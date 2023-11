Lynk & Co 06 PHEV “ăn xăng” chỉ 4,98 lít/100 km, sắp về Việt Nam?

Lynk & Co, thương hiệu con của Geely đã mở cọc cho 06, mẫu SUV plug-in hybrid tại Trung Quốc. Những khách hàng đặt cọc Lynk & Co 06 PHEV 2024 mới từ 1.000 nhân dân tệ (137 USD), tương đương 3,2 triệu đồng sẽ được giảm giá 3.000 nhân dân tệ (410 USD), tương đương 9,8 triệu đồng so với giá mua xe. Động thái này rõ ràng giúp cho mẫu xe SUV Lynk & Co 06 PHEV sẽ có lượng đặt hàng kỷ lục, tuy nhiên, chưa rõ là thương hiện con của Geely sẽ trả lại cọc cho khách đặt mua nhưng sau đó đổi ý, hay là sẽ không hoàn trả cọc với bất kỳ lý do nào. Được định vị là mẫu SUV cỡ nhỏ, Lynk & Co 06 EM-P có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.350 mm x 1.820 mm x 1.625 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm. Giá xe Lynk & Co 06 2024 dự kiến là 180.000 nhân dân tệ (24.700 USD), tương đương 586 triệu đồng. Nhìn từ mặt tiền xe, Lynk & Co 06 EM-P có cụm đèn pha sắc cạnh, nối liền với nhau là lưới tản nhiệt sơn đen, với các thanh nằm ngang, tiếp đến, xe có 2 hốc gió trước mở rộng tối đa, dựng dọc, giúp cho đầu xe bớt trống trải hơn khi lưới tản nhiệt khá nhỏ. Nằm chính giữa là hốc gió cùng các tấm ốp gốc cạnh. Nói về cụm đèn pha LED của Lynk & Co 06 EM-P, nó đơn giản bao nhiêu thì dải đèn LED chạy ban ngày ở phía trên, phức tạp bấy nhiêu, đây chính là điểm nhấn ở đầu xe của Lynk & Co 06 EM-P 2023, hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều khách hàng trẻ. Nhìn từ bên hông, cả mui xe và gương chiếu hậu của chiếc SUV cỡ nhỏ đều được sơn đen, dù khách chọn mua Lynk & Co 06 EM-P trong 5 màu ngoại thất như xanh Glacier, hồng anh đào, xanh sương mù, trắng muối bạc và xanh Aurora. Phần hông xe cũng áp dụng thiết kế đường nét sắc sảo, đường mui trượt giúp xe trông nhỏ gọn và hầm hố hơn. Ở phần đuôi xe, Lynk & Co 06 EM-P thiết kế đèn hậu xuyên thấu, cụm đèn hai bên hình cánh bay, chính giữa đuôi xe được trang bị logo thương hiệu Lynk & Co. So với phần đầu xe, thiết kế phần sau của xe mới tương đối đơn giản, tuy nhiên, với sự ưu ái của thiết kế viền sau hai màu, nét thể thao của xe mới vẫn không hề bị suy giảm. Nhìn chung, so với phiên bản xăng, bản PHEV có sự cải thiện đáng kể về ngoại hình cũng như khả năng vận hành. Nội thất xe Lynk & Co 06 EM-P được cung cấp với ba chủ đề màu sắc, đó là Inspiration Oasis, Cherry Blossom Land và Midnight Aurora. Có thể thấy, nội thất của xe mới được xây dựng bằng ngôn ngữ thiết kế rất chủ đạo, hầu như mọi chức năng đều được tích hợp vào màn hình điều khiển trung tâm cỡ lớn, không có nút bấm vật lý truyền thống trên bảng điều khiển trung tâm. Thoạt nhìn, xe Lynk & Co 06 EM-P có bảng đồng hồ full LCD 10,25 inch, màn hình điều khiển trung tâm 12,3 inch nổi tích hợp chip buồng lái kỹ thuật số Ekatong E02 và vô lăng ba chấu đáy phẳng. Ngoài ra, bảng điều khiển trung tâm có dung tích chứa đồ 9,4 lít và hỗ trợ sạc không dây. Lynk & Co 06 EM-P được trang bị ghế hai màu, ghế trước tích hợp tạo không khí thể thao nhất định. Ngoài ra, xe mới tuy không cao nhưng hiệu suất không gian phía sau vẫn tốt, sàn giữa tương đối bằng phẳng nên hành khách ngồi ở vị trí giữa sẽ không cảm thấy khó chịu. Về sức mạnh, là thành viên mới của gia đình Lynk & Co EM-P, chiếc 06được trang bị hệ thống plug-in hybrid, bao gồm động cơ hiệu suất cao BHE15 NA 1.5L và động cơ kép P1+P3, kết hợp với hộp số DHT 3 cấp. Trong số đó, sức mạnh đến từ hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ hút khí tự nhiên BHE15 NA 1,5 lít tạo ra công suất tối đa 120 mã lực và khi kết hợp với 2 mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 568 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe Lynk & Co 06 EM-P trên 100 km là 4,98 lít và tốc độ tối đa là 178 km/h. Bộ pin 19,09 kWh của nó được cung cấp bởi Honeycomb Energy, cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 126 km, trong khi phạm vi di chuyển toàn diện có thể lên tới 1.200 km. Khi sạc nhanh, pin có thể bổ sung từ 20% đến 80% chỉ sau 30 phút.Lynk & Co 08 đã mang lại sự cảm giác tươi sáng khi mới ra mắt và Lynk & Co 06 EM-P đã tiếp tục xu hướng này rất tốt. Là một sản phẩm tương đối cấp thấp, Lynk & Co 06 EM -P có vẻ phù hợp với phong cách thiết kế mới này hơn, thể hiện rõ nét định vị trẻ trung và cá tính của nó. Tất nhiên, với sự hỗ trợ của hệ thống plug-in hybrid, mẫu xe mới còn có thể thể hiện khả năng cạnh tranh tốt về sức mạnh, đồng thời tránh được vấn đề lo lắng về quãng đường di chuyển của các mẫu xe thuần điện ngày nay. Video: Chi tiết Lynk & Co 06 PHEV 2024 tại Trung Quốc.

