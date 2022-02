Loạt ôtô cũ "chạy chán", có giá bán đắt hơn cả xe mới

Hiện tượng ôtô cũ đắt hơn xe mới này tương đối phổ biến khi một nghiên cứu gần đây từ iSeeCars thậm chí còn chỉ ra rằng các mẫu xe cũ model 2020 - 2021 thường có giá bán cao hơn trung bình 1,3% so với thời điểm chúng còn mới. Nghiên cứu này lấy số liệu từ hơn 1,5 triệu chiếc xe ôtô mới và cũ được rao bán trong tháng 1/2022, sau đó phát hiện ra rằng những chiếc Mercedes-Benz G-Class đã qua sử dụng có giá bán cao hơn 35,6% so với xe mới. Ở vị trí thứ 2 là Chevrolet Corvette với giá bán cao hơn 20,2% trong trường hợp xe đã qua sử dụng. Xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 là Tesla Model 3 và Ford Bronco Sport với giá bán cao hơn lần lượt là 17,8% và 16,4% so với xe mới. Kết quả nghiên cứu của iSeeCars đi đến kết luận rằng phần lớn nguyên nhân khiến giá ôtô cũ đắt hơn xe mới đều đến từ nhu cầu khách hàng quá lớn trong khi nguồn cung lại tương đối hạn chế. Tất nhiên ngoại trừ các mẫu xe đang được đông đảo khách hàng săn đón khiến giá bán xe cũ đắt hơn cả xe mới thì vẫn có những trường hợp “thuận theo đúng quy luật của tự nhiên”. iSeeCars đã tổng hợp 15 mẫu xe “mất giá” nhanh nhất với ngôi vị quán quân thuộc về Ford Mustang khi mất 19,4% giá trị nếu đã qua sử dụng. Theo sát phía sau là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn BMW 7-Series “hao hụt” 18,7% giá bán so với xe mới. Video: Top những mẫu xe ôtô đã qua sử dụng tốt nhất năm 2021.

