Mazda CX-5 mới mua bán lỗ 200 triệu đồng ở Lâm Đồng

Theo thông tin được người bán cung cấp, chiếc xe SUV Mazda CX-5 mới bản full options này chỉ mới chạy “lướt” được khoảng 5.000km. Xe được mua vào tháng 10/2019, mang biển số Lâm Đồng và đang rao bán lại với giá 1,090 tỷ đồng, tức rẻ hơn 59 triệu đồng so với giá bán đề xuất chính hãng 1,149 tỷ đồng đối với xe mới. Ngoài ra, để lăn bánh xe mới, người mua còn phải chi trả thêm nhiều phí khác nhau như: phí trước bạ (10%), đăng ký xe, phí đường bộ, chi phí bảo hiểm và phụ kiện đi kèm. Tham khảo chi giá xe Mazda CX-5 bản full khi lăn bánh tại các tỉnh rơi vào khoảng 1,275 tỷ đồng. Như vậy chủ xe đã chấp nhận mất khoảng 200 triệu đồng để bán chiếc xe Mazda CX-5 mới này, dù nó mới lăn bánh vỏn vẹn 5.000 km. Không rõ lý do vì sao chủ nhân chiếc CX-5 này lại bán xe và chấp nhận mất khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, với những khách hàng có ý định mua Mazda CX-5 bản full options thì đây là một chiếc xe "lướt" có mức giá bán lại khá hợp lý. Thay vì mua xe mới, người mua sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá.Mazda CX-5 2.5AT AWD Signature chính là phiên bản cao cấp nhất trong 9 phiên bản hiện tại của dòng CX-5, đây chính là CX-5 thuộc thế hệ 6.5 được Thaco giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2018. Điểm nổi bật của Mazda CX-5 2.5AT AWD Signature bản full options chính là hệ thống an toàn chủ động cao cấp Mazda i-Activsense mới đi kèm với một loạt các tính năng tiên tiến trong phân khúc như: Cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo vật cản phía trước và camera 360 độ. Mazda CX-5 phiên bản này sử dụng động cơ SkyActiv-G 4cyl dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Video: Chi tiết và những điểm mới trên Mazda CX-5 thế hệ 6.5.

