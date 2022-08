Lý do Toyota Land Cruiser đã qua sử dụng đắt gấp đôi xe mới?

Lượng đơn đặt hàng tồn đọng của Toyota Nhật Bản hiện khoảng 1 triệu xe, gần 1/3 sản lượng nội địa hàng năm của hãng. Theo báo cáo của Asia Nikkei, những chiếc Toyota Land Cruiser cũ rao bán hiện đang cao gần gấp đôi so với giá xe mới tại Nhật Bản. Cụ thể từ cuối tháng 7, Toyota Land Cruiser 2022 đã qua sử dụng được bán với mức giá trung bình 17,05 triệu yên, tương đương 129.000 USD (khoảng 3,02 tỷ đồng). Nguyên nhân đằng sau việc Toyota Land Cruiser cũ “sốt giá” là do thời gian chờ nhận xe mới kéo dài và nhà sản xuất không kịp đáp ứng nhu cầu thị trường. Toyota là một trong những nhà sản xuất ôtô lớn trên thế giới đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip bán dẫn do đại dịch Covid-19 gây ra. Cộng thêm vào đó là một số yếu tố như giá nguyên liệu thô tăng cao và khan hiếm linh kiện, phụ tùng cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản xuất mẫu SUV này. Trong khi đó, nhu cầu mua xe Toyota Land Cruiser vẫn ở mức cao. Chính điều này đã khiến người tiêu dùng cân nhắc mua các mẫu xe cũ với giá cao hơn thay vì chờ đợi xe mới trong thời gian “không xác định”. "Đã có những trường hợp giá xe cũ tăng cao, nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều tương tự đối với mẫu Land Cruiser này", ông Yasuyuki Matsui, Giám đốc một đại lý ô tô đã qua sử dụng có trụ sở tại Nagoya cho biết. Tại Nhật Bản, lượng đơn đặt hàng tồn đọng của Toyota vào khoảng 1 triệu xe, chiếm khoảng một phần ba sản lượng nội địa hàng năm của hãng. Thời gian giao xe ước tính khoảng hơn bốn năm đối với Land Cruiser và gần một năm đối với các mẫu SUV phổ thông khác. Ông Yasuyuki Matsui cho biết thêm, những người mua ôtô từ bên ngoài Nhật Bản đang khiến giá xe tăng cao. Các đại lý xe cũ thường bán đấu giá xe cho các đại lý ở quốc gia khác. Tình trạng nghịch lý về giá này cũng đang diễn ra trên một số mẫu xe khác của thương hiệu Toyota như Alphard, Harrier, Corolla Cross. Cụ thể như mẫu Toyota Alphard cũ có giá trung bình cho phiên bản Executive Lounge S hybrid 2021 là 8,25 triệu Yên, tương đương 61.827 USD (khoảng 1,45 tỷ đồng), trong khi giá xe mới chỉ 58.080 USD (khoảng 1,36 tỷ đồng). Các đơn đặt hàng mới cho Land Cruiser, Alphard và Harrier đã bị tạm dừng tại Nhật Bản do cung không đủ cầu và hiện vẫn chưa có thông tin nào về thời gian Toyota khởi động lại việc nhận hàng. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới.

