Loạt ôtô mới sẽ "xông đất" thị trường Việt Nam đầu năm 2024

Loạt ôtô mới về Việt Nam 2024 đều là những cái tên "hot", được người tiêu dùng mong chờ nhưng đã "lỡ hẹn" trong năm 2023. Đầu tiên phải kể đến Mitsubishi XForce hoàn toàn mới vào ngày 10/01/2024. Xe được đưa về nước theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia với 4 phiên bản. Hiện những lô xe Mitsubishi Xforce đầu tiên đã cập bến đại lý để chuẩn bị cho lễ "chào sân" đang cận kề. Góp mặt vào phân khúc SUV/CUV hạng B, nơi vốn đang rất sôi động với sự tham gia của loạt tên tuổi như Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Yaris Cross..., Mitsubishi Xforce 2024 mới được đánh giá sẽ là đối thủ đáng gờm và sớm trở thành chủ lực doanh số giống "anh em" Xpander. So với các đối thủ trong phân khúc, điểm mạnh của Xforce nằm ở khoảng sáng gầm tới 222 mm cùng 4 chế độ lái, gồm đường bình thường, đường trơn trượt, đường sỏi đá, đường bùn lầy. Động cơ xe là loại 1.5L hút khí tự nhiên. Trang bị tiện nghi bên trong nổi bật với 2 màn hình lớn, âm thanh Yamaha cao cấp hay phanh đỗ điện tử. Thiết kế xe hiện đại và không khác biệt nhiều so với bản concept. Theo nguồn tin rò rỉ, Mitsubishi sẽ trang bị cho Xforce tại Việt Nam loạt tính năng an toàn tiên tiến chưa từng xuất hiện trên mẫu đang bán tại Indonesia. Trong đó phải kể đến gói công nghệ ADAS với 4 tính năng: ga tự động thông minh, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thích ứng và thông báo xe phía trước khởi hành. Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng thông tin ra mắt Suzuki Jimny tại Việt Nam cũng đã được chính hãng xác nhận khi trên website Suzuki Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh Jimny kèm dòng chữ "coming soon". Đây đang là mẫu xe nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khách Việt, đặc biệt là những người có niềm đam mê off-road và cắm trại. Giá xe Suzuki Jimny 2023 dự kiến nằm trong khoảng 800 triệu đồng cho tùy chọn 1 tông màu; với bản 2 tông màu, giá dự kiến khoảng 820 triệu đồng. Xe được đưa về nước là biến thể 3 cửa, 4 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản. Xe có kích thước tổng thể là 3.645 x 1.645 x 1.720 (mm) tương đương với chiều dài x rộng x cao, chiều dài cơ sở đạt 2.250 mm. Trọng lượng xe ở mức 1.105 kg. Mâm 15 inch kết hợp với bộ lốp kích thước 195/80. Xe sử dụng khối động cơ mã K15B giống XL7, dung tích 1.5L, 4 xy-lanh, công suất tối đa 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm. Khối động cơ trên kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh. Nếu trang bị giống với xe đang bán tại các nước Đông Nam Á thì khoang lái của xe sẽ xuất hiện loạt tính năng tiêu biểu gồm màn hình giải trí 7 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, kết nối Bluetooth, định vị vệ tinh, điều hòa tự động một vùng, Cruise Control. Toàn bộ ghế ngồi bọc nỉ. Ghế trước chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Volkswagen Teramont X được biết đến là biến thể Coupe của dòng SUV Volkswagen Teramont. Xe phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MQB của tập đoàn Volkswagen với số đo dài x rộng x cao lần lượt ở mức 4.917 x 1.989 x 1.729 (mm), trục cơ sở đạt 2.980 mm. Các thông số này ngắn hơn 180 mm và thấp hơn 48 mm so với Teramont. Tại thị trường Trung Quốc, xe có 2 tùy chọn động cơ, gồm xăng tăng áp 2.0L, sinh công suất 217 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm và xăng tăng áp V6 2.5L, sinh công suất 295 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion. Theo đồn đoán, nhiều khả năng Teramont X mở bán tại Việt Nam sẽ là loại xăng tăng áp 2.0L. Hiện phía đại lý đang đồng loạt nhận cọc Volkswagen Teramont X với giá dự kiến 2,168 tỷ đồng. Nhiều khả năng xe sẽ ra mắt ngay trong tháng 1/2024 và bàn giao trước Tết Nguyên đán. Sau khi tiếp quản quyền phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam từ Tan Chong, công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) đã liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới như MG 5 số sàn, C-CUV MG RX5 và siêu xe thuần điện MG Cyberster. Nhiều khả năng, sản phẩm mở màn cho năm 2024 của SMV sẽ là MG 7. Hiện phía đại lý đang nhận cọc MG7 với giá dự kiến từ 750 triệu đồng, con số khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc sedan cỡ D hiện nay như Toyota Camry, Mazda 6 và Honda Accord. Theo tiết lộ từ phía đại lý, MG 7 dành cho thị trường Việt sẽ có 2 phiên bản, gồm STD và LUX với đủ 2 cấu hình động cơ xăng. Trong đó, động cơ 1.5L tăng áp đi kèm hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước, sinh công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Động cơ 2.0L tăng áp đi kèm hộp số tự động 9 cấp ZF và dẫn động cầu trước hỗ trợ bởi vi sai điện tử chống trượt và hệ thống treo điều khiển điện tử, sinh công suất 254 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm. Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Xforce sắp bán tại Việt Nam.

