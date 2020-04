“Lý lịch” siêu xe Lamborghini Huracan màu xanh có 1-0-2 ở Hà Nội

Màu sơn trên những chiếc siêu xe Lamborghini Huracan quyết định cá tính cũng như sự sành điệu, có những màu sắc không có trong bảng màu tiêu chuẩn của các hãng vì thế, họ luôn có một bộ phận gọi là cá nhân hoá, tức tạo ra những chiếc xe phù hợp với yêu cầu của thượng đế. Nếu chẳng may bạn mua một chiếc siêu xe đã qua sử dụng và không thích màu gốc của xe, đừng lo, việc thay áo đơn giản với phương pháp dán đề-can. Có hơn 50 chiếc siêu xe tại Việt Nam đã được thay áo bằng các màu sắc rất nổi bật bằng đề-can như màu crôm, màu nhám hay bộ áo tán sắc... Mới đây nhất, một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan xuất hiện ở Hà Nội với màu xanh tuyệt đẹp ở ngoại thất làm bao người phải say đắm. Màu sắc xanh Baby Blue mang đến ngoại hình tươi mới hơn cho siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 có màu sơn nguyên bản là đỏ này. Không những thế, để tạo điểm nhấn cho bộ áo mới này, ở phần nắp khoang hành lý của siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 mới đổi màu sơn sang Baby Blue còn có 3 sọc màu xanh lá cây, trắng và đỏ tượng trưng cho Quốc kỳ Ý. Điểm ấn tượng khác trên chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 mới đổi màu sơn sang Baby Blue còn phải kể đến cánh gió đuôi siêu to và siêu khổng lồ bằng carbon. Chi tiết này ngoài việc mang đến diện mạo ấn tượng hơn cho siêu bò còn giúp xe có tính khí động học tốt hơn trước. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan phiên bản dẫn động cầu sau trong bài viết này có tiểu sử khá hoành tráng, ban đầu xe được nhập khẩu về nước theo diện chính hãng và được em trai của MC Ngọc Trinh rước về nhà với mức giá mua được đồn đoán là 16,5 tỷ đồng. Sau khoảng hơn một năm lăn bánh tại Thủ Đô cùng thiếu gia này, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 đầu tiên về Việt Nam nhanh chóng được bán lại cho chủ mới cũng là một doanh nhân ở Hà Nội. Và chỉ nửa năm sau đó thôi, người này đã đem chiếc Lamborghini Huracan dẫn động cầu sau vào trong Nam và bán cho một doanh nhân ở Sài thành trước khi quay trở lại Hà Nội. Video: Cận cảnh siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 tại Việt Nam.

Màu sơn trên những chiếc siêu xe Lamborghini Huracan quyết định cá tính cũng như sự sành điệu, có những màu sắc không có trong bảng màu tiêu chuẩn của các hãng vì thế, họ luôn có một bộ phận gọi là cá nhân hoá, tức tạo ra những chiếc xe phù hợp với yêu cầu của thượng đế. Nếu chẳng may bạn mua một chiếc siêu xe đã qua sử dụng và không thích màu gốc của xe, đừng lo, việc thay áo đơn giản với phương pháp dán đề-can. Có hơn 50 chiếc siêu xe tại Việt Nam đã được thay áo bằng các màu sắc rất nổi bật bằng đề-can như màu crôm, màu nhám hay bộ áo tán sắc... Mới đây nhất, một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan xuất hiện ở Hà Nội với màu xanh tuyệt đẹp ở ngoại thất làm bao người phải say đắm. Màu sắc xanh Baby Blue mang đến ngoại hình tươi mới hơn cho siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 có màu sơn nguyên bản là đỏ này. Không những thế, để tạo điểm nhấn cho bộ áo mới này, ở phần nắp khoang hành lý của siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 mới đổi màu sơn sang Baby Blue còn có 3 sọc màu xanh lá cây, trắng và đỏ tượng trưng cho Quốc kỳ Ý. Điểm ấn tượng khác trên chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 mới đổi màu sơn sang Baby Blue còn phải kể đến cánh gió đuôi siêu to và siêu khổng lồ bằng carbon. Chi tiết này ngoài việc mang đến diện mạo ấn tượng hơn cho siêu bò còn giúp xe có tính khí động học tốt hơn trước. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan phiên bản dẫn động cầu sau trong bài viết này có tiểu sử khá hoành tráng, ban đầu xe được nhập khẩu về nước theo diện chính hãng và được em trai của MC Ngọc Trinh rước về nhà với mức giá mua được đồn đoán là 16,5 tỷ đồng. Sau khoảng hơn một năm lăn bánh tại Thủ Đô cùng thiếu gia này, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 đầu tiên về Việt Nam nhanh chóng được bán lại cho chủ mới cũng là một doanh nhân ở Hà Nội. Và chỉ nửa năm sau đó thôi, người này đã đem chiếc Lamborghini Huracan dẫn động cầu sau vào trong Nam và bán cho một doanh nhân ở Sài thành trước khi quay trở lại Hà Nội. Video: Cận cảnh siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 tại Việt Nam.