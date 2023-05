Loạt ôtô cỡ nhỏ không đảm bảo an toàn cho khách ngồi ghế sau

Đây là một trong những bài test về độ va chạm mới sẽ được tổ chức này áp dụng từ năm 2023. Theo đó, tổ chức này đã tiến hành kiểm tra độ an toàn của những người ngồi ghế sau khi xe bị tác động mạnh. Bài test được thử nghiệm trên 5 mẫu xe ôtô cỡ nhỏ là: Honda Civic sedan, Toyota Corolla sedan, Kia K3, Nissan Sentra và Subaru Crosstrek. Tuy nhiên, hầu hết các xe trong lần test này đều có hàng ghế sau không đạt an toàn. Cụ thể, hai mẫu sedan là Honda Civic và Toyota Corolla đều đạt những mức điểm tuyệt đối ở các hạng mục kiểm tra, nhưng ở bài test khả năng bảo vệ người ngồi hàng ghế sau lại bị đánh giá kém. Trong quá trình thử nghiệm, dây đai an toàn của người ngồi sau bị lệch lên gần cổ, khiến hành khách dễ bị chấn thương. Kia K3 bị đánh giá Kém về việc bảo vệ vùng đầu, cổ của người ngồi sau và “Trung bình” về việc bảo vệ các chấn thương ở vùng ngực. Subaru Crosstrek cũng gặp tình trạng tương tự K3 khi bị đánh giá “Kém” về bảo vệ vùng đầu và cổ của hành khách và cũng có kết quả đánh giá “Kém” cả về việc bảo vệ các chấn thương vùng ngực. Mẫu Nissan Sentra cũng bị đánh giá Kém khi không bảo vệ tốt cho phần đầu và cổ của người dùng ngồi hàng ghế trước. Theo IIHS, để đạt điểm tốt, vượt qua bài test, các xe phải tạo được độ an toàn cho những người ngồi hàng sau để họ không phải chịu thương tích nặng tại đầu, ngực, cổ, bụng hoặc đùi. Bên cạnh đó, túi khí đặt sau cũng phải ngăn đầu người dùng đập vào bất cứ bề mặt cứng nào như lưng ghế trước hay cửa sổ. Dây an toàn cũng phải giữ người dùng đủ chặt và tốt để tránh tình trạng khi gặp va chạm trang bị này bị kéo lệch đi có thể khiến chúng không đạt được hiệu quả vốn có. Video: Xem Kia Forte (K3) thử nghiệm an toàn từ IIHS.

Đây là một trong những bài test về độ va chạm mới sẽ được tổ chức này áp dụng từ năm 2023. Theo đó, tổ chức này đã tiến hành kiểm tra độ an toàn của những người ngồi ghế sau khi xe bị tác động mạnh. Bài test được thử nghiệm trên 5 mẫu xe ôtô cỡ nhỏ là: Honda Civic sedan, Toyota Corolla sedan, Kia K3, Nissan Sentra và Subaru Crosstrek. Tuy nhiên, hầu hết các xe trong lần test này đều có hàng ghế sau không đạt an toàn. Cụ thể, hai mẫu sedan là Honda Civic và Toyota Corolla đều đạt những mức điểm tuyệt đối ở các hạng mục kiểm tra, nhưng ở bài test khả năng bảo vệ người ngồi hàng ghế sau lại bị đánh giá kém. Trong quá trình thử nghiệm, dây đai an toàn của người ngồi sau bị lệch lên gần cổ, khiến hành khách dễ bị chấn thương. Kia K3 bị đánh giá Kém về việc bảo vệ vùng đầu, cổ của người ngồi sau và “Trung bình” về việc bảo vệ các chấn thương ở vùng ngực. Subaru Crosstrek cũng gặp tình trạng tương tự K3 khi bị đánh giá “Kém” về bảo vệ vùng đầu và cổ của hành khách và cũng có kết quả đánh giá “Kém” cả về việc bảo vệ các chấn thương vùng ngực. Mẫu Nissan Sentra cũng bị đánh giá Kém khi không bảo vệ tốt cho phần đầu và cổ của người dùng ngồi hàng ghế trước. Theo IIHS, để đạt điểm tốt, vượt qua bài test, các xe phải tạo được độ an toàn cho những người ngồi hàng sau để họ không phải chịu thương tích nặng tại đầu, ngực, cổ, bụng hoặc đùi. Bên cạnh đó, túi khí đặt sau cũng phải ngăn đầu người dùng đập vào bất cứ bề mặt cứng nào như lưng ghế trước hay cửa sổ. Dây an toàn cũng phải giữ người dùng đủ chặt và tốt để tránh tình trạng khi gặp va chạm trang bị này bị kéo lệch đi có thể khiến chúng không đạt được hiệu quả vốn có. Video: Xem Kia Forte (K3) thử nghiệm an toàn từ IIHS.