Lynk & Co 07 sắp về Việt Nam, đối thủ Toyota Camry và Honda Accord

Tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, Lynk & Co - thương hiệu mới vào Việt Nam từ tháng 12/2023 - đã vén màn Lynk & Co 07 2024 mới. Mẫu xe này được định vị trong phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Camry và Honda Accord. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMA Evo, mẫu xe sedan Lynk & Co 07 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.827 x 1.900 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.843 mm. So với người anh em 03 dùng chung khung gầm, tân binh nhà Lynk & Co dài hơn 143 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 113 mm. Lynk & Co 07 sở hữu thiết kế ngoại thất không gây bất ngờ. Nguyên nhân là bởi mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế rất đặc trưng của thương hiệu Lynk & Co. Xe cũng có đèn LED định vị ban ngày với thiết kế dạng 2 dải nằm dọc mang tên Aurora Borealis. Trong khi đó, cụm đèn pha của xe có thiết kế mỏng và nằm ngang ở bên dưới. Nằm giữa 2 đèn pha là ốp nhựa trong suốt, tích hợp camera trước để phục vụ các tính năng an toàn của xe. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình chữ nhật cỡ lớn, đi kèm hộp chứa các cảm biến, bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu kép, phay xước 2 màu, đường gân nổi bật trên sườn xe, cột C độc đáo, tay nắm cửa ẩn và cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe. Ngoài ra, mẫu sedan hạng D này còn có cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp sau và nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng giúp tăng hiệu ứng thị giác. Với kích thước lớn nên Lynk & Co 07 cung cấp không gian nội thất khá rộng rãi cho hành khách. Bên trong mẫu xe này xuất hiện những trang bị nổi bật như ghế bọc da sang trọng, vô lăng vát đáy tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch đặt nổi trên mặt táp-lô và 2 sạc điện thoại không dây. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Lynk & Co 07 là hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với mô-tơ điện và hộp số Dedicated Hybrid Transmission (DHT) 3 cấp. Động cơ xăng cho công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu trước là 218 mã lực và 350 Nm. Ở phiên bản dẫn động 1 cầu, xe sở hữu công suất tổng cộng 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 610 Nm. Trong khi đó, phiên bản dẫn động 2 cầu AWD có thêm mô-tơ điện mạnh 212 mã lực và 290 Nm nằm phía sau. Vì vậy, phiên bản AWD của Lynk & Co 07 có công suất tổng cộng 593 mã lực và mô-men xoắn cực đại 905 Nm. Có thể nói, mẫu xe này sở hữu sức mạnh vượt trội trong phân khúc sedan hạng D. Bản thấp của Lynk & Co 07 sẽ dùng pin LFP 18,99 kWh nên chạy được 102 km mà không cần dùng động cơ xăng, theo chu trình thử nghiệm CLTC. Trong khi đó, phiên bản cao cấp dự kiến sẽ dùng cụm pin lớn hơn, mang đến phạm vi di chuyển hơn 200 km mà không tốn 1 giọt xăng.Giá xe Lynk & Co 07 tại thị trường Trung Quốc hiện vẫn chưa được công bố. Khả năng mẫu xe này được bán ở thị trường Việt Nam trong tương lai khá thấp vì sedan hạng D không còn là phân khúc được ưa chuộng như trước. Video: Chi tiết Lynk & Co 07 EM-P 2024 sắp ra mắt Việt Nam.

