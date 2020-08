Maserati Ghibli và Quattroporte Trofeo sở hữu động cơ Ferrari

Vào tháng trước, hãng Maserati đã trình làng phiên bản hybrid mới của dòng sedan hạng sang Ghibli. Đến nay, hãng Maserati tiếp tục làm mới dòng sản phẩm của mình bằng cách vén màn phiên bản Trofeo của cặp đôi xe sang Maserati Ghibli và Quattroporte. Điểm nhấn của xe sang Maserati Ghibli Trofeo và Quattroporte Trofeo mới chính là khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít do Ferrari sản xuất. Tương tự Levante Trofeo, Maserati Ghibli Trofeo và Quattroporte Trofeo cũng sở hữu công suất tối đa 580 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Nhờ đó, hai mẫu sedan hạng sang Maserati này có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 326 km/h. Như vậy, đây là 2 mẫu xe sedan nhanh nhất của thương hiệu "đinh ba" Maserati hiện nay. So với người anh em Quattroporte Trofeo, Maserati Ghibli Trofeo nhẹ hơn nên có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4,3 giây. Ngoài ra, cặp đôi này còn được trang bị cả khóa vi sai chống trượt. Bên cạnh động cơ Ferrari mạnh mẽ, Maserati Quattroporte Trofeo và Ghibli Trofeo còn có những điểm nhấn ngoại thất màu đỏ như dấu hiệu nhận biết so với phiên bản thường. Thêm vào đó là đầu xe cải tiến với lưới tản nhiệt mới và những chi tiết ngoại thất bằng sợi carbon. Đằng sau xuất hiện cụm đèn hậu cải tiến mang thiết kế giống Maserati Alfieri Concept và mẫu xe 3200 GT từng được sản xuất từ năm 1998 - 2002. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 21 inch ở bên sườn. Riêng Maserati Ghibli Trofeo được trang bị nắp ca-pô mới với 2 khe gió giúp tản nhiệt tốt hơn cho khoang động cơ. Thiết kế nắp ca-pô này vốn giống với Maserati Levante Trofeo. Tương tự ngoại thất, nội thất của cặp đôi Maserati Ghibli Trofeo và Quattroporte Trofeo cũng có một số thay đổi đáng chú ý. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp hệ thống thông tin giải trí nâng cấp với màn hình cảm ứng 10,1 inch thay vì 8,4 inch như ở phiên bản cũ. Không chỉ tăng kích thước, màn hình này còn có độ phân giải cao hơn, mang đến hình ảnh sắc nét hơn. Với những ai muốn mua xe Maserati dùng động cơ của Ferrari thì cần phải nhanh chân lên. Trước đó, ông Louis Camilleri - CEO của Maserati - từng khẳng định sẽ không gia hạn hợp đồng mua động cơ của Ferrari sau khi thỏa thuận hiện tại hết hạn. Ông ước tính những chiếc Maserati dùng động cơ Ferrari cuối cùng sẽ xuất xưởng trong năm 2021 hoặc 2022. Hiện giá xe Maserati Ghibli Trofeo và Quattroporte Trofeo vẫn chưa được công bố. Vào hồi cuối năm 2019, mẫu SUV thể thao hạng sang Maserati Levante Trofeo đã chính thức ra mắt Việt Nam với giá lên đến 14 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Maserati Levante, Ghibli & Quattroporte mới.

