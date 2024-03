Lý do xe điện Zeekr 001 từ 875 triệu đồng bán chạy "như tôm tươi“?

Zeekr là 1 thương hiệu con của Geely, họ định vị nó là hãng xe cao cấp, sẽ chuyên sản xuất ra các mẫu xe điện, với thiết kế chủ yếu là SUV. Trong dải sản phẩm của mình là Zeekr 001 2024 mới, mẫu SUV cỡ trung có giá hấp dẫn nhất trong gia đình Zeekr, nhưng không mất đi chất thiết kế lạ lẫm, động cơ mạnh mẽ. SUV điện Zeekr 001 mới đã chính thức có màn ra mắt rất hoành tráng vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, như 1 lời khẳng định của hãng xe Trung Quốc trong phân khúc xe SUV điện. Ở bản này, họ đã có 1 số sự điều chỉnh quan trong cho Zeekr 001. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ bàn về giá bán, chiếc SUV cỡ trung Zeekr 001 2024 được giới thiệu với tổng cộng 4 phiên bản, giá xe Zeekr 001 2024 sẽ dao động từ 269.000 đến 329.000 nhân dân tệ (tương đương 875 triệu đồng đến 1,07 tỷ đồng). Vào hôm qua, ngày 17 tháng 3 năm 2024, chưa đầy 20 ngày trước khi ra mắt chính thức Zeekr 001, hãng xe Trung Quốc đã chính thức thông báo rằng đơn đặt hàng cho chiếc SUV cỡ trung của mình đã vượt quá 20.000 chiếc và hiện đã bắt đầu bàn giao ra thị trường, với mục tiêu đạt 30.000 chiếc trong tháng đầu tiên. Về ngoại hình, Zeekr 001 2024 theo phong cách các mẫu xe dã ngoại nhưng thanh lịch, với những điều chỉnh nhỏ về ngoại hình. Cụ thể, phần đầu xe có hình dạng tương tự như xe đua Zeekr 001 FR, khe hút gió ở phần dưới của mặt trước đã trở nên rộng hơn và các rãnh dẫn gió hai bên đã được làm, kích thước lớn hơn và toàn bộ mặt tiền của chiếc xe SUV cỡ trung đã trông dữ dằn hơn. Thay đổi rõ ràng nhất của mẫu xe mới là việc được trang bị lidar trên nóc xe, mang đến bước nhảy vọt về khả năng lái thông minh Nhìn từ bên cạnh, các đường nét của Zeekr 001 mới vẫn thanh thoát và bắt mắt, thiết kế chắn bùn nhô ra khỏi thân xe ở phía trước và phía sau cùng các đường gân nhô cao ở ốp cửa thể hiện sự chắc chắn của xe. Đồng thời, cổng sạc nhanh chậm cũng được tích hợp vào phía sau, tinh giản các đường may đồng thời tạo hình dáng thân máy mượt mà hơn. Bộ mâm hợp kim hai màu mới có kiểu dáng độc đáo nhưng rất bắt mắt, kích thước vành tối đa là 22 inch. Điều đáng nói là Zeekr 001 mới còn được bổ sung thêm màu xanh lục, rất huyền ảo, cá tính. Xét về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe Zeekr 001 mới lần lượt sẽ là 4.977 mm x 1.999 mm x 1.545 mm, chiều dài cơ sở là 3005mm. Đồng thời, chiếc xe mới sử dụng hệ thống treo động chủ động Magic Carpet và hệ thống giảm chấn điện từ CCD. Lò xo khí hai buồng mới có thể điều chỉnh đồng thời độ cao và độ cứng. Khoảng sáng gầm xe lên tới 193mm, khả năng leo dốc tối đa là 70%, tính cả thể thao và du lịch ngoài trời. Về phía đuôi xe, đèn phản quang 2 bên đuôi xe cũng được thay thế bằng thiết kế hình thang tương tự như Zeekr 001 FR. Đuôi xe được mở rộng tạo âm hưởng cho đầu xe và đuôi xe tăng thêm phong cách gầm thấp và thể thao hơn. Các tính năng thiết thực mới được bổ sung khác bao gồm gói rơ moóc điện thông minh, móc rơ-moóc ẩn và thu vào bằng điện được vận hành bằng một nút bấm trên màn hình điều khiển trung tâm và trọng lượng kéo tối đa có thể đạt tới 2 tấn. Nội thất của chiếc SUV cỡ trung Zeekr 001 cũng được nâng cấp nhiều chi tiết hơn, ngoài việc sử dụng da 1 lớp tiêu chuẩn Nappa và các vật liệu sang trọng khác, các chi tiết trang trí trên bảng điều khiển trung tâm cũng được tinh giản lại, giúp hiệu ứng thị giác trở nên đơn giản hơn. Hệ thống xe được trang bị chip 8295 và hệ điều hành Zeekr OS 6.0 mới nhất, màn hình điều khiển trung tâm Oled 15,05 inch 2,5K lớn cũng rất bắt mắt, mang đến trải nghiệm mượt mà, đã mắt, ngoài ra còn có cấu hình mới như AR-HUD 35,5 inch màn hình hiển thị head-up Điều đáng nói là chiếc xe Zeekr 001 2024 sẽ sử dụng công nghệ liên lạc vệ tinh được cài đặt trên mẫu xe đua trước đó, nhờ vậy xe có thể thực hiện các dịch vụ nhắn tin vệ tinh và liên lạc vệ tinh hai chiều, cho phép người dùng Zeekr mở khóa các khu vực du lịch mà trước đây không có vùng phủ sóng tín hiệu mạng. . Không chỉ vậy, các nút bấm cửa sổ Zeekr 001 mới được thay thế bằng nút gạt, tay nắm cửa điện tử được nâng cấp và khu vực sạc không dây cũng được bọc da lộn. Điều đáng chú ý là Zeekr 001 2024 đã bổ sung thêm chế độ xem phim 5D, được liên kết với hệ thống âm thanh vòm 7.1.4 kênh + hệ thống ghế rung 5D + tán điều chỉnh độ sáng theo vùng thế hệ mới. Những thay đổi như mưa và tuyết mang lại trải nghiệm năm giác quan về thị giác, thính giác, nhiệt độ, xúc giác và khứu giác. Ngoài tương tác bằng cảm ứng và giọng nói, Zeekr 001 mới còn có thuật toán "nhận dạng mắt" độc nhất trong ngành - tương tác bằng mắt. Khi kích hoạt EVA, hệ thống có thể vận hành trực quan chỉ bằng một cái liếc mắt, điều chỉnh gương chiếu hậu, nâng hạ cửa sổ, đóng cửa,… Lidar mới được nâng cấp của Zeekr 001 (tiêu chuẩn cho tất cả các dòng) sẽ đạt được phạm vi phát hiện siêu dài, nhận thức có độ chính xác cao, nhận dạng tình trạng đường nhạy cảm hơn và khả năng lái xe thông minh có thể bao gồm đỗ xe tự động APA, tốc độ cao và tất cả kịch bản đô thị. Khả năng đỗ xe thông minh của xe mới đã được nâng cấp toàn diện, ngoài chỗ đỗ xe thông thường, những chỗ đỗ xe cực chất còn có thể thực hiện đỗ xe tự động ra vào. Chức năng đỗ xe bằng đầu ngón tay nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, dự kiến sẽ ra mắt OTA vào quý 2 năm nay. NZP tốc độ cao đã sẵn sàng để sử dụng sau khi giao hàng và sẽ phủ sóng hơn 60 thành phố trên toàn quốc vào cuối tháng 3. Trong quý 2 năm nay, Zeekr Express NZP sẽ phủ sóng hơn 90% các thành phố cấp tỉnh trên toàn quốc và chủ xe cũ Zeekr 001 cũng sẽ bị đẩy đồng loạt. Ngoài ra, Zeekr 001 mới còn được trang bị phiên bản nâng cao của hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LCC+, hệ thống này đã thực hiện những nâng cấp quan trọng về khả năng xử lý các đường cong có độ cong lớn, giao lộ lớn cũng như nhận dạng và tránh chiếm làn đường, cho tất cả Zeekr 001 trong quý 2 năm nay. Bắt đầu từ quý 2, Urban NZP cũng sẽ triển khai đợt thử nghiệm công khai đầu tiên cho người dùng tại các thành phố cốt lõi trên toàn quốc. Zeekr 001 mới có 1.118 nâng cấp so với mẫu cũ và đã được phát triển toàn diện về ba khía cạnh điện, điều khiển lái, buồng lái, an toàn và thông minh, như một sự thay thế. Sau cùng là Zeekr 001 2024 được trang bị đầy đủ công nghệ nền tảng điện áp cao 800V và hệ thống bên dưới đã được xây dựng lại hoàn toàn. Cả động cơ phía trước và phía sau đều được trang bị hệ thống truyền động điện hiệu suất cao cacbua silic kép giống như Zeekr 001 FR. Nó cung cấp 10 chế độ lái để bạn lựa chọn, bao gồm cả chế độ giống như 001 FR. Chế độ phóng và chế độ drift của mẫu xe này là tiêu chuẩn cho tất cả các dòng xe và có thể sử dụng ngay khi giao hàng, phiên bản Z-Sport cũng có thể được nâng cấp với chế độ đường đua độc quyền, với hơn 13.000 phong cách lái xe có thể tùy chỉnh. Công suất tối đa của Zeekr 001 mẫu dẫn động cầu sau là 310 kW, tương đương 416 mã lực, có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,9 giây. Còn công suất tối đa của động cơ phía trước của mẫu dẫn động bốn bánh là 270 kW, và mô tơ phía sau 310 kW. Công suất toàn hệ thống đạt 580 kW, tương đương 778 mã lực và mô-men xoắn cực đại 810 Nm, thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 3,3 giây, cải thiện đáng kể so với các mẫu xe cũ. Về pin, Zeekr 001 mới cung cấp hai loại pin để bạn lựa chọn, trong số đó, 001 FR có cùng loại pin 100kWh, tốc độ sạc tối đa 4C, SoC, chỉ mất 15 phút để sạc từ 10% lên 80%, pin Shenxing 95kWh có tốc độ sạc tối đa 5C, SoC, chỉ mất 11,5 phút để sạc từ 10% lên 80%, chưa hết, chỉ sau 5 phút sạc pin, xe có thể tăng thêm 256 km quãng đường di chuyển Hệ thống quản lý nhiệt toàn cầu PTM 2.0 cung cấp 22 chế độ làm việc để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Phạm vi hoạt động có sẵn ở các phiên bản 675 km, 705 km và 750 km tùy thuộc vào mẫu xe. Video: Xem chi tiết SUV điện Zeekr 001 2024.

