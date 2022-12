Mazda chi hơn 10 tỷ USD vào ôtô điện - chậm nhưng tham vọng hơn

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng xe ôtô Mazda - Akira Marumoto đã có những phát ngôn chính thức về chiến lược đổi mới công ty theo xu hướng điện khí hóa. Đây là điều bắt buộc phải làm nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Nhưng đương nhiên, nó đi kèm với những khoản đầu tư đáng kể vào công nghệ mới Cụ thể, hãng xe Nhật sẽ tiêu tốn hơn 10 tỷ USD cho "tương lai". Con số chính xác của số tiền đầu tư là 10,6 tỷ USD. Trong đó, bao gồm tiền dành cho việc nghiên cứu, sản xuất, kết nối đối tác, phát triển pin, chất bán dẫn, hệ động cơ điện... co các mẫu xe ôtô điện Mazda thời gian tới. Mazda sẽ chia số tiền này thành 3 giai đoạn. Xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn sẽ là cốt lõi của Mazda trong suốt giai đoạn 1 và 2. Giai đoạn 3, khởi đầu vào năm 2028 sẽ là lúc hãng chuyển đổi quy mô lớn sang điện khí hóa. Song song quá trình đó, hãng cũng phải đảm bảo tính hợp lý hóa chuỗi cung ứng và cắt giảm chi phí nếu được. Nhưng kế hoạch của Mazda không chỉ gói gọn trong việc phát triển xe điện và pin. Hãng xe Nhật quyết định theo đuổi các công nghệ an toàn hàng đầu. Công ty sẽ phát triển công nghệ tiên tiến làm cho những chiếc xe an toàn hơn với người sử dụng lẫn người tham gia giao thông khác. Đại diện Mazda cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu không có chiếc Mazda mới nào gây ra tai nạn chết người vào năm 2040". (Thông điệp này chỉ bao gồm các tai nạn có thể tránh được bằng công nghệ ôtô. Tức là hãng đảm bảo hiệu suất hoạt động hiệu cực cao của các công nghệ) Mazda đã đi sau hầu hết các nhà sản xuất ôtô khác trong lĩnh vực điện khí hóa. Thậm chí hãng này còn chậm hơn cả những hãng vốn nổi tiếng bảo thủ như Toyota và Nissan. Dù vậy, nếu thật sự quyết tâm phát triển xe ôtô điện Mazda vẫn có cơ may bắt kịp các hãng xe khác trên thị trường. Video: Giới thiệu mẫu xe điện Mazda MX30 EV mới.

