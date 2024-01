Mazda Spirit Racing 3 trình làng, "đối thủ" đáng gờm của Honda Civic Type R

Trong triển lãm Tokyo Auto Salon 2024 diễn ra tại Nhật Bản, hãng Mazda đã mang 2 mẫu xe concept mới đến trưng bày. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là mẫu xe concept được phát triển dựa trên Mazda3 Hatchback. Mẫu xe concept này được gọi bằng cái tên đầy đủ là Mazda Spirit Racing 3 Concept mới. So với phiên bản thường, mẫu xe thể thao Mazda Spirit Racing 3 Concept sở hữu một số thay đổi về mặt ngoại hình. Điểm nhấn của mẫu xe concept này nằm ở bộ body kit ngoại thất, bao gồm cánh lướt gió trước cỡ lớn, cánh lướt gió bên sườn và phía sau, tất cả đều được sơn màu đen. Chưa hết, Mazda Spirit Racing 3 Concept còn có những chi tiết trang trí màu đỏ nổi bật trên cản trước và vỏ gương chiếu hậu. Phía sau bộ vành la-zăng 6 chấu màu đen bóng khỏe khoắn của xe cũng là cùm phanh sơn màu đỏ. Ngoài ra, xe còn mang trên mình màu sơn ngoại thất xám xi măng tuy không nổi bật nhưng vẫn khá ấn tượng. Trên nắp ca-pô, nóc và cửa cốp sau còn có thêm vạch kẻ sơn màu đen. Trên cửa trước và nắp ca-pô đều có thêm tem Mazda Spirit Racing, đây là thương hiệu gắn liền với những chiếc xe đua của hãng tại Nhật Bản. Bên trong mẫu xe concept này là không gian nội thất cũng được thiết kế theo hơi hướng khỏe khoắn hơn với ghế thể thao bọc da và vô lăng bọc da lộn. Trên mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và ghế đều có chỉ khâu màu đỏ. Vạch chỉ hướng 12 giờ của vô lăng và dây đai an toàn cũng bổ sung sắc đỏ cho nội thất. Những trang bị nội thất của Mazda Spirit Racing 3 Concept dự kiến không khác gì xe đang bán trên thị trường. Mazda3 tại thị trường Nhật Bản sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch mới, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi và cổng USB Type C tích hợp đèn. Thêm vào đó là tính năng khởi động máy từ xa thông qua ứng dụng MyMazda trên điện thoại thông minh. Động cơ của mẫu xe concept này có vẻ cũng giữ nguyên. Tại thị trường Nhật Bản, Mazda3 hiện có đến 4 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng SkyActiv-G 1.5L, máy dầu SkyActiv-D 1.8L, hệ truyền động mild hybrid e-SkyActiv X và hệ truyền động mild hybrid e-SkyActiv G 2.0. Trong đó, e-SkyActiv G 2.0 bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 2.0L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 199 Nm. Mô-tơ điện bổ sung công suất tối đa 6,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 49 Nm cho xe. Trang bị nổi bật còn lại của mẫu xe này ở thị trường Nhật Bản là hệ thống kiểm soát chân ga khi tiến/lùi nâng cấp. Ngoài những chướng ngại vật như ô tô và bức tường, hệ thống hiện có thể phát hiện thêm người đi bộ phía trước. Trong khi đó, hệ thống giám sát người lái nâng cấp có thêm tính năng cảnh báo mất tập trung. Khi phát hiện người lái có dấu hiệu mất tập trung, xe sẽ cảnh báo qua âm thanh và màn hình. Theo đại diện của hãng Mazda, Spirit Racing 3 Concept sẽ có phiên bản thương mại để bán ra thị trường. Nếu đúng như vậy, mẫu xe này sẽ là đối thủ của Honda Civic Type R. Video: Giới thiệu Mazda Spirit Racing 3 Concept mới.

Trong triển lãm Tokyo Auto Salon 2024 diễn ra tại Nhật Bản, hãng Mazda đã mang 2 mẫu xe concept mới đến trưng bày. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là mẫu xe concept được phát triển dựa trên Mazda3 Hatchback. Mẫu xe concept này được gọi bằng cái tên đầy đủ là Mazda Spirit Racing 3 Concept mới. So với phiên bản thường, mẫu xe thể thao Mazda Spirit Racing 3 Concept sở hữu một số thay đổi về mặt ngoại hình. Điểm nhấn của mẫu xe concept này nằm ở bộ body kit ngoại thất, bao gồm cánh lướt gió trước cỡ lớn, cánh lướt gió bên sườn và phía sau, tất cả đều được sơn màu đen. Chưa hết, Mazda Spirit Racing 3 Concept còn có những chi tiết trang trí màu đỏ nổi bật trên cản trước và vỏ gương chiếu hậu. Phía sau bộ vành la-zăng 6 chấu màu đen bóng khỏe khoắn của xe cũng là cùm phanh sơn màu đỏ. Ngoài ra, xe còn mang trên mình màu sơn ngoại thất xám xi măng tuy không nổi bật nhưng vẫn khá ấn tượng. Trên nắp ca-pô, nóc và cửa cốp sau còn có thêm vạch kẻ sơn màu đen. Trên cửa trước và nắp ca-pô đều có thêm tem Mazda Spirit Racing, đây là thương hiệu gắn liền với những chiếc xe đua của hãng tại Nhật Bản. Bên trong mẫu xe concept này là không gian nội thất cũng được thiết kế theo hơi hướng khỏe khoắn hơn với ghế thể thao bọc da và vô lăng bọc da lộn. Trên mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và ghế đều có chỉ khâu màu đỏ. Vạch chỉ hướng 12 giờ của vô lăng và dây đai an toàn cũng bổ sung sắc đỏ cho nội thất. Những trang bị nội thất của Mazda Spirit Racing 3 Concept dự kiến không khác gì xe đang bán trên thị trường. Mazda3 tại thị trường Nhật Bản sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch mới, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi và cổng USB Type C tích hợp đèn. Thêm vào đó là tính năng khởi động máy từ xa thông qua ứng dụng MyMazda trên điện thoại thông minh. Động cơ của mẫu xe concept này có vẻ cũng giữ nguyên. Tại thị trường Nhật Bản, Mazda3 hiện có đến 4 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng SkyActiv-G 1.5L, máy dầu SkyActiv-D 1.8L, hệ truyền động mild hybrid e-SkyActiv X và hệ truyền động mild hybrid e-SkyActiv G 2.0. Trong đó, e-SkyActiv G 2.0 bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 2.0L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 199 Nm. Mô-tơ điện bổ sung công suất tối đa 6,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 49 Nm cho xe. Trang bị nổi bật còn lại của mẫu xe này ở thị trường Nhật Bản là hệ thống kiểm soát chân ga khi tiến/lùi nâng cấp. Ngoài những chướng ngại vật như ô tô và bức tường, hệ thống hiện có thể phát hiện thêm người đi bộ phía trước. Trong khi đó, hệ thống giám sát người lái nâng cấp có thêm tính năng cảnh báo mất tập trung. Khi phát hiện người lái có dấu hiệu mất tập trung, xe sẽ cảnh báo qua âm thanh và màn hình. Theo đại diện của hãng Mazda, Spirit Racing 3 Concept sẽ có phiên bản thương mại để bán ra thị trường. Nếu đúng như vậy, mẫu xe này sẽ là đối thủ của Honda Civic Type R . Video: Giới thiệu Mazda Spirit Racing 3 Concept mới.