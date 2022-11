Loạt ôtô "đại hạ giá" tháng 11/2022 tại Việt Nam, cao nhất 260 triệu

Bước sang những tháng cuối năm nhằm kích cầu doanh số, các đại lý đang tung hàng loạt ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng và giảm giá xe ôtô mạnh tay. Đáng chú ý là khách Việt hoàn toàn có thể nhận xe trước Tết. Đầu tiên là Subaru, hãng xe này tiếp tục giảm giá mạnh cho mẫu SUV hạng C Forester trong tháng 11, áp dụng với các mẫu thuộc đời trước thay vì phiên bản nâng cấp vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022. Cụ thể, giá bán lẻ phiên bản Forester i-L giảm 259 triệu đồng còn 869 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng thêm 1 năm bảo dưỡng và màn hình trung tâm có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, song không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Trong khi đó, mẫu Forester i-S EyeSight giảm 184 triệu đồng, giá bán lẻ trong tháng 11 còn 1,104 tỷ đồng. Các quà tặng đi kèm gồm màn hình trung tâm, 1 năm bảo dưỡng miễn phí, hệ thống gập gương tự động và khoá cửa tự động tích hợp cảnh báo an toàn thông minh. Tất cả đều không quy đổi được thành tiền mặt. Theo ghi nhận tại một số đại lý Honda tại khu vực Hà Nội, mẫu SUV cỡ C Honda CR-V đang nhận mức đãi lên tới 90 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra khách hàng có thể nhận được một số phụ kiện có giá trị. Trong khi đó, tại Tp. HCM, mức ưu đãi là khoảng 70 triệu đồng tiền mặt và gói phụ kiện và bảo hiểm có thể quy đổi sang 40 triệu đồng. Hiện tại, Honda CR-V đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 4 phiên bản E, G, L và LSE. Mức giá niêm yết được công bố lần lượt là 998 triệu, 1,048 tỷ, 1,118 tỷ và 1,138 tỷ đồng. Mới đây, một đại lý Volkswagen tại khu vực miền Trung đã rao bán một chiếc Volkswagen Polo Hatchback với giá chỉ 530 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn giá niêm yết của hãng tới 165 triệu đồng. Được biết, chiếc Polo Hatchback đang được rao bán thuộc phiên bản tồn kho năm 2020, xe mới 100%. Tại thị trường Việt Nam, đối thủ của Volkswagen Polo là một số mẫu xe đô thị gầm cao như Kia Seltos, Hyundai Creta hay Toyota Corolla Cross. Không nằm ngoài chiến dịch giảm giá, khi hoàn tất thủ tục thanh toán 100% đối với bất kỳ phiên bản nào của Toyota Vios, khách hàng sẽ được tăng 1 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota, 1 gói phụ kiện chính hãng (camera hành trình, vè che mưa, bơm lốp điện tử) và gói quà tặng từ đại lý trị giá 15 triệu đồng. Nhờ loạt ưu đãi hấp dẫn, Toyota Vios đang có sức cạnh tranh mạnh mẽ so với các đối thủ trong phân khúc như Hyundai Accent, Honda City hay Mazda 2. Một trong những mẫu sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam là Mazda3 cũng đang được đại lý áp dụng mức ưu đãi lên tới 80 triệu đồng. Ngoài ưu đãi giá còn được được tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi. Sau khi trừ toàn bộ ưu đãi, khách hàng có thể sở hữu Mazda3 với giá chỉ từ 599 triệu đồng. Đây là mức giá thấp chưa từng có với mẫu xe hạng C này, thậm chí rẻ gần ngang ngửa với mẫu xe hạng B Toyota Vios G CVT (592 triệu đồng). Ngoài ra, trong tháng 11 một số mẫu xe như Kia Morning, K3, K5, Sportage, Sorento và Carnival. Mức giảm dao động từ 7-25 triệu đồng tuỳ mẫu xe và phiên bản. Cụ thể, phiên bản X-Line và GT-Line cao nhất của Kia Morning giảm giá 7 triệu đồng. Mẫu sedan hạng C Kia K3 giảm 15 triệu đồng cho các bản 1.6 Luxury, 1.6 Premium và 2.0 Premium. Các phiên bản Kia K5 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line giảm tương ứng 10, 10 và 25 triệu đồng. Mức giảm 20 triệu đồng áp dụng cho 3 phiên bản Kia Sorento 2.2D Luxury, 2.2D Premium AWD và 2.2D Signature AWD 7 chỗ. Mẫu SUV mới ra mắt Kia Sportage được giảm 20 triệu đồng cho phiên bản 2.2D Signature và 2.2D Signature X-Line. Phiên bản Kia Carnival duy nhất giảm giá là 3.5G Signature 7 chỗ với mức giảm 10 triệu đồng. Nissan Việt Nam cũng gia nhập cuộc đua giảm giá ôtô tháng 11 với chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ cho các mẫu xe Navara và Almera. Như vậy, mẫu bán tải Nissan Navara đang có giá niêm yết là 945 triệu đồng và 970 triệu đồng lần lượt cho các phiên bản cao cấp và PRO4X. Tương đương, mức giảm theo lệ phí trước bạ khoảng từ 56,7 - 69,8 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực. Tương tự, mẫu sedan cỡ B là Nissan Almera đang có giá niêm yết 539 triệu và 595 triệu đồng cho 2 phiên bản CVT và CVT cao cấp. Nhờ giảm phí trước bạ, khách sẽ được lợi hàng chục triệu đồng. Video: 8 phụ kiện đáng cân nhắc khi mua xe xong còn thừa nhiều tiền.

Bước sang những tháng cuối năm nhằm kích cầu doanh số, các đại lý đang tung hàng loạt ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng và giảm giá xe ôtô mạnh tay. Đáng chú ý là khách Việt hoàn toàn có thể nhận xe trước Tết. Đầu tiên là Subaru, hãng xe này tiếp tục giảm giá mạnh cho mẫu SUV hạng C Forester trong tháng 11, áp dụng với các mẫu thuộc đời trước thay vì phiên bản nâng cấp vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022. Cụ thể, giá bán lẻ phiên bản Forester i-L giảm 259 triệu đồng còn 869 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng thêm 1 năm bảo dưỡng và màn hình trung tâm có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, song không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Trong khi đó, mẫu Forester i-S EyeSight giảm 184 triệu đồng, giá bán lẻ trong tháng 11 còn 1,104 tỷ đồng. Các quà tặng đi kèm gồm màn hình trung tâm, 1 năm bảo dưỡng miễn phí, hệ thống gập gương tự động và khoá cửa tự động tích hợp cảnh báo an toàn thông minh. Tất cả đều không quy đổi được thành tiền mặt. Theo ghi nhận tại một số đại lý Honda tại khu vực Hà Nội, mẫu SUV cỡ C Honda CR-V đang nhận mức đãi lên tới 90 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra khách hàng có thể nhận được một số phụ kiện có giá trị. Trong khi đó, tại Tp. HCM, mức ưu đãi là khoảng 70 triệu đồng tiền mặt và gói phụ kiện và bảo hiểm có thể quy đổi sang 40 triệu đồng. Hiện tại, Honda CR-V đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 4 phiên bản E, G, L và LSE. Mức giá niêm yết được công bố lần lượt là 998 triệu, 1,048 tỷ, 1,118 tỷ và 1,138 tỷ đồng. Mới đây, một đại lý Volkswagen tại khu vực miền Trung đã rao bán một chiếc Volkswagen Polo Hatchback với giá chỉ 530 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn giá niêm yết của hãng tới 165 triệu đồng. Được biết, chiếc Polo Hatchback đang được rao bán thuộc phiên bản tồn kho năm 2020, xe mới 100%. Tại thị trường Việt Nam, đối thủ của Volkswagen Polo là một số mẫu xe đô thị gầm cao như Kia Seltos, Hyundai Creta hay Toyota Corolla Cross. Không nằm ngoài chiến dịch giảm giá, khi hoàn tất thủ tục thanh toán 100% đối với bất kỳ phiên bản nào của Toyota Vios, khách hàng sẽ được tăng 1 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota, 1 gói phụ kiện chính hãng (camera hành trình, vè che mưa, bơm lốp điện tử) và gói quà tặng từ đại lý trị giá 15 triệu đồng. Nhờ loạt ưu đãi hấp dẫn, Toyota Vios đang có sức cạnh tranh mạnh mẽ so với các đối thủ trong phân khúc như Hyundai Accent, Honda City hay Mazda 2. Một trong những mẫu sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam là Mazda3 cũng đang được đại lý áp dụng mức ưu đãi lên tới 80 triệu đồng. Ngoài ưu đãi giá còn được được tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi. Sau khi trừ toàn bộ ưu đãi, khách hàng có thể sở hữu Mazda3 với giá chỉ từ 599 triệu đồng. Đây là mức giá thấp chưa từng có với mẫu xe hạng C này, thậm chí rẻ gần ngang ngửa với mẫu xe hạng B Toyota Vios G CVT (592 triệu đồng). Ngoài ra, trong tháng 11 một số mẫu xe như Kia Morning, K3, K5, Sportage, Sorento và Carnival. Mức giảm dao động từ 7-25 triệu đồng tuỳ mẫu xe và phiên bản. Cụ thể, phiên bản X-Line và GT-Line cao nhất của Kia Morning giảm giá 7 triệu đồng. Mẫu sedan hạng C Kia K3 giảm 15 triệu đồng cho các bản 1.6 Luxury, 1.6 Premium và 2.0 Premium. Các phiên bản Kia K5 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line giảm tương ứng 10, 10 và 25 triệu đồng. Mức giảm 20 triệu đồng áp dụng cho 3 phiên bản Kia Sorento 2.2D Luxury, 2.2D Premium AWD và 2.2D Signature AWD 7 chỗ. Mẫu SUV mới ra mắt Kia Sportage được giảm 20 triệu đồng cho phiên bản 2.2D Signature và 2.2D Signature X-Line. Phiên bản Kia Carnival duy nhất giảm giá là 3.5G Signature 7 chỗ với mức giảm 10 triệu đồng. Nissan Việt Nam cũng gia nhập cuộc đua giảm giá ôtô tháng 11 với chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ cho các mẫu xe Navara và Almera. Như vậy, mẫu bán tải Nissan Navara đang có giá niêm yết là 945 triệu đồng và 970 triệu đồng lần lượt cho các phiên bản cao cấp và PRO4X. Tương đương, mức giảm theo lệ phí trước bạ khoảng từ 56,7 - 69,8 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực. Tương tự, mẫu sedan cỡ B là Nissan Almera đang có giá niêm yết 539 triệu và 595 triệu đồng cho 2 phiên bản CVT và CVT cao cấp. Nhờ giảm phí trước bạ, khách sẽ được lợi hàng chục triệu đồng. Video: 8 phụ kiện đáng cân nhắc khi mua xe xong còn thừa nhiều tiền.