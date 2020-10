Lotus mang siêu xe điện Evija đến Goodwood Speedweek 2020

Một trong hai chiếc siêu xe Lotus Evija được sơn màu vàng có tên Solaris Yellow đặc trưng của những chiếc xe thể thao như Evora hay Elise. Ngoại thất của chiếc xe này cũng được “trang điểm” với các chi tiết bằng sợi carbon cũng như bộ mâm được thiết kế theo phong cách đa chấu kép vuông vắn, thể thao. Tuy nhiên, chiếc Evija này lại không phải là mẫu xe tâm điểm của Lotus tại sự kiện này mà lại là một chiếc Evija khác với ngoại thất mang tính hoài cổ. Chiếc siêu xe điện thứ hai mà Lotus mang đến Goodwood sở hữu màu sơn đen với một số các đường kẻ sọc và chi tiết được sơn màu vàng. Nếu là một người theo dõi đua xe và đã từng tìm hiểu về lịch sử của Lotus, bạn chắc chắn đã nhận ra đây chính là phối màu từng được hãng sử dụng rộng rãi trong những năm cuối thập niên 70 và thập niên 80 trên những chiếc xe đua của mình. Kiểu phối màu này được người hâm mộ cũng như đội đua khi đó gọi là JPS – John Player Special, theo tên một thương hiệu thuốc lá từng là nhà tài trợ chính của hãng siêu xe Lotus trong khoảng thời gian kể trên. Trong khoảng thời gian sử dụng màu áo này, Lotus đã giành được một chức vô địch thế giới ở giải đua xe Công thức 1 năm 1978 với ba tay đua Mario Andretti, Ronnie Peterson và Jean-Pierre Jarier. Ngoài ra, hai tay đua nổi tiếng khác cũng từng cầm lái những chiếc Lotus Grand Prix “JPS” là Nigel Mansell và huyền thoại Ayrton Senna. Trên chiếc siêu xe điện Evija được mang đến Goodwood, Lotus đã loại bỏ logo thương hiệu JPS do vấn đề bản quyền, thay vào đó là hình ảnh đường đua được in trên nắp ca-pô. Dòng chữ “Lotus x Goodwood – Creating history since 1948” nhằm tri ân đến những đóng góp mang tầm ảnh hưởng đến với môn thể thao tốc độ tại nước Anh của hai đơn vị này. “Chiếc Evija thật tuyệt vời với tốc độ và sức mạnh, tôi chưa từng ngồi vào một chiếc xe nào như thế này trước đây, nó rất đặc biệt”, Lord William Rupert Charles Gordon-Lennox, con trai ông chủ sự kiện chia sẻ sau lần đầu có những trải nghiệm với Evija. “Chiếc xe khởi nguyên của hypercar chạy điện này mang đến những chiếc xe tối thượng cho một thế hệ người chơi xe mới, trẻ hơn. Sự tiến triển của xe hơi điện trong vòng mười năm qua thật tuyệt vời. Đã có một sự tiến triển lớn của những cỗ máy này sẽ tiếp tục cho chúng ta có được cảm giác sảng khoái khi cầm lái những chiếc xe hiệu năng cao”. Lotus Evija là mẫu siêu xe chạy điện đầu tiên của Lotus, nó sở hữu bốn động cơ điện tại bốn bánh xe, mỗi động cơ có thể tạo ra 493 mã lực với tổng công suất ở mức 1.973 mã lực. Sức mạnh này có thể giúp xe tăng tốc lên 100 km/h trong chỉ 3 giây, lên 200 km/h trong 6 giây và đạt 300 km/h trong chưa đầy 10 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 360 km/h. Mỗi động cơ điện có thể được tối ưu hiệu suất nhằm tạo ra lực bám tối ưu cho xe khi vận hành. Lotus cung cấp cho Evija năm chế độ lái khác nhau gồm: Range (đi xa), City (đô thị), Tour (hành trình), Sport (thể thao), Track (chạy đường đua). Xe sử dụng viên pin dung lượng 2.000 kW, cung cấp khả năng vận hành ở quãng đường lên đến hơn 400 km cho một lần sạc. Giống với những mẫu xe điện hiện đại khác, Lotus Evija sẽ được tích hợp công nghệ sạc nhanh với khả năng sạc đầy viên pin trong vòng 9 phút khi sử dụng bộ sạc công suất 800 kW hoặc sạc 80% pin trong vòng 12 phút khi sử dụng bộ sạc 350 kW thông thường. Lotus sẽ sản xuất tổng cộng 130 chiếc Evija, tương ứng với 130 mẫu xe mà hãng đã ra mắt trong suốt lịch sử của mình. Giá bán của mẫu xe này ở vào mức 1,7 triệu Bảng mỗi chiếc. Ngoài hai chiếc Evija, Lotus còn mang đến Goodwood những chiếc xe đua cổ điển của mình như chiếc Lotus 25, chiếc xe được Jim Clark cầm lái vào năm 1963 khi ông giành chức vô địch cá nhân giải đua Công thức 1. Chiếc Lotus 18 được Sir Stirling Moss cầm lái và giành chiến thắng tại Monaco GP năm 1961. Lotus 72-5 và 72-7, hai chiếc xe được Emerson Fittipaldi cầm lái và giành năm chiến thắng chặng, Lotus 49 của Graham Hill và chiếc Lotus 79 của Mario Andretti. Video: Lotus mang siêu xe điện Evija đến Goodwood Speedweek 2020.

