Maserati GranTurismo tư nhân rẻ hơn chính hãng tới 5 tỷ đồng

Mới đây, một công ty nhập khẩu xe sang ở Hà Nội đăng thông tin rao bán chiếc xe Maserati GranTurismo MC Sportline màu vàng thuộc diện hiếm hoi tại Việt Nam đã gây sự chú ý. Đây không phải là lần đầu mẫu xe này được rao bán. Lần gần đây nhất là vào tháng 11/2019. Giá xe Maserati GranTurismo MC Sportline này hiện đang rao bán hơn 7 tỷ đồng. Xe được đơn vị rao bán cho biết, mức giá này sẽ rẻ hơn 5 tỷ đồng so với mua xe mới chính hãng. Đơn vị rao bán chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline này cho biết "Xe sản xuất 2017 và trong tình trạng mới 100%". Còn với thông tin của chúng tôi, chiếc xe này đã trải qua ít nhất một đời chủ và từng được người này thay áo vàng rực nguyên bản sang crôm vàng bằng đề-can. "Xe mua tại chính hãng Maserati tại Việt Nam, còn nguyên bảo hành chính hãng và chưa đăng ký ra biển số". Là những thông tin tiếp theo của đơn vị rao bán chiếc xe thể thao Maserati GranTurismo MC Sportline màu vàng cực độc này. Cuối cùng là mức giá bán dành cho chiếc xe thể thao Maserati GranTurismo MC Sportline màu vàng này được tiết lộ hơn 7 tỷ đồng. Vào tháng 11/2019, mức giá chính xác chiếc xe này được rao bán là 7,9 tỷ đồng. Đơn vị rao bán cho hay, với giá hơn 7 tỷ đồng, người mua chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline màu vàng này có thể tiết kiệm được 5 tỷ đồng so với việc mua xe mới. Khoang lái của chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline đang rao bán hơn 7 tỷ đồng. Hàng ghế sau của xe. Nội thất có ghế ngồi bọc da màu kem kèm với các viền màu xanh dương. Nội thất xe có nhiều chi tiết bằng carbon Trước đó, chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline màu vàng này có giá bán chính hãng khoảng 12 tỷ đồng. Vẫn chưa rõ số đồng hồ công tơ mét của chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline màu vàng hiện nay đã ở con số là bao nhiêu. Chỉ biết rằng, thông tin rao bán vào tháng 11/2019 cho thấy xe đã đi được quãng đường 1.500 km. Bên cạnh bộ áo màu vàng rất nổi bật, ngoại thất chiếc xe thể thao hạng sang Maserati GranTurismo MC Sportline đang rao bán này còn có nhiều chi tiết bằng sợi carbon, mâm 5 chấu kép sơn màu than mờ 20 inch mang tên gọi "MC Matte Graphite" và kết hợp cùng cùm phanh màu đỏ vô cùng nổi bật. Video: Chi tiết Maserati GranCabrio MC Sport Line.

