Lotus Exige Cup 430 Final Edition cực độc đầu tiên về Việt Nam

Mới đây, 1 người chuyên nhập khẩu siêu xe và xe thể thao hàng độc về Việt Nam để phục vụ cho các tay chơi xe nổi tiếng như Minh Nhựa, Cường Đô la, Quân Nova hay ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã bất ngờ chia sẻ những hình ảnh hé lộ về một chiếc xe thể thao đua đường phố Lotus Exige Cup 430 Final Edition cực độc vừa mới xuất hiện tại Việt Nam. Dựa vào những hình ảnh có thể thấy, chiếc xe thể thao Lotus Exige Cup 430 Final Edition siêu đặc biệt này được hãng Lotus ra mắt vào tháng 2/2021 như 1 cách để chia tay dòng xe huyền thoại của hãng là Exige. Trong đó, Lotus Exige đã có 20 năm trên thị trường xe thể thao và sẽ dừng sản xuất bằng 3 phiên bản kỷ niệm mang tên gọi Lotus Exige Final Edition với các biến thể 390, 420 Sport và cuối cùng là 430 Cup. Dù không chia sẻ hình ảnh cận cảnh về ngoại hình chiếc xe Lotus Exige Cup 430 Final Edition này nhưng các bức ảnh cũng cho thấy xe sở hữu màu đen cùng nhiều gói tùy chọn carbon cao cấp nhưng hiện chưa rõ đã có chủ nhân hay chưa. Đầu tiên là trang bị hốc gió lớn trên nắp capô phía trước của xe Lotus Exige Final Edition mới lộ ảnh về Việt Nam là bằng carbon có thêm sọc màu đỏ nổi bật. Tiếp đến là hình ảnh thứ 2 và 3 cho thấy xe thuộc bản Lotus Exige Cup 430 Final Edition. Lotus Exige Cup 430 Final Edition độc nhất vô nhị tại Việt Nam chưa lộ nội thất, nhưng đây có thể xem là hàng cực độc cho ai thích sưu tầm. Thay đổi lớn nhất của xe Lotus Exige Cup 430 Final Edition là bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT hoàn toàn mới với sự lựa chọn của hai màn hình, một màn hình với bộ mặt đồng hồ thông thường và một màn hình kiểu xe đua. Điểm khác biệt của chiếc xe Lotus Exige Cup 430 Final Edition mới về nước so với Lotus Exige Sport 420 Final Edition đã có mặt được hơn nửa năm tại Việt Nam chính là cánh gió đuôi của Lotus Exige Cup 430 thể hiện bản xe đua nhiều hơn và có cờ Quốc kỳ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland ở bên hông. Thậm chí, nếu một chiếc xe Lotus Exige Cup 430 Final Edition màu đen bóng như xe về Việt Nam sẽ còn có tùy chọn chân cánh gió được sơn màu đỏ tạo điểm nhấn. Dù vậy, sự khác biệt của xe thể thao Lotus Exige Cup 430 Final Edition và Lotus Exige Sport 420 Final Edition còn ở việc thiết kế khí động học và động cơ được tinh chỉnh. Phiên bản cao nhất là Lotus Exige Cup 430 sở hữu động cơ V6, dung tích 3.5 lít, siêu nạp đã được tinh chỉnh để tạo ra công suất tối đa 430 mã lực, cao hơn 10 mã lực so với Lotus Exige Sport 420 Final Edition và mô-men xoắn cực đại là 440 Nm. Lotus Exige Cup 430 Final Edition có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 274 km/h. Lotus Exige Cup 430 phiên bản đặc biệt có thể tạo ra 171 kg lực ép xuống mặt đường ở tốc độ cao. Xe sử dụng hệ thống ống xả hiệu năng cao được làm hoàn toàn bằng vật liệu titan. Phiên bản xe thể thao Lotus Exige Cup 430 Final Edition có bộ giảm chấn do Nitron cung cấp với khả năng điều chỉnh bằng tay, thanh chống lật điều chỉnh tay Eibach cũng được trang bị ở cả phía trước và phía sau của xe, cuối cùng là bộ mâm hợp kim siêu nhẹ 10 chấu cắt kim cương có kích thước 17 inch bánh trước và 18 inch cho bánh sau được sử dụng lốp Michelin Pilot Sport Cup 2, phanh AP Racing bốn piston. Video: Giới thiệu Lotus Exige Cup 430 Type 79.

