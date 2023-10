Maybach 62S hiếm có khó tìm, đeo siêu biển "ngũ quý" ở Sài Gòn

Mới đây, chiếc biển số siêu đẹp 51L-000.01 đã được đăng ký cho xe Maybach 62S siêu sang, đặc biệt hơn chiếc xe này đã dừng sản xuất 1 thập kỷ trước và hiện nay, nó đang là hàng hiếm có khó tìm cho các đại gia ở dải đất hình chữ S này. Chính vì thế, việc chiếc xe siêu sang thuộc dạng hàng hiếm là Maybach 62S đeo siêu biển tứ quý đầu tiên của đầu số 51L tại TP HCM, đã khiến không ít người phải thốt lên xe và biển đều xứng tầm. Về độ đẹp và VIP của biển 51L-000.01, giới chơi biển cho rằng chỉ xếp sau các biển ngũ quý như 6, 8 và 9, lý do, các biển số như 51L-000.01 thể hiện quyền lực là độc nhất, không có chiếc biển số 2 như vậy. Ngoài ra, đây cũng là biển tứ quý đầu tiên, nên không ít người săn lùng biển này. Còn về chiếc xe Maybach 62S gắn siêu biển 51L-000.01, đây là dòng xe siêu sang xuất hiện vào tháng 11 năm 2006 tại triển lãm Auto China 2006 ở Bắc Kinh. Đến năm 2013, thương hiệu xe Maybach đã bị Mercedes-Benz khai tử và mở ra 1 chương mới cho dòng xe siêu sang của mình. Những chiếc xe thế hệ mới nhà Maybach sẽ mang tên gọi Mercedes-Maybach S-Class và hiện cũng đang rất thành công cho đến hiện tại, với doanh số đáng thèm khát so với thời để cho Maybach đứng 1 mình trên thị trường xe siêu sang. Chiếc Maybach 62S đeo biển 51L-000.01 có thể thấy, xe thuộc phiên bản nâng cấp cuối cùng, trước khi thương hiệu Maybach bị khai tử, điều này thể hiện rõ nét nhất qua dải đèn LED chiếu sáng ban ngày xuất hiện 2 hốc gió trước, số nan lưới tản nhiệt tăng thêm mỗi bên 1 nan, tất cả đều được mạ crôm bóng loáng. Điểm nhận dạng của Maybach 62S so với các xe Mercedes-Benz S-Class cùng đời là đèn pha đôi thiết kế hình chữ M, lưới tản nhiệt 23 hoặc 11 hay 13 nan, đèn hậu có dài hết đuôi xe nhưng tổng thể, nó không có sự đột phá trong ý tưởng ngoại hình như BMW đã làm với Rolls-Royce. Tên dòng xe Maybach cho biết chiều dài của xe, chẳng hạn Maybach 62 hay 62S ám chỉ chiếc xe này sẽ có chiều dài 6,2 m. Chưa hết, chữ S này còn viết tắt của từ Special, là phiên bản đặc biệt của Maybach 62, trong đó, thay đổi nhiều nhất sẽ nằm bên trong khoang lái dành cho các khách VIP với hàng ghế sau riêng tư, có vách ngăn, trần kính cùng nhiều thứ đồ chơi xịn khác. Maybach 62S vẫn được trang bị động cơ V12, dung tích 5.5 lít tương tự như bản tiêu chuẩn, tuy nhiên, các kỹ sư AMG đã tinh chỉnh lại "trái tim" này để mang đến công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm cho phiên bản đặc biệt. Động cơ kết hợp cùng hộp số 5 cấp, nhờ đó, chiếc xe siêu sang Maybach 62S tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Vào thời điểm mới về Việt Nam, giá xe Maybach 62S sau thuế được cho là lên đến trên 1 triệu USD (tương đương khoảng hơn 20 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết xe siêu sang Maybach 62S tại Hà Nội.

