Mazda CX-5 2023 bản nâng cấp sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay?

Một số thông tin cho thấy Mazda CX-5 2023 mới sắp được bán ra tại thị trường Việt Nam, dự kiến vào cuối năm nay. Tuy nhiên, đây chưa phải thông tin chính thức do nó xuất phát từ các tư vấn bán hàng của đại lý; do đó, người tiêu dùng vẫn phải chờ công bố từ nhà phà phân phối Thaco. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) dành cho mẫu crossover của Mazda, xe được ra mắt toàn cầu lần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái, và vừa về thị trường Đông Nam Á vào tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, Mazda CX-5 thế hệ hiện tại đã bán ra từ năm 2017 nhưng chỉ nhận các bản nâng cấp nhỏ theo năm, một bản facelift sẽ phù hợp cho mẫu xe này. Tuy nhiên, Thaco có lý do để không quá vội vã tung ra phiên bản mới cho mẫu xe SUV Mazda CX-5 khi nó vẫn có doanh số khá ổn định và liên tiếp đứng đầu phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam; đồng thời, chưa ghi nhận dấu hiệu bị tác động quá nhiều bởi vấn đề khan hàng. Trong khi đó, các đối thủ trong phân khúc hiện đang bị tác động bởi vấn đề thiếu hụt linh kiện lắp ráp dẫn đến lượng hàng tồn kho thấp, khó đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là Hyundai Tucson với lượng xe “nhỏ giọt” từ đầu năm đến nay. Đồng thời, Thaco cũng vừa giới thiệu KIA Sportage hoàn toàn mới tại Việt Nam nên nhà sản xuất cũng cần thời gian để đẩy doanh số cho mẫu xe Hàn này. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là thị trường đầu tiên nhận Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Về cơ bản, mẫu xe này có một số thay đổi tương tự phiên bản đã được giới thiệu trên toàn cầu, các thay đổi ở ngoại thất như: Lưới tản nhiệt thiết kế mới, dải Chrome viền dưới lưới dày hơn, cản trước và cản sau mới, cụm đèn pha và đèn hậu được làm lại, bánh mâm 19 inch, cửa cốp bổ sung một số chi tiết. Khoang nội thất của Mazda CX-5 mới nổi bật nhất với hệ thống âm thanh 10 loa Bose, màn hình lái chủ động Active Driving Display, hệ thống i-Stop, gương chiều hậu bên trong chống chói tự động, chức năng hỗ trợ phanh thông minh trong đô thị Smart City Brake Support, hệ thống Mazda Connect, camera 360 độ và sạc không dây. Phiên bản facelift cũng sở hữu gói hệ thống an toàn chủ động i-Activsense, với loạt tính năng gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (MRCC), cảnh báo chệch làn (LDWS), hỗ trợ giữ làn (LKAS), hỗ trợ di chuyển (CTS), đèn pha thích ứng (AHL) và hỗ trợ phanh thông minh (SBS). Trong khi đó, xe vẫn sử dụng nền tảng Skyactiv-Vehicle Architecture quen thuộc trước đay. Về sức mạnh, Mazda CX-5 mới được trang bị động cơ Skyactiv-G 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên với công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Tại Indonesia, Mazda CX-5 có 2 phiên bản Elite và Kuro với giá bán lần lượt 597,7 triệu rupiah (khoảng 951 triệu đồng) và 607,7 triệu rupiah (khoảng 966 triệu đồng). Tuy nhiên, Mazda CX-5 mới được giới thiệu tại Philippines gần đây có tùy chọn động cơ 2.5L tăng áp lấy từ mẫu CX-9 với công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 434 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Chưa rõ phiên bản này liệu có được mang về Việt Nam hay không nhưng đây sẽ là tùy chọn hệ thống động lực rất thú vị cho thị trường trong nướcMazda CX-5 tại Việt Nam hiện đang được bán ra với tổng cộng 6 phiên bản: 2.0L Deluxe giá 839 triệu đồng, 2.0L Luxury giá 879 triệu đồng, 2.0L Premium giá 919 triệu đồng, 2.5L Luxury giá 889 triệu đồng, 2.5L Signature Premium 2WD giá 999 triệu đồng và 2.5L Signature Premium AWD giá 1,059 tỷ đồng Video: Giới thiệu chi tiết Mazda CX5 facelift 2022.

