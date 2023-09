Loạt ôtô gầm cao cỡ B dưới 1 tỷ đồng sắp bán tại Việt Nam

Trong thời gian tới, phân khúc SUV cỡ B dưới 1 tỷ đồng được dự báo sẽ trở nên vô cùng sôi động với hàng loạt mẫu xe “hot” sắp được giới thiệu như Toyota Yaris Cross, VinFast VF 6, Omoda 5 hay Mitsubishi XForce. Mitsubishi XForce

XForce chính là mẫu xe thương mại của bản XFC concept từng được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 10 năm ngoái. Mới đây, Mitsubishi Motors chính thức ra mắt dòng xe SUV đô thị cỡ nhỏ hoàn toàn mới này tại Triển lãm ô tô quốc tế GAIKINDO Indonesia lần thứ 30. Theo đó, so với bản concept, Mitsubishi XForce không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng, xe chỉ tinh chỉnh đôi chút để phù hợp với sử dụng thực tế. Mẫu SUV Mitsubishi XForce mới này trông hiện đại và khỏe khoắn, nhờ thân xe được tạo khối cơ bắp, kiểu dáng lưới tản nhiệt thể thao, cụm đèn chiếu sáng LED với tạo hình cá tính ở cả đầu và đuôi xe. Về nội thất, xe được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch; hệ thống âm thanh cao cấp của Yamaha, sạc không dây... Cung cấp sức mạnh cho XForce là khối động cơ là loại 1.5L MIVEC, 4 xy-lanh, cho công suất 105 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn 141 Nm tại 4.000 v/ph, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Công nghệ AYC tương tự trên Xpander Cross giúp xe vào cua vững trãi hơn nhờ việc tự động điều chỉnh thiếu lái, thừa lái. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái, gồm đường bình thường, trơn trượt, sỏi đá, đường bùn lầy, tối ưu cho xe vận hành trên các bề mặt tương ứng. XForce sẽ được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi Motors Krama Yudha, Indonesia (thành phố Bekasi, West Java). Dự kiến xe sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay. Tại Việt Nam, Mitsubishi XForce đang được hệ thống đại lý chính hãng nhận đặt cọc với giá bán dự kiến 700 - 800 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc sớm 10 triệu đồng trước 31/8 được tặng gói bảo dưỡng 2 năm hoặc 40.000 km tùy điều kiện nào đến trước và 1.000 điểm trên ứng dụng Mitsubishi Connect+. Toyota Yaris Cross 2023

Toyota Yaris Cross 2023 là mẫu xe cũng được rất nhiều người mong chờ. Thời gian gần đây, các đại lý ở Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Yaris Cross và thông báo xe sẽ được ra mắt trong tháng 9/2023. Theo giới tư vấn bán hàng, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản gồm: 1.5 G và 1.5 Hybrid, giá xe sẽ dao động từ 680 - 740 triệu đồng. Toyota Yaris Cross 2023 bản 1.5 hybrid tại Việt Nam sẽ có những trang bị cao cấp hơn như: màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, bộ mâm kích thước 18 inch và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Trong khi đó, bản 1.5 G tiêu chuẩn sẽ được trang bị: mâm 17 inch, đèn pha LED, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Về hệ truyền động, Toyota Yaris Cross phiên bản G dùng động cơ xăng Dynamic Force có tên mã 2NR-VE với 4 xi-lanh, 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản hybrid dùng động cơ xăng 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 79 mã lực và 141 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số e-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Toyota Yaris Cross 2023 phiên bản hybrid là 30,3 km/lít (khoảng 3,3 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ xăng trên Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam là 18,5 km/lít (5,4 lít/100 km) nếu đi với hộp số CVT và 16,5 km/lít (6,06 lít/100 km) khi kết hợp cùng hộp số sàn. VinFast VF 6

VinFast VF6 tại Việt Nam ra mắt từ tháng 7/2023, tuy nhiên thời điểm nhận cọc cũng như giao xe phải đến tháng 9/2023 này. VinFast VF6 sở hữu kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. Đáng chú ý, xe có chiều dài trục cơ sở đạt 2.730 mm, vượt trội hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Hyundai Creta và Kia Seltos chỉ có 2.610 mm. VinFast VF6 được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng full LED với bóng chiếu sáng chính có projector đi kèm. Đèn demi LED và đèn sương mù nằm bên dưới, xếp theo chiều dọc và tất cả được bố trí gọn gàng thành một cụm trong hốc gió sườn. Cả đầu và đuôi xe đều có cảm biến khoảng cách hỗ trợ thao tác đỗ xe, trong khi ở phía sau có tới 2 camera. VinFast VF6 phiên bản Eco được trang bị bộ mâm 17 inch trong khi bản Plus cao cấp hơn là mâm 19 inch. Bên trong nội thất, VinFast VF6 không trang bị đồng hồ thông số sau tay lái mà mọi thông số vận hành đều được tích hợp hết lên màn hình chính của xe. Về sức mạnh, VinFast VF6 được chia làm hai phiên bản: Eco với sức mạnh 174 mã lực (130 kW), 250 Nm và bản Plus có công suất 201 mã lực (150 kW), 310 Nm. Cả hai phiên bản của VF6 đều được trang bị bộ pin dung lượng 59,6 kWh và hệ dẫn động cầu trước; cho khả năng di chuyển lên tới 399 km - đối với phiên bản Eco, còn bản Plus là 381 km. Hiện hãng chưa công bố mức giá của xe, tuy nhiên, VF6 được định vị nằm giữa VF5 và VF e34 nên sẽ có giá dao động trong khoảng 500 - 600 triệu đồng. Omoda 5

Hồi đầu năm nay, Chery đã chính thức thông báo sẽ bắt đầu phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam với mẫu xe đầu tiên là Omoda 5. Theo một số nguồn tin, Omoda 5 sẽ được ra mắt trong thời gian tới với 3 phiên bản, giá bán dao động từ 700 – 800 triệu đồng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.588 mm, kích thước này có phần nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc. Bên cạnh kích thước vượt mặt các đối thủ, mẫu xe SUV OMODA 5 đến từ Trung Quốc còn sở hữu thiết kế ngoại thất đầy phong cách nhờ triết lý Art in Motion mới. Đây cũng là mẫu SUV đầu tiên của Chery được áp dụng triết lý thiết kế này. Nhờ đó, Omoda 5 mang trên mình những đường nét thiết kế mượt mà và khí động lực học. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Omoda 5 là không gian hiện đại với điểm nhấn là 2 màn hình 10,25 inch đặt nổi trên mặt táp lô. Không những thế, chiếc SUV này còn được trang bị vô lăng vát đáy khỏe khoắn và ghế thể thao ôm lấy thân người ngồi. Ghế có thể kết hợp nhiều màu sắc với nhau theo đúng tinh thần trẻ trung được áp dụng cho xe. Bên cạnh sự tiện nghi và hiện đại, Omoda 5 còn có những trang bị an toàn như: hệ thống an toàn chủ động ADAS bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, camera 360 độ, hệ thống phát hiện, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo chệch làn đường, ngăn chệch làn đường và giữ làn đường khẩn cấp. So với các đối thủ cùng phân khúc, Omoda 5 rõ ràng có hệ thống an toàn đầy đủ hơn. Cung cấp sức mạnh cho chiếc SUV này là 2 loại động cơ xăng: Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Video: Mitsubishi Xforce 2023 định giá thế nào để đấu Creta, Seltos.

