Lý do Tesla đạt kỷ lục doanh số bán xe trong tháng 1/2023?

Nhờ việc giảm giá xe, doanh số bán xe Tesla trong tháng 1/2023 vừa qua được xem là tốt nhất từ trước đến nay tại thị trường Trung Quốc. Theo số liệu sơ bộ do Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố, Tesla đã bán được tổng cộng 66.051 xe tại thị trường tỷ dân. Con số này bao gồm xe được bán trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Tesla có một nhà máy ở Thượng Hải, nơi sản xuất Tesla Model 3 và Model Y. Theo công bố của nhà sản xuất, những chiếc xe được sản xuất trong nửa đầu mỗi quý tại nhà máy này chủ yếu dành cho xuất khẩu. Còn những chiếc xe được sản xuất trong nửa cuối quý là để bán trong nước. Đây là con số thống kê đầu tiên, sau khi hãng đưa ra quyết định giảm giá xe ở Trung Quốc một tháng trước. Tesla đã giảm giá mạnh toàn bộ dòng sản phẩm Model 3 và Model Y tại Trung Quốc vào ngày 6/1, lần giảm giá thứ hai tại thị trường tỷ dân trong vòng 3 tháng. Hãng truyền thông địa phương Sina đưa tin vào ngày 10/1 rằng Tesla đã nhận được 30.000 đơn đặt hàng tại Trung Quốc trong vòng ba ngày sau khi thông báo giảm giá xe điện Tesla. Vào ngày 1 tháng 2, Reuters đã trích dẫn một báo cáo cho biết Tesla có kế hoạch sản xuất trung bình gần 20.000 xe mỗi tuần tại nhà máy ở Thượng Hải vào tháng 2 và tháng 3, do việc giảm giá nhằm kích cầu người tiêu dùng. Nhà máy Thượng Hải của Tesla hiện có công suất hàng năm khoảng 1,1 triệu xe sau khi nâng cấp dây chuyền sản xuất vào cuối năm ngoái. Mặc dù đạt kỷ lục về doanh số, nhưng xét trên toàn thị trường Trung Quốc lượng xe Tesla bán ra chưa bằng một nửa so với đối thủ nội địa BYD. Kết thúc tháng 1/2023, BYD đã bán ra được 150.164 xe. Video: Giới thiệu xe ôtô điện Tesla tại Trung Quốc.

