng, tức cao hơn 20 triệu so với giá niêm yết của Mazda3 phiên bản cao nhất hiện nay. Phiên bản đặc biệt của Mazda3 được phát triển dựa trên nguyên mẫu phiên bản cao cấp nhất 2.0L Signature Premium. Phiên bản này sẽ có mặt ở trên cả 2 biến thể Sedan và Hatchback (Sport) và chỉ có 1 màu sơn ngoại thất duy nhất là màu đỏ Soul Red Crystal. Về thiết kế tổng thể, Mazda3 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm không có sự thay đổi so với phiên bản 2.0L Signature Premium thông thường cả về ngoại thất lẫn nội thất. Sự khác biệt chỉ tới từ một vài chi tiết nhỏ như logo thương hiệu được gắn ở mâm xe, trên tựa đầu ghế trước, bảng điều khiển cùng ốp cánh cửa ốp da màu trắng. Các trang bị trên phiên bản kỉ niệm 100 năm của mẫu Mazda3 tương đồng với phiên bản 2.0L Signature Premium. Trong đó, nổi bật là công nghệ an toàn i-Activsense, hệ thống chiếu sáng LED, màn hình trung tâm 8,8 inch, HUD, ghế chỉnh điện có nhớ, 8 loa, gương chiếu hậu chống chói với viền mỏng... Bên cạnh các thay đổi kể trên, khách hàng mua mẫu Mazda3 phiên bản đặc biệt sẽ nhận được một số ưu đãi từ đại lý bao gồm trải sàn, dụng cụ cứu hộ, dán kính và miễn phí công bảo dưỡng 3 năm với các mốc 1.000 km, 5.000 km và 100.000 km. Video: Ngắm Mazda3 phiên bản giới hạn kỷ niệm 100 năm.

Mới đây tại các đại lý của Mazda trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu xe Mazda3 2020 đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập thương hiệu xe hơi Nhật Bản. Đáng chú ý, phiên bản này sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn đúng 40 xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda3 đặc biệt tại Việt Nam được niêm yết ở mức 869 triệu đồng, tức cao hơn 20 triệu so với giá niêm yết của Mazda3 phiên bản cao nhất hiện nay. Phiên bản đặc biệt của Mazda3 được phát triển dựa trên nguyên mẫu phiên bản cao cấp nhất 2.0L Signature Premium. Phiên bản này sẽ có mặt ở trên cả 2 biến thể Sedan và Hatchback (Sport) và chỉ có 1 màu sơn ngoại thất duy nhất là màu đỏ Soul Red Crystal. Về thiết kế tổng thể, Mazda3 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm không có sự thay đổi so với phiên bản 2.0L Signature Premium thông thường cả về ngoại thất lẫn nội thất. Sự khác biệt chỉ tới từ một vài chi tiết nhỏ như logo thương hiệu được gắn ở mâm xe, trên tựa đầu ghế trước, bảng điều khiển cùng ốp cánh cửa ốp da màu trắng. Các trang bị trên phiên bản kỉ niệm 100 năm của mẫu Mazda3 tương đồng với phiên bản 2.0L Signature Premium. Trong đó, nổi bật là công nghệ an toàn i-Activsense, hệ thống chiếu sáng LED, màn hình trung tâm 8,8 inch, HUD, ghế chỉnh điện có nhớ, 8 loa, gương chiếu hậu chống chói với viền mỏng... Bên cạnh các thay đổi kể trên, khách hàng mua mẫu Mazda3 phiên bản đặc biệt sẽ nhận được một số ưu đãi từ đại lý bao gồm trải sàn, dụng cụ cứu hộ, dán kính và miễn phí công bảo dưỡng 3 năm với các mốc 1.000 km, 5.000 km và 100.000 km. Video: Ngắm Mazda3 phiên bản giới hạn kỷ niệm 100 năm.