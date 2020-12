Lý lịch Ferrari 488 GTB và Lamborghini Aventador SV khủng ở SG

Mới đây, để chào mừng sự kiện khai trương của một tiệm trang sức lớn ở TP.HCM, bộ đôi siêu phẩm Ferrari 488 GTB độ Mansory và Lamborghini Aventador SV Coupe đã cùng lúc góp mặt. Theo tìm hiểu, cả 2 chiếc xe đình đám này đều thuộc sở hữu của một vị đại gia nổi tiếng trong giới chơi xe tại Việt Nam. Điều này đã gây bất ngờ với các tín đồ 4 bánh trong nước. Đối với siêu phẩm Ferrari 488 GTB độ Mansory, chiếc xe này có lẽ đã khá quen mặt với dân mê xe Sài Thành. Đây là sản phẩm "giao thoa" giữa 2 hãng độ danh tiếng là Mansory và Pogea Racing. Với gói độ từ Mansory, phần đầu xe của chiếc 488 GTB này trở nên khác biệt ở các bộ phận như nắp ca-pô, cản va trước, cánh lướt gió bằng sợi carbon. Gương chiếu hậu bọc carbon tương phản với màu thân xe. Bên cạnh đó, khe hút gió bọc carbon to bản ở phần thân cũng giúp làm mát khoang động cơ nhanh chóng hơn. Bộ vành đa chấu sơn màu vàng của Vossen, cụm má phanh màu đỏ trùng với màu thân xe. Đi kèm với đó là cặp lốp siêu mỏng vô cùng thể thao Vòng ra phần đuôi xe là sự tinh chỉnh đến từ Pogea Racing. Bộ cản sau được nhà độ này thay đổi bằng sợi carbon và đuôi xe cũng được cắt xẻ lại hầm hố hơn khi để lộ hai bánh sau to bản ra ngoài. Cặp ống xả hình tròn đặt cân đối giữa đuôi xe, đi kèm đó là các cánh gió sắc cạnh tăng tính khí động học cho "siêu ngựa". “Trái tim” của chiếc Ferrari 488 GTB độ Mansory và Pogea Racing vẫn là khối động cơ nguyên bản V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 tốc độ. Ferrari 488 GTB chỉ mất khoảng thời gian 3 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Đối với siêu phẩm Lamborghini Aventador LP750-4 SV Coupe, chiếc xe này được đưa về Việt Nam từ hồi cuối năm 2016 và đã trải qua khá nhiều lần thay đổi màu sơn ngoại thất. Ở phía bên ngoài, Lamborghini Aventador LP750-4 SV được thiết kế hốc gió trước tinh chỉnh, hông xe được trang bị thêm cánh lướt gió mới và đuôi xe có sự thay đổi ở bộ khuếch tán, lưới tản nhiệt, ống xả nhưng đáng kể nhất là cánh lướt gió cố định cỡ lớn bằng carbon. Nhờ ứng dụng vật liệu sợi carbon rộng rãi, Aventador SV coupe có trọng lượng nhẹ hơn 50kg so với bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, hệ thống giảm chấn thích ứng là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản SV. Các cảm biến sẽ điều chỉnh độ cứng giảm xóc tuỳ thuộc vào tốc độ, điều kiện đường sá… Những nâng cấp khí động học đáng chú ý của Aventador SV coupe bao gồm bộ líp cản trước sửa đổi và bộ khuếch tán phía sau cùng cánh gió cỡ lớn, hệ thống lái điện tử nâng cấp cho khả năng cơ động ở tốc độ cao, hệ thống treo bổ sung các thanh giằng giúp tăng độ ổn định. Thêm vào đó còn là bộ mâm kích thước 21 inch đa chấu sơn đen nhám kết hợp với bộ lốp Pirelli cực mỏng. Hiệu quả khí động học của Aventador SV đã được cải thiện 150% so với "người tiền nhiệm", trong khi áp lực xuống mặt đường được cải thiện 170% so với bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, trọng lượng xe giảm 50 kg, chỉ còn ở mức 1.525 kg nhờ việc sử dụng chất liệu carbon siêu nhẹ. "Trái tim" của Lamborghini Aventador LP750-4 SV là khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít mang đến công suất 750 mã lực với mô-men xoắn 690 Nm cho phép xe tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt vận tốc đối đa 350 km/h. Video: Xem Lamborghini Aventador SV và Ferrari 488 GTB đọ sức.

