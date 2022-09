Mazda RX-7 độ Ferrari F40, “vịt hóa thiên nga” rao bán hơn nửa tỷ đồng

Thật quá khó để tìm lý do cho sự không yêu thích Mazda RX-7 thể thao, một trong những chiếc xe biểu tượng của Nhật Bản, nó luôn được đánh giá cao khả năng vận hành, thiết kế rất đẹp mắt và hay nằm trong top các mẫu xe trải qua nhiều bản độ khác nhau để mang đến cái nhìn mới mẻ nhưng để "vịt hóa thiên nga" thành các siêu xe lại rất hiếm. Vì thế, chiếc xe thể thao Mazda RX-7 trong bài viết này rất đặc biệt do đã được sửa đổi nhiều nhưng theo một cách rất độc đáo. Thay vì tô điểm cho nó bằng một số sửa đổi mà bạn có thể mong đợi như body kit thân rộng bánh xe thò thụt, cánh gió lớn phía sau và ống xả thể thao nhưng chủ sở hữu trước đó của xe đã cho Mazda RX-7 độ Ferrari F40. Nếu bạn chưa biết gì về Ferrari F40, chúng tôi sẽ gói gọn trong 2 từ lịch sử, đây là 1 trong các xe Ferrari tăng giá khủng khiếp nhất của hãng ngựa chồm, nếu thấy ai đó rao bán Ferrari F40 chỉ từ 1,3 triệu đến 14,5 triệu đô la thì đó thật sự là món hời dù giá này đã tăng gấp 5 lần. Thay vào đó, các giao dịch của xe Ferrari F40 luôn trên 1,6 triệu và rất nhiều xe được bán trên 2 triệu đô la. Vì thế, một chiếc xe thể thao Mazda RX-7 được "vịt hóa thiên nga" thành Ferrari F40 trông khá kỳ lạ và hiện đang được rao bán ở Hyogo, Nhật Bản với mức giá 523 triệu đồng, con số trung bình cho các mẫu tin rao bán xe thể thao này từ 480 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng. Danh sách tiết lộ một số chi tiết quý giá về lịch sử của chiếc xe và động cơ thúc đẩy chủ sở hữu thực hiện những sửa đổi triệt để như vậy đối với nó. Các bức ảnh cho thấy tất cả các bộ phận bên ngoài đã được thay đổi trong khi bộ áo xe được sơn lại trong một màu đen bóng đơn giản, một màu sắc thường không được nhìn thấy trên những chiếc Ferrari F40 thật so với đỏ, trắng hay vàng. Mọi thứ bắt đầu ở phần đầu xe, nơi chiếc xe thể thao Mazda RX-7 nhận được trang bị cản va và đèn pha mới bắt chước những gì của Ferrari F40 với kiểu "mắt" thò thụt, rất đẳng cấp. Ngay cả các ống dẫn NACA được tìm thấy trên mui xe của một chiếc F40 thật cũng đã được tái tạo cho bản sao này. Tiếp tục các nâng cấp là thân xe hoàn toàn mới dọc theo hai bên của Mazda, cũng như bánh xe tương tự như F40. Phần đuôi xe đóng vai trò là điểm nhấn nhờ đèn hậu và đèn xi nhan hình tròn giống Ferrari, cánh gió sau cao chót vót, nắp động cơ Perspex tương tự và một tấm cản gợi ý của F40. Một điểm khác biệt rõ ràng là chiếc xe thể thao Mazda RX-7 độ thành siêu xe Ferrari đắt đỏ không có ống xả đặt ở trung tâm giống như F40. Một số hình ảnh trong khoang lái cho thấy xe có vô lăng với logo "ngựa chồm" của Ferrari. Video: Ngắm chiếc siêu xe Ferrari F40 tuyệt đẹp, siêu hiếm.

Thật quá khó để tìm lý do cho sự không yêu thích Mazda RX-7 thể thao, một trong những chiếc xe biểu tượng của Nhật Bản, nó luôn được đánh giá cao khả năng vận hành, thiết kế rất đẹp mắt và hay nằm trong top các mẫu xe trải qua nhiều bản độ khác nhau để mang đến cái nhìn mới mẻ nhưng để "vịt hóa thiên nga" thành các siêu xe lại rất hiếm. Vì thế, chiếc xe thể thao Mazda RX-7 trong bài viết này rất đặc biệt do đã được sửa đổi nhiều nhưng theo một cách rất độc đáo. Thay vì tô điểm cho nó bằng một số sửa đổi mà bạn có thể mong đợi như body kit thân rộng bánh xe thò thụt, cánh gió lớn phía sau và ống xả thể thao nhưng chủ sở hữu trước đó của xe đã cho Mazda RX-7 độ Ferrari F40. Nếu bạn chưa biết gì về Ferrari F40, chúng tôi sẽ gói gọn trong 2 từ lịch sử, đây là 1 trong các xe Ferrari tăng giá khủng khiếp nhất của hãng ngựa chồm, nếu thấy ai đó rao bán Ferrari F40 chỉ từ 1,3 triệu đến 14,5 triệu đô la thì đó thật sự là món hời dù giá này đã tăng gấp 5 lần. Thay vào đó, các giao dịch của xe Ferrari F40 luôn trên 1,6 triệu và rất nhiều xe được bán trên 2 triệu đô la. Vì thế, một chiếc xe thể thao Mazda RX-7 được "vịt hóa thiên nga" thành Ferrari F40 trông khá kỳ lạ và hiện đang được rao bán ở Hyogo, Nhật Bản với mức giá 523 triệu đồng, con số trung bình cho các mẫu tin rao bán xe thể thao này từ 480 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng. Danh sách tiết lộ một số chi tiết quý giá về lịch sử của chiếc xe và động cơ thúc đẩy chủ sở hữu thực hiện những sửa đổi triệt để như vậy đối với nó. Các bức ảnh cho thấy tất cả các bộ phận bên ngoài đã được thay đổi trong khi bộ áo xe được sơn lại trong một màu đen bóng đơn giản, một màu sắc thường không được nhìn thấy trên những chiếc Ferrari F40 thật so với đỏ, trắng hay vàng. Mọi thứ bắt đầu ở phần đầu xe, nơi chiếc xe thể thao Mazda RX-7 nhận được trang bị cản va và đèn pha mới bắt chước những gì của Ferrari F40 với kiểu "mắt" thò thụt, rất đẳng cấp. Ngay cả các ống dẫn NACA được tìm thấy trên mui xe của một chiếc F40 thật cũng đã được tái tạo cho bản sao này. Tiếp tục các nâng cấp là thân xe hoàn toàn mới dọc theo hai bên của Mazda, cũng như bánh xe tương tự như F40. Phần đuôi xe đóng vai trò là điểm nhấn nhờ đèn hậu và đèn xi nhan hình tròn giống Ferrari, cánh gió sau cao chót vót, nắp động cơ Perspex tương tự và một tấm cản gợi ý của F40. Một điểm khác biệt rõ ràng là chiếc xe thể thao Mazda RX-7 độ thành siêu xe Ferrari đắt đỏ không có ống xả đặt ở trung tâm giống như F40. Một số hình ảnh trong khoang lái cho thấy xe có vô lăng với logo "ngựa chồm" của Ferrari. Video: Ngắm chiếc siêu xe Ferrari F40 tuyệt đẹp, siêu hiếm.