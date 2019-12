Loạt xe ôtô cũ "dùng chán" bán vẫn nên mua năm 2020

Trong danh sách xe ôtô cũ nên mua, chiếc sedan tốt nhất thuộc về Honda Civic. Mẫu sedan của Honda được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành bền bỉ. Sau 5 năm, xe mất giá khoảng 36,5%, điểm an toàn 4,65/5. Xe thể thao tốt nhất: Ford Mustang. Dù cái tên thường được gắn với tai nạn đường phố, Mustang vẫn là xe thể thao được nhiều người yêu thích. Xe mất giá 44,4% sau 5 năm sử dụng, điểm an toàn 4,75/5 theo đánh giá của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA). SUV tốt nhất: Toyota 4Runner. Được phát triển từ xe tải, Toyota 4Runner là SUV bền bỉ nhất mà người mua có thể chọn. Xe mất giá 44,2% sau 5 năm sử dụng, điểm số an toàn 4/5. Xe bán tải tốt nhất: Toyota Tacoma. iSeeCars cho biết Toyota Tacoma được yêu thích hơn Ford F-150. Xe mất giá 32% sau 5 năm sử dụng, điểm an toàn 4/5. Toyota Tacoma đứng vị trí thứ 2 trong danh sách xe bán tải vận hành bền bỉ nhất. Minivan tốt nhất: Toyota Sienna. Thị trường hiện nay không có nhiều minivan, Sienna được đánh giá tốt hơn nhờ điểm số an toàn 4,7/5, mất giá 50% sau 5 năm sử dụng. Xe sang tốt nhất: Lexus ES 350. Tuy mất giá 57% sau 5 năm sử dụng, sedan của Lexus vẫn mang lại giá trị sử dụng tốt hơn các mẫu xe cao cấp và đắt tiền khác. Nhờ gắn với thương hiệu Toyota, Lexus ES 350 đứng đầu danh sách xe sang bền bỉ nhất. Điểm số an toàn theo xếp hạng của NHTSA là 4,88/5. SUV hạng sang tốt nhất: Acura MDX. Tuy xe mới ra không được ưa chuộng, Acura MDX lại ghi điểm với thị trường xe cũ nhờ giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Xe xếp thứ 3 trong danh sách SUV hạng sang bền bỉ, mất giá 58,2% sau 5 năm sử dụng, đạt điểm an toàn cao thứ hai trong danh sách này - 4,89/5.Ôtô điện tốt nhất: Tesla Model S. Ưu thế của xe điện Tesla là không thể phủ nhận. Mẫu xe Model S vẫn là hàng “hot” trên thị trường, không chỉ đứng đầu danh sách xe điện bền nhất mà còn ghi điểm an toàn tuyệt đối (5 điểm). Xe mất giá 61,5% sau 5 năm sử dụng, nghe có vẻ cao nhưng vẫn tốt hơn nhiều ôtô điện khác trên thị trường xe cũ. Xe hybrid tốt nhất: Toyota Prius. Không quá ngạc nhiên khi Prius xuất hiện trong danh sách này. Toyota vốn dĩ được đánh giá cao ở mảng xe hybird, và Prius được xem như cuộc cách mạng. Toyota Prius đứng đầu danh sách xe hybrid tin cậy nhất, điểm số an toàn 4,81/5, mất giá 56,1% sau 5 năm sử dụng. Video: Top xe thể thao tốt nhất năm 2019.

Trong danh sách xe ôtô cũ nên mua, chiếc sedan tốt nhất thuộc về Honda Civic. Mẫu sedan của Honda được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành bền bỉ. Sau 5 năm, xe mất giá khoảng 36,5%, điểm an toàn 4,65/5. Xe thể thao tốt nhất: Ford Mustang. Dù cái tên thường được gắn với tai nạn đường phố, Mustang vẫn là xe thể thao được nhiều người yêu thích. Xe mất giá 44,4% sau 5 năm sử dụng, điểm an toàn 4,75/5 theo đánh giá của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA). SUV tốt nhất: Toyota 4Runner. Được phát triển từ xe tải, Toyota 4Runner là SUV bền bỉ nhất mà người mua có thể chọn. Xe mất giá 44,2% sau 5 năm sử dụng, điểm số an toàn 4/5. Xe bán tải tốt nhất: Toyota Tacoma. iSeeCars cho biết Toyota Tacoma được yêu thích hơn Ford F-150. Xe mất giá 32% sau 5 năm sử dụng, điểm an toàn 4/5. Toyota Tacoma đứng vị trí thứ 2 trong danh sách xe bán tải vận hành bền bỉ nhất. Minivan tốt nhất: Toyota Sienna. Thị trường hiện nay không có nhiều minivan, Sienna được đánh giá tốt hơn nhờ điểm số an toàn 4,7/5, mất giá 50% sau 5 năm sử dụng. Xe sang tốt nhất: Lexus ES 350. Tuy mất giá 57% sau 5 năm sử dụng, sedan của Lexus vẫn mang lại giá trị sử dụng tốt hơn các mẫu xe cao cấp và đắt tiền khác. Nhờ gắn với thương hiệu Toyota, Lexus ES 350 đứng đầu danh sách xe sang bền bỉ nhất. Điểm số an toàn theo xếp hạng của NHTSA là 4,88/5. SUV hạng sang tốt nhất: Acura MDX. Tuy xe mới ra không được ưa chuộng, Acura MDX lại ghi điểm với thị trường xe cũ nhờ giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Xe xếp thứ 3 trong danh sách SUV hạng sang bền bỉ, mất giá 58,2% sau 5 năm sử dụng, đạt điểm an toàn cao thứ hai trong danh sách này - 4,89/5. Ôtô điện tốt nhất : Tesla Model S. Ưu thế của xe điện Tesla là không thể phủ nhận. Mẫu xe Model S vẫn là hàng “hot” trên thị trường, không chỉ đứng đầu danh sách xe điện bền nhất mà còn ghi điểm an toàn tuyệt đối (5 điểm). Xe mất giá 61,5% sau 5 năm sử dụng, nghe có vẻ cao nhưng vẫn tốt hơn nhiều ôtô điện khác trên thị trường xe cũ. Xe hybrid tốt nhất: Toyota Prius. Không quá ngạc nhiên khi Prius xuất hiện trong danh sách này. Toyota vốn dĩ được đánh giá cao ở mảng xe hybird, và Prius được xem như cuộc cách mạng. Toyota Prius đứng đầu danh sách xe hybrid tin cậy nhất, điểm số an toàn 4,81/5, mất giá 56,1% sau 5 năm sử dụng. Video: Top xe thể thao tốt nhất năm 2019.