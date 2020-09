Lý do khiến Hyundai Kona dẫn đầu phân khúc tại Việt Nam

Lựa chọn Hyundai Kona là lựa chọn thiết kế đến từ tương lai. Phần nhiện diện mặt calang lục giác cân đối với các nan Crom nằm ngang được thay thế bằng lưới tản nhiệt dạng thác nước cầu kì Cascading Grille. Vị trí đèn LED ban ngày được đặt lên trên, còn cụm đèn chiếu sáng Bi-LED bao gồm 2 chế độ pha-cos được đặt xuống dưới, rất độc đáo. Phía sau Kona cũng có thiết kế khá phá cách với các cụm đèn sau được làm mới hoàn toàn với cụm đèn được chia tách làm 2 phần riêng biệt. Đèn hậu xe dạng LED 3D đẹp mắt với mạch LED vuốt dài thanh thoát như hình cặp mắt liền mạch. Cụm đèn xi nhan được chuyển xuống dưới. Các mảng chi tiết khá gai góc và thực sự phá cách. Phần đuôi xe SUV Hyundai Kona cũng là cảm hứng và còn là xu hướng cho không chỉ các mẫu SUV sau này của Hyundai, đã xuất hiện trên SantaFe, Nexo, Palisade mà còn với nhiều mẫu xe khác. Tiện nghi là ấn tượng khi ngồi vào cabin Kona. Vô lăng bọc da ba chấu đậm chất thể thao tích hợp nhiều nút tinh chỉnh và màn hình 8 inch cỡ lớn đa chức năng, tích hợp bản đồ dẫn đường định vị vệ tinh cùng nút khởi động động cơ Start/Stop cho cả 3 phiên bản. Công nghệ màn hình là cảm ứng điện dung với tấm nền IPS với độ phân giải HD, tương tự các mẫu điện thoại thông minh hiện nay. Các đường chỉ khâu cũng được hoàn thiện rất tốt. Chất liệu nhựa cũng rất ổn, không cho cảm giác rẻ tiền. Chất liệu ghế da hoàn thiện tốt, chỉ may màu sáng vừa thể thao vừa tinh tế. Bên cạnh đó là hàng loạt tiện nghi như ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, điều hòa tự động, đèn tự động, gạt mưa tự động, tự động khóa cửa, sạc không dây, cửa sổ điện tự động bên lái, gương chiếu hậu chống chói tự động,…Những công nghệ hiếm khi thấy ở một mẫu xe hạng B. Kona là chiếc xe mạnh nhất phân khúc hiện tại ở Việt Nam với phiên bản Turbo. Xe trang bị động cơ Gamma 1.6T-GDI. Động cơ này cho công suất tới 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút, Momen xoắn cực đại và đi kèm hộp số 5.500 vong ly hợp kép 7 cấp DCT. Ngoài ra, xe còn được trang bị chức năng Drive Mode cho phép lựa chọn tới 3 chức năng lái gồm Comfort - Eco – Sport với sự tinh chỉnh chân ga, thời điểm chuyển số cùng độ nặng nhẹ vô lăng cho sự vận hành tối ưu và linh hoạt. Phiên bản động cơ Nu 2.0L dù sử dụng chu trình Atkinson nhấn mạnh sự êm ái cũng như tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn cho công suất 148 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp. So sánh trong phân khúc, Kona vượt trội Honda HRV với động cơ 1.8L công suất 141 mã lực, Ford Ecosport Ecoboost 1.0L công suất 125 mã lực, KIA Seltos 1.4L Turbo 138 mã lực. Thậm chí, so với mẫu xe cận trên Toyota Corolla Cross 1.8V 142 mã lực cũng không vượt trội KONA. Hyundai Kona sở hữu những trang bị thuộc về phân khúc trên như hệ thống cân bằng điện tử – ESC, kiểm soát lực kéo – TCS, chống trượt thân xe – VSM, hỗ trợ xuống dốc – DBC, chống trộm – Immobilizer, 6 túi khí bên cạnh những trang bị cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh – ABS, phân phối lực phanh điện tử – EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA. Ngoài ra, Kona còn có chức năng cảnh báo điểm mù xe vượt BSD, cảnh báo phương tiện lùi cắt ngang RCCA, cảm biến gạt mưa tự động, kiểm soát áp suất lốp, gương chóng chói là những trang bị rất hữu ích cho người sử dụng xe, cảm biến trước/sau.Giá xe Hyundai Kona tại Việt Nam chỉ từ 636 triệu đồng, phiên bản Kona tiêu chuẩn đã có thể đến tay người tiêu dùng. Với các phiên bản cao hơn, mức giá lần lượt là 699 triệu và 750 triệu. Đặc biệt trong tháng 9/2020, người mua xe KONA được hưởng khuyến mại không dưới 20 triệu đồng cho mỗi xe. Đây là lí do khiến KONA trở thành mẫu xe được lựa chọn hàng đầu. Video: Lễ ra mắt Hyundai Kona tại Việt Nam.

