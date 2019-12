Mazda2 2020 từ 416 triệu đồng tại Thái, sắp về Việt Nam

Mẫu xe Mazda2 2020 mới thuộc phiên bản nâng cấp facelift giữa đời, chính vì thế hãng xe Nhật Bản chỉ thay đổi nhẹ nhàng về thiết kế. Mazda2 2020 phiên bản sedan lấy cảm hứng thiết kế rất nhiều từ phong cách của dòng xe Mazda6 mới. Điểm nổi bật và khác biệt của Mazda2 nâng cấp mới bao gồm hai biến thể sedan và hatchback so với phiên bản cũ chính là phần đầu xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt mạ chrome lớn, hơn nữa, bên dưới cản trước với hai thanh mạ crôm nằm đối xứng. Đặc biệt, Mazda2 2020 đã được trang bị công nghệ đèn pha LED thích ứng (Adaptive LED) trên phiên bản cao cấp, sử dụng 20 bóng LED điều chỉnh chùm tia sáng một cách riêng lẻ, thông minh để không gây chói mắt người đi đường. Phiên bản máy xăng sử dụng cơ 4cyl dung tích 1.3L hút khí tự nhiên Skyactiv-G cho công suất tối đa 93 mã lực tại 5.800 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 123Nm đạt được từ 4.000 v/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6 AT) đi cùng với hệ dẫn động cầu trước (FWD). Phiên bản máy dầu sử dụng cơ 4cyl dung tích 1.5L Skyactiv-D cho công suất tối đa 105 mã lực tại 4.000 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 250Nm đạt được từ 1.500 – 2.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6 AT) đi cùng với hệ dẫn động cầu trước (FWD). Mazda2 20202 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC+), hệ thống tắt động cơ tự động I-STOP/i-ELOOP và chế độ thể thao. Hệ thống phanh trước Đĩa và phía sau là loại tang trống. “Dàn chân” lắp mâm 15 inch đi cùng với lốp kích thước 185/65R15. Ngoài ra, đèn pha LED tự động, gương chiếu hậu điều chỉnh điện. Về nội thất, ghế ngồi được bọc bằng vải màu đen/xám. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Trang bị màn hình hiển thị thông tin lái xe (MID). Hệ thống giải trí AM/FM, MP3, hỗ trợ kết nối Bluetooth với 4 loa. Mazda2 2020 còn được trang bị tiêu chuẩn loạt phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử (DSC), kiểm soát lực kéo (TCS), khởi hành ngang dốc (HLA), đèn khẩn cấp phanh đột ngột (ESS) và 02 túi khí phía trước. Có thể trong tương lai gần, THACO sẽ đưa Mazda2 2020 mới về Việt Nam để tăng tính cạnh tranh trong phân khúc sedan và hatchback hạng B. Như vậy, khả năng cao Mazda2 nhập Thái Lan sắp tới bán ra tại Việt Nam sẽ chuyển sang sử dụng động cơ 1.3L mới thay vì 1.5L cũ. Tại Thái Lan, giá xe Mazda2 2020 bán ra từ khoảng 416 đến 610 triệu đồng. Video: Chi tiết Mazda2 2020 ra mắt tại Thái Lan.

