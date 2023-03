Lý do chiếc Jaguar XJR-15 đời 1991 này rao bán từ hơn 28 tỷ đồng?

Chiếc Jaguar XJR-15 đời 1991 được bán đấu giá có lớp sơn ngoại thất màu xanh Mauritius Blue Metallic. Có tổng cộng 53 chiếc xe XJR-15 được sản xuất và chỉ có 27 xe được làm với thông số kỹ thuật bản thương mại, còn lại chỉ dùng trong đường đua. Được biết, chiếc Jaguar XJR-15 sắp được bán đấu giá có số khung gầm "042" và chủ nhân là nhà sưu tập ở châu Á vào tháng 7/1991. Chiếc xe luôn được trưng bày và không được nổ máy trước khi vận chuyển đến Hoa Kỳ vào cuối năm 2022. Theo thông tin từ nhà đấu giá Sotheby bật mí, chiếc Jaguar XJR-15 đấu giá vào ngày 14/1/1991 với mức giá 620.000 bảng Anh, tương đương 1,182 triệu USD (khoảng hơn 28 tỷ đồng). Rất ít nhà sản xuất có thể khẳng định thành công trong cuộc đua sức bền như Jaguar, hãng đã giành chiến thắng tại giải Le Mans 24 Hours không dưới 5 lần vào những năm 1950 và nâng cao chiếc cúp trong 3 năm liên tiếp từ 1955 đến 1957 với huyền thoại D-Types 1957. Tuy nhiên tối ngày 12/2/1957, một đám cháy bùng phát tại nhà máy Browns Lane của Jaguar và thiêu rụi 9 trong số 25 chiếc xe đang trong các giai đoạn hoàn thiện khác nhau. Đồng nghĩa kết thúc quá trình sản xuất phiên bản XKSS, sau đó Jaguar đã chuyển đổi sang hai loại D-Types khác không nằm trong quá trình sản xuất XKSS ban đầu. Công ty Coventry đã treo vinh quang và không quay trở lại La Sarthe trong ba thập kỷ. Điều đó đã thay đổi khi chủ tịch Jaguar John Egan lên nắm quyền vào năm 1980. Đặt mục tiêu vị trí dẫn đầu vào lĩnh vực đua xe thể thao hiện đại với sự hợp tác của Tom Walkinshaw Racing. Lực lượng mới đã chính thức hợp tác và đồng sáng lập JaguarSport sau chiến dịch thành công trước XJS trong European Touring Car Championship - (Giải vô địch xe du lịch châu Âu). Thành công đỉnh cao với chiếc Jaguar TWR XJR-9 giành vị trí dẫn đầu cả hai giải Le Mans và Daytona vào năm 1988 và 1990. Walkinshaw đã nhìn thấy ở XJR-9 tiềm năng không chỉ để giành chiến thắng trong các cuộc đua mà còn là nền tảng của supercar độc quyền và tập trung vào hiệu suất. Vào tháng 11/1990, JaguarSport thông báo với thế giới về việc giới thiệu XJR-15—số lượng giới hạn 50 xe được chế tạo theo khuôn mẫu của D-Type, kết hợp công nghệ xe đua với các giá trị cốt lõi trong các cuộc đua sức bền. Mỗi xe được bán ra sẽ được chế tác nghiêm ngặt như chiếc xe đua, tuy nhiên do là xe thương mại nên sẽ có ghế đôi và được đăng ký di chuyển trên đường. Lấy cảm hứng từ chiếc XJR-9 từng đoạt giải Le Mans, XJR-15 phần khung liền khối bằng sợi carbon do Jim Router và David Fullerton thiết kế, mang lại cho chiếc xe bản thương mại nhiều không gian hơn, khu vực giữa ghế lái và phụ được làm rộng hơn. Hệ thống treo XJR-9 xương đòn được gia cố, bộ giảm chấn lò xo thanh đẩy ngang ở phía trước và lò xo cuộn ở phía sau, trong khi ở mỗi góc, phanh đĩa kết hợp với kẹp phanh 4 Piston. Trong khi đó, thân xe được thiết kế bởi Peter Stevens, được làm từ hỗn hợp giữa sợi carbon và Kevlar. Mặc dù Stevens tiếp tục thiết kế cho McLaren F1, nhưng việc sử dụng sợi carbon trong XJR-15 có trước chiếc xe chạy hoàn toàn bằng carbon của McLaren 2 năm. Sức mạnh đến từ động cơ V-12, dung tích 6.0 lít của Jaguar, hoàn toàn bằng nhôm, dry-sump (hệ thống bơm khô quản lý dầu bôi trơn động cơ). Mặc dù khác biệt với thông số kỹ thuật của Le Mans, động cơ công suất 450 mã lực này được trang bị công nghệ Group C gồm trục khuỷu rèn Cosworth và các đường dẫn, pít-tông nhôm và hệ thống phun nhiên liệu tuần tự điện tử Zytec. Sức mạnh phi thường của XJR-15 được truyền tới mặt đường thông qua hộp số 6 cấp cắt thẳng do TWR thiết kế riêng, được trang bị bộ ly hợp carbon 3 đĩa AP Racing. Kết quả cuối cùng là một cỗ máy có hiệu suất sánh ngang với những chiếc siêu xe nhanh nhất thế giới. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 4 giây và tốc độ tối đa 215 km/h để bất kỳ chủ sở hữu nào cũng có thể sống hết mình với giấc mơ la hét trên đường Mulsanne. Thật vậy, những điều tưởng tượng đó đã trở thành hiện thực với việc Jaguar tung ra loạt cuộc đua riêng vào năm 1991, người chiến thắng trong cuộc đua cuối cùng tại Spa-Francorchamps giành được giải thưởng trị giá 1 triệu đô la. Vào thời điểm quá trình sản xuất kết thúc, khoảng 53 chiếc XJR-15 đã được sản xuất. Trong số đó khung gầm XJR-15035 được rời khỏi xưởng sản xuất Bloxham, Oxfordshire của Jaguar Sport vào năm 1991. Chiếc xe được cho là đã được xuất khẩu sang Nhật Bản và chưa bao giờ được đăng ký sử dụng trên đường. Jaguar đã tham gia Bộ sưu tập Gran Turismo vào tháng 11/2018 trong một thỏa thuận được môi giới bởi chuyên gia mô hình và thương hiệu Don Law, với các tài liệu chi tiết về công việc phục hồi, một máy phát điện mới và thử nghiệm trên đường trước khi bán. Don Law xác nhận thêm trong một bức thư kèm theo rằng các con số khớp với khung gầm, động cơ và hộp số được lưu giữ trong hồ sơ nhà máy. Siêu xe đáng chú ý này đã được đăng ký với DVLA vào tháng 4/2019 và được trang bị bình chữa cháy cắm trong ống nước và trục vô lăng trả lái nhanh với chi phí 3.283 bảng Anh. Các hóa đơn đến từ Historic Racing Engineering Ltd. Quá trình bảo dưỡng định kỳ mở rộng đã được thực hiện vào tháng 9/2019 với tổng chi phí là 11.301 bảng Anh, bao gồm việc thay thế phớt dầu trục khuỷu của động cơ và buộc tháo phải hạ động cơ V-12 ra khỏi khung xe. Lần đầu tiên chiếc Jaguar này được nhìn thấy ở Anh kể từ khi xuất hiện là tại buổi họp mặt ăn mừng của nhân vật XJR-15 Valentine Lindsay tại Goodwood vào tháng 8/2019. 11 nguyên mẫu đã được tập hợp lại nhằm đoàn tụ với các nhà thiết kế và tay đua tham gia vào dự án. Gần đây, chiếc xe này được trưng bày tại Cuộc họp Thành viên lần thứ 78 của Goodwood. Chiếc XJR-15 này mang đến cơ hội sở hữu gần như độc nhất về chiếc xe đua đường trường Le Mans nổi tiếng của Jaguar và tất cả chỉ với một phần nhỏ giá trị của chiếc McLaren F1 tương đương ra đời 3 năm sau đó. Video: Xem chiếc Jaguar XJR-15 1991 cực hiếm lăn bánh ở Nhật Bản.

Chiếc Jaguar XJR-15 đời 1991 được bán đấu giá có lớp sơn ngoại thất màu xanh Mauritius Blue Metallic. Có tổng cộng 53 chiếc xe XJR-15 được sản xuất và chỉ có 27 xe được làm với thông số kỹ thuật bản thương mại, còn lại chỉ dùng trong đường đua. Được biết, chiếc Jaguar XJR-15 sắp được bán đấu giá có số khung gầm "042" và chủ nhân là nhà sưu tập ở châu Á vào tháng 7/1991. Chiếc xe luôn được trưng bày và không được nổ máy trước khi vận chuyển đến Hoa Kỳ vào cuối năm 2022. Theo thông tin từ nhà đấu giá Sotheby bật mí, chiếc Jaguar XJR-15 đấu giá vào ngày 14/1/1991 với mức giá 620.000 bảng Anh, tương đương 1,182 triệu USD (khoảng hơn 28 tỷ đồng). Rất ít nhà sản xuất có thể khẳng định thành công trong cuộc đua sức bền như Jaguar, hãng đã giành chiến thắng tại giải Le Mans 24 Hours không dưới 5 lần vào những năm 1950 và nâng cao chiếc cúp trong 3 năm liên tiếp từ 1955 đến 1957 với huyền thoại D-Types 1957. Tuy nhiên tối ngày 12/2/1957, một đám cháy bùng phát tại nhà máy Browns Lane của Jaguar và thiêu rụi 9 trong số 25 chiếc xe đang trong các giai đoạn hoàn thiện khác nhau. Đồng nghĩa kết thúc quá trình sản xuất phiên bản XKSS, sau đó Jaguar đã chuyển đổi sang hai loại D-Types khác không nằm trong quá trình sản xuất XKSS ban đầu. Công ty Coventry đã treo vinh quang và không quay trở lại La Sarthe trong ba thập kỷ. Điều đó đã thay đổi khi chủ tịch Jaguar John Egan lên nắm quyền vào năm 1980. Đặt mục tiêu vị trí dẫn đầu vào lĩnh vực đua xe thể thao hiện đại với sự hợp tác của Tom Walkinshaw Racing. Lực lượng mới đã chính thức hợp tác và đồng sáng lập JaguarSport sau chiến dịch thành công trước XJS trong European Touring Car Championship - (Giải vô địch xe du lịch châu Âu). Thành công đỉnh cao với chiếc Jaguar TWR XJR-9 giành vị trí dẫn đầu cả hai giải Le Mans và Daytona vào năm 1988 và 1990. Walkinshaw đã nhìn thấy ở XJR-9 tiềm năng không chỉ để giành chiến thắng trong các cuộc đua mà còn là nền tảng của supercar độc quyền và tập trung vào hiệu suất. Vào tháng 11/1990, JaguarSport thông báo với thế giới về việc giới thiệu XJR-15—số lượng giới hạn 50 xe được chế tạo theo khuôn mẫu của D-Type, kết hợp công nghệ xe đua với các giá trị cốt lõi trong các cuộc đua sức bền. Mỗi xe được bán ra sẽ được chế tác nghiêm ngặt như chiếc xe đua, tuy nhiên do là xe thương mại nên sẽ có ghế đôi và được đăng ký di chuyển trên đường. Lấy cảm hứng từ chiếc XJR-9 từng đoạt giải Le Mans, XJR-15 phần khung liền khối bằng sợi carbon do Jim Router và David Fullerton thiết kế, mang lại cho chiếc xe bản thương mại nhiều không gian hơn, khu vực giữa ghế lái và phụ được làm rộng hơn. Hệ thống treo XJR-9 xương đòn được gia cố, bộ giảm chấn lò xo thanh đẩy ngang ở phía trước và lò xo cuộn ở phía sau, trong khi ở mỗi góc, phanh đĩa kết hợp với kẹp phanh 4 Piston. Trong khi đó, thân xe được thiết kế bởi Peter Stevens, được làm từ hỗn hợp giữa sợi carbon và Kevlar. Mặc dù Stevens tiếp tục thiết kế cho McLaren F1, nhưng việc sử dụng sợi carbon trong XJR-15 có trước chiếc xe chạy hoàn toàn bằng carbon của McLaren 2 năm. Sức mạnh đến từ động cơ V-12, dung tích 6.0 lít của Jaguar, hoàn toàn bằng nhôm, dry-sump (hệ thống bơm khô quản lý dầu bôi trơn động cơ). Mặc dù khác biệt với thông số kỹ thuật của Le Mans, động cơ công suất 450 mã lực này được trang bị công nghệ Group C gồm trục khuỷu rèn Cosworth và các đường dẫn, pít-tông nhôm và hệ thống phun nhiên liệu tuần tự điện tử Zytec. Sức mạnh phi thường của XJR-15 được truyền tới mặt đường thông qua hộp số 6 cấp cắt thẳng do TWR thiết kế riêng, được trang bị bộ ly hợp carbon 3 đĩa AP Racing. Kết quả cuối cùng là một cỗ máy có hiệu suất sánh ngang với những chiếc siêu xe nhanh nhất thế giới. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 4 giây và tốc độ tối đa 215 km/h để bất kỳ chủ sở hữu nào cũng có thể sống hết mình với giấc mơ la hét trên đường Mulsanne. Thật vậy, những điều tưởng tượng đó đã trở thành hiện thực với việc Jaguar tung ra loạt cuộc đua riêng vào năm 1991, người chiến thắng trong cuộc đua cuối cùng tại Spa-Francorchamps giành được giải thưởng trị giá 1 triệu đô la. Vào thời điểm quá trình sản xuất kết thúc, khoảng 53 chiếc XJR-15 đã được sản xuất. Trong số đó khung gầm XJR-15035 được rời khỏi xưởng sản xuất Bloxham, Oxfordshire của Jaguar Sport vào năm 1991. Chiếc xe được cho là đã được xuất khẩu sang Nhật Bản và chưa bao giờ được đăng ký sử dụng trên đường. Jaguar đã tham gia Bộ sưu tập Gran Turismo vào tháng 11/2018 trong một thỏa thuận được môi giới bởi chuyên gia mô hình và thương hiệu Don Law, với các tài liệu chi tiết về công việc phục hồi, một máy phát điện mới và thử nghiệm trên đường trước khi bán. Don Law xác nhận thêm trong một bức thư kèm theo rằng các con số khớp với khung gầm, động cơ và hộp số được lưu giữ trong hồ sơ nhà máy. Siêu xe đáng chú ý này đã được đăng ký với DVLA vào tháng 4/2019 và được trang bị bình chữa cháy cắm trong ống nước và trục vô lăng trả lái nhanh với chi phí 3.283 bảng Anh. Các hóa đơn đến từ Historic Racing Engineering Ltd. Quá trình bảo dưỡng định kỳ mở rộng đã được thực hiện vào tháng 9/2019 với tổng chi phí là 11.301 bảng Anh, bao gồm việc thay thế phớt dầu trục khuỷu của động cơ và buộc tháo phải hạ động cơ V-12 ra khỏi khung xe. Lần đầu tiên chiếc Jaguar này được nhìn thấy ở Anh kể từ khi xuất hiện là tại buổi họp mặt ăn mừng của nhân vật XJR-15 Valentine Lindsay tại Goodwood vào tháng 8/2019. 11 nguyên mẫu đã được tập hợp lại nhằm đoàn tụ với các nhà thiết kế và tay đua tham gia vào dự án. Gần đây, chiếc xe này được trưng bày tại Cuộc họp Thành viên lần thứ 78 của Goodwood. Chiếc XJR-15 này mang đến cơ hội sở hữu gần như độc nhất về chiếc xe đua đường trường Le Mans nổi tiếng của Jaguar và tất cả chỉ với một phần nhỏ giá trị của chiếc McLaren F1 tương đương ra đời 3 năm sau đó. Video: Xem chiếc Jaguar XJR-15 1991 cực hiếm lăn bánh ở Nhật Bản.